Taze meyve-sebze ve mamul ihracatçıları, çifte projeyle Uzak Doğu ve ABD'yi radarına aldı - Son Dakika

Taze meyve-sebze ve mamul ihracatçıları, çifte projeyle Uzak Doğu ve ABD'yi radarına aldı

Pandemi döneminde ihracatta ayakta kalan yaş meyve sebze ve mamul sektörleri, hayata geçirecekleri iki Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) projesiyle Uzak Doğu ve Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ihracatlarını arttırmak için korona virüsü sonrasında çalışmalarına başladı.

Pandemi döneminde ihracatta ayakta kalan yaş meyve sebze ve mamul sektörleri, hayata geçirecekleri iki Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) projesiyle Uzak Doğu ve Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ihracatlarını arttırmak için korona virüsü sonrasında çalışmalarına başladı.

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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından; 'Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar ve İşlenmiş Meyve Sebze Ürünlerinde Hedef Pazarlar' başlıklarında yürütülen Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) projelerine katılan 32 firmaya, iki grup halinde pandemi süresince önemi daha da belirginleşen internetten müşteri bulma ve internet üzerinden satış başlığı altında eğitim programı gerçekleştirildi.


Eğitim programının başlangıcında, URGE projesine katılan firma temsilcilerine seslenen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, pandemi nedeniyle klasik, konvansiyonel pazarlama kanallarının kullanılamaz hale geldiğine işaret etti. Uçak, pandemi nedeniyle ihracatçı firmaların yeni ve efektif pazarlama kanallarına ihtiyaçları bulunduğunu, eğitim programını da bu ihtiyaca cevap verecek şekilde kurguladıklarını dile getirdi.


Uygulamalı eğitim verildi


Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından sürdürülen iki URGE projesinde, bu ihtiyaca cevap verecek eğitim programları düzenlediklerini anlatan Uçak, "Covid-19 salgını nedeniyle internet aracılığıyla potansiyel müşterilere ulaşmak ihracatımızın sürdürülebilirliği için hayati öneme sahip. Firmalarımızın potansiyel müşteri bilgilerine ulaşabilmeleri için dijital pazarlama yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması kaçınılmaz bir hal aldı. Dolayısıyla eğitimin zamanlaması ve kapsamı firmalarımız için büyük bir fırsat sunmuştur. Eğitim kapsamında; İnternet Aracılığı ile Müşteri Bulma, Ticari İstihbarat Kaynakları, İnternet Üzerinden Doğru Tanıtım ve Pazarlama Stratejileri Geliştirme, Tanıtım ve Pazarlama Kanalları başlıkları başta olmak üzere kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı ve örnek çalışmalar uygulamalı olarak gösterildi. Önümüzdeki süreçte bu eğitimin meyvelerini toplamayı ve 2020 yılı için belirlediğimiz 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.


Ticaret Bakanlığının desteği ile sürdürülen; 'Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar ve İşlenmiş Meyve Sebze Ürünlerinde Hedef Pazarlar' isimli URGE projeleri kapsamında ihtiyaç analizi faaliyetlerini tamamladıkları bilgisini veren Başkan Uçak, analizler sonucunda her iki sektör için hedef pazarlar tespit ettiklerini ve URGE projelerinin üç yıllık yol haritalarını oluşturduklarını anlattı.


Uzak Doğu, Amerika ve Afrika ortak hedef pazarlar


Taze kiraz, üzüm ve nar ürünlerinde hedef pazarlar; "Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, ABD, Kanada, Nijerya, Gana, Kenya, Endonezya, Singapur, Arjantin, İsrail, Şili ve Vietnam" şeklinde belirlenirken, işlenmiş meyve-sebze sektöründe hedef pazarlar; "Çin, ABD, Japonya, G.Kore, Singapur, Malezya, Endonezya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, BAE, Avustralya, Suudi Arabistan, İsrail ve Meksika" şeklinde tespit edildi. Her iki URGE projesinde Uzak Doğu, Amerika ve Afrika kıtasındaki ülkelere yoğunlaşıldı.


Taze meyve sebze ve mamul ihracatı Covid-19'a rağmen artıyor


Covid-19 nedeniyle 2020 yılının ilk yarısında Türkiye'nin ihracatı yüzde 14,8'lik daralmayla 81 milyar dolardan 69 milyar dolara gerilerken, taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı arttı.


Türkiye'nin taze meyve sebze ve mamulleri ihracatı 2020 yılının ilk yarısında yüzde 16'lık artışla 1 milyar 687 milyon dolardan, 1 milyar 958 milyon dolara çıkarken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 2020 yılı ocak-haziran dönemindeki ihracatı yüzde 16'lık artışla 375 milyon dolardan, 433 milyon dolara yükseldi. - İZMİR

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Uzak Doğu, Pazarlar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Taze meyve-sebze ve mamul ihracatçıları, çifte projeyle Uzak Doğu ve ABD'yi radarına aldı - Son Dakika Ekonomi
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