Taksici, Havale Geçiren Çocuğu Taşıdı
18.01.2026 16:14
Muş'ta taksici Ceyhan Kılıçaslan, yoğun trafikte havale geçiren çocuğu sırtında hastaneye taşıdı.

Muş'ta taksici Ceyhan Kılıçaslan, yoğun trafik nedeniyle ilerleyemeyen araçtan inerek havale geçiren 2 yaşındaki çocuğu sırtında yaklaşık 1 kilometre taşıdı. Polis ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muş'ta taksicilik yapan Ceyhan Kılıçaslan, havale geçiren 2 yaşındaki bir çocuğun hastaneye ulaştırılması için zamanla yarıştı. Kent merkezinde yoğun trafik nedeniyle aracın ilerleyememesi üzerine taksiden inen Kılıçaslan, çocuğu kucağına alarak koşmaya başladı. Ailesi tarafından taksiyle Muş Devlet Hastanesi'ne götürülmek istenen çocuk, trafikte araçların tamamen durması üzerine hastaneye ulaştırılamadı. Çocuğun durumunun ağırlaştığını fark eden taksici Kılıçaslan, vakit kaybetmeden araçtan indi ve çocuğu kucağına alarak yaklaşık 1 kilometre boyunca hastaneye doğru koştu.

Yolda polis ekipleriyle karşılaşan Kılıçaslan, durumu anlatarak yardım istedi. Polisler, çocuğu ekip aracına alarak siren eşliğinde yolu açtı ve acil servise ulaştırdı. Sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilen çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Tedavi altına alınan 2 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, taksicinin duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Olay anını anlatan Kılıçaslan, "Namaz kılmak için caminin önünde durdum. Elinde bir çocukla bir bayan bekliyordu. Rica etti; taksi bulamadıklarını, trafik yoğun olduğu için hastaneye gidemediğini söyledi. 'Rica etsem hastaneye götürür müsünüz?' dedi. Tabii dedim; arabada bir müşterim vardı. Eğer izni olursa sizi de beraber götürürüz, ücreti de almayız dedik. Müşterimi bıraktım. Hastaneye 1 kilometre kala çocuk fenalaşmaya başladı. Trafik de çok yoğundu, ilerleyemedik. En son boş bir yere arabayı park ettim. Baktım çocuk havale geçiriyor. O anda elimizden bir şey gelmedi. Hemen kucağıma aldım, koşmaya başladım. Bir kilometrelik mesafeyi nefes nefese koştum. Kışlık elbise ve botla koşmak da çok zor oldu. Yolda trafik polislerine denk geldik. Rica ettik; 'Çocuk havale geçiriyor, nefes almıyor' dedik. Sağ olsun onlar da acil dönüş yapıp siren çalarak trafiği açtılar ve yardımcı oldular. Acil girişine kadar eşlik ettiler. Çocuk 2 yaşındaydı, çok zor bir durumdu. Bayan o halde bırakılamazdık. Hastanede işlemlerini yaptık, kan tahlili alındı. Sağlık ekipleri derhal müdahale etti. Gerçekten çok zor bir durumdu. Allah kimsenin başına vermesin. Trafik tıkandıktan sonra elimizden ancak bu geldi. Çok şükür, elhamdülillah çocuğun durumu iyi" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

