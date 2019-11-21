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Süper Lig'de 12. hafta heyecanı

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftası Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı ile başlayacak.

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftası Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı ile başlayacak.

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından heyecan devam ediyor. Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşmalar yarın, 23 Kasım Cumartesi, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi oynanacak. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Lider Sivasspor ise, Kayserispor deplasmanında mücadele edecek. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a, Beşiktaş da Konyaspor'a konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise Antalyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

23 Kasım Cumartesi

15.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

17.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

24 Kasım Pazar

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - DG Sivasspor: Halis Özkahya

16.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Volkan Bayarslan

19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

25 Kasım Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek

(İHA)

Galatasaray, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:25 Kaynak: İHA
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