Süper Lig'de 12'nci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda 12'nci haftanın hakemleri açıklandı. Cuma günü oynanacak haftanın ilk maçı olan Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu yönecetek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 12'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

22 Kasım Cuma:

20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

23 Kasım Cumartesi:

24 Kasım Pazar:

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Hüseyin Göçek