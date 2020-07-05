Tatilciler Doğu'nun Bodrum'u Hazar Gölü'ne akın ediyor - Son Dakika

Tatilciler Doğu'nun Bodrum'u Hazar Gölü'ne akın ediyor

Tatilciler Doğu'nun Bodrum'u Hazar Gölü'ne akın ediyor -Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yer alan doğunun gizli denizi Hazar Gölü'ne bir çok ilden tatilciler yoğun ilgi göstermeye başladı Elazığ'da doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü, hem bunaltıcı sıcaklar hemde Covid-19...

Tatilciler Doğu'nun Bodrum'u Hazar Gölü'ne akın ediyor

Galatasaray-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı

- Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yer alan doğunun gizli denizi Hazar Gölü'ne bir çok ilden tatilciler yoğun ilgi göstermeye başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü, hem bunaltıcı sıcaklar hemde Covid-19 kısıtlamalarının esnetilmesiyle tatilciler yoğun ilgi göstermeye başladı.

Sivrice ilçesinde bulunan Türkiye'de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü'nün kıyılarına tatilciler ilgi göstermeye başladı. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Şırnak, Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere bir çok şehirden vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hazar Gölü'nü tercih etti.Sıcaktan bunalan vatandaşlar Covid-19 kısıtlamalarının da esnetilmesi ile birlikte gölde suyun tadını çıkardı.

İki ada ve saklı kenti ile dikkat çeken göl, her yaz olduğu gib bu yılda apart otel, kamp çadır alanları ile tatilcilere hizmet vermeye başladı. Akdeniz ve Ege de tatil bölgelerini andıran görüntülerinde oluştuğu göle gelenler, şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlardan da faydalanarak hafta sonunun tadını çıkardı.

"İlgilenilirse Bodrum ve Marmaris'i geçer"

Malatya'dan geldiklerini belirten tatilcilerden Hakan Menteş, "Yüzmeye geldik,ortam güzel. Her şey güzel. İllaki bir iki eksik vardır ama o da zamanla geçer. En azından serinledik ve stres attık. Bundan iyisi can sağlığı. Ortam çok güzel ailecek gelinebilecek bir yer" dedi.

Çok sıcak olduğu için Şırnak'ın Silopi ilçesinden geldiklerini dile getiren Dehle Metin ise, "Serinlemek için burayı tercih ettik. Biraz daha yakın olunca geldik. Bayağı güzel ve serin. Hizmetten de memnunuz ve gölde bayağı güzel. Bodrum ve Marmaris'e de gittik. Buralarla ilgilenilse oraları geçer. Oralar isim çıktığı için rağbet görüyor" ifadelerini kullandı.

"Hafta sonları 5 bin kişi geliyor"

Bu hafta sonu yoğunluk olduğunu belirten bölge deki bir tesisin işletmecisi İbrahim Bahçeci'de, "Bu artış devam edecek. Bu pandemi den sonraki ilk akın. Bundan sonra doluluk bayağı olacak. Tesisimize Diyarbakır'dan geldiğiniz zaman 27 kilometre Elazığ'dan geldiğiniz zaman gölün başlangıç noktasında kalıyor. Hazar gölü tabiat parkı Tatil Köyü diye tabelamız var zaten. Şuan havalar bayağı sıcak insanlar da evde bunaldığı için mecburen sahillere akın ediyorlar. Sahillerde de doluluk artışı bayağı var. Genellikle Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Elazığ ile İç Anadolu Bölgesinden de Sivas ve Kayseri illerinden vatandaşların yoğunluğu var. Bundan sonra yoğunluk daha da artacak. Temmuz ayının ortası ve Ağustos ayın bitimine kadar bu yoğunluk böyle sürecektir. Hafta sonları da genelde 5 bin kişi geliyor"ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Hazar Gölü, Elazığ, Bodrum, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 13:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tatilciler Doğu'nun Bodrum'u Hazar Gölü'ne akın ediyor - Son Dakika

Son Dakika

15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 17:30 Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti 16:53 Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi 15:25 Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı 14:28 Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Galatasaray-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu
20:10
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi
19:24
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
18:52
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
16:47
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
16:42
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
16:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 20:28:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatilciler Doğu'nun Bodrum'u Hazar Gölü'ne akın ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]