Süper Lig ekiplerinden bayram mesajları - Son Dakika

Süper Lig ekiplerinden bayram mesajları

Süper Lig ekipleri, sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Süper Lig ekiplerinden bayram mesajları, System.String[]

Süper Lig ekipleri, sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.


İşte Süper Lig ekipleri tarafından atılan kutlama mesajları:


Aytemiz Alanyaspor: "Ramazan Bayramımız Kutlu Olsun"


Beşiktaş: "Tüm ulusumuzun Ramazan Bayramı'nı kutlar; ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz..."


Antalyaspor: "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutlar; sevdikleriniz ve ailenizle sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz."


Çaykur Rizespor: "Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi dileriz. Birlik içinde tüm camiamızın mübarek Ramazan Bayramını kutluyoruz!"


Denizlispor: "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sevdikleriniz ile birlikte geçireceğiniz, sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlar dileriz."


Fenerbahçe: "Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileğiyle... Ramazan Bayramımız kutlu olsun."


Galatasaray: "Ramazan Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."


Gaziantep FK: "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlıklı, mutlu ve sevdiklerinizle birlikte huzur dolu nice bayramlar dileriz."


Gençlerbirliği: "Bir arada olamasak da kalplerimizdeki sevgiyi paylaştığımız mutlu bir bayram olsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun."


Göztepe: "Ramazan Bayramınızı en içten duygularla kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."


Başakşehir: "Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun..."


Kasımpaşa: "Bu bayram aynı mekanları paylaşamasak da aynı duyguları yine ve daha güçlü paylaşacağız... Ramazan Bayramınız kutlu olsun"


Kayserispor: "Sevdikleriniz ve ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlar yaşamanız dileğiyle. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun."


Konyaspor: "Aziz Milletimizin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor; saflarımızı sıklaştıracağımız sağlıklı, mutlu, huzurlu ve çok daha güzel günleri, bayramları hep birlikte yaşayabilmeyi canı gönülden diliyoruz."


MKE Ankaragücü: "Ülkemizde ve dünyada salgınların sona ermesi umuduyla, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar dileriz. Ramazan Bayramınız kutlu olsun!"


DG. Sivasspor: "Beraberlik içinde huzurlu ve mutlu bayramlar. Ramazan Bayramı'mız kutlu olsun."


Trabzonspor: "Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun!" - İSTANBUL

Ramazan Bayramı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 10:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig ekiplerinden bayram mesajları - Son Dakika Spor
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