TBMM Başkanı Şentop'tan, 'Ermeni Terörizmi' kitabına ön yazı - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı'nın 'Ermeni Terörizmi' adıyla 3 cilt olarak kaleme aldığı kitabın ön yazısını yazdı.

Ermeni Terörizmi kitabının ön yazısını kaleme alan Mustafa Şentop, Osmanlı Devleti bünyesinde yaşayan etnik unsurlardan biri olan Ermenilerin, 19'uncu yüzyılın ortalarından itibaren büyük devletin mirasını paylaşmaya çalışan bazı Batılı ülkelerin siyasi ve ekonomik desteğini arkalarına alarak ayaklandıklarını belirterek, "Ermeniler, bazı din adamlarının da desteğini alarak 1887'de İsviçre'de Hınçak Komitesini kurmuşlardır. Bir süre sonra İngilizlerin yardım vaadiyle komitenin merkezi Londra'ya taşınmıştır. Bu komite üyelerinin amacı Osmanlı, Rusya ve İran'da yaşayan Ermenileri tek çatı altında birleştirerek bağımsız büyük bir Ermenistan devleti kurmaktı. Komite, kısa zamanda İstanbul, İzmir ve Halep'te de şubelerini açmıştır" ifadelerini kullandı.