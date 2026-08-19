TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'dan Suriye'ye saldıran İsrail'e sert tepki

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail güçlerinin İdlib’deki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınadı. Saldırıyı Suriye'nin egemenliğine açık bir tecavüz olarak nitelendiren Oktay, bölgedeki kaos politikalarına dikkat çekti.

"SALDIRIYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUM"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in Suriye’nin İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne yönelik saldırısını en güçlü şekilde kınadığını ifade etti.

"SURİYE'NİN EGEMENLİK HAKKINA VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK AÇIK İHLAL"

Söz konusu saldırının Suriye’nin egemenlik hakkına ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir ihlal olduğunu vurgulayan Oktay, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetinin bölgedeki istikrarsızlığı derinleştiren politikalarına dikkat çekti.

Oktay, İsrail’in saldırılarının bölgede kaos ve gerilimi artırdığına işaret ederek, “Soykırımcı ve işgalci Netanyahu şebekesinin bölgeyi istikrarsızlaştırma politikasının” sürdüğünü belirtti.

"NETANYAHU KENDİ SUÇLARININ ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR"

İsrail yönetiminin Gazze’deki saldırıları nedeniyle uluslararası kamuoyunda artan tepkilerle karşı karşıya olduğunu belirten Oktay, Netanyahu hükümetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına da tepki gösterdi.

Oktay, Netanyahu ve hükümetinin “iç siyasette sıkıştıkça Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan’ı hedef gösterme acziyeti içerisine düştüğünü” belirterek, İsrail yönetiminin kendi işlediği insanlık suçlarının üzerini örtmeye çalıştığını ifade etti.

"TÜRKİYE, SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEK "

Türkiye’nin Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğinin süreceğini vurgulayan Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin bölgede kaos üreten her türlü girişime karşı durmaya devam edeceğini belirtti.

"ULUSLARARASI TOPLUM İSRAİL'İN BÖLGEDEKİ SALDIRGANLIĞINA SESSİZ KALMAMALI"

Oktay, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etti. “Uluslararası toplumu, Suriye’ye yönelik katil Netanyahu’nun haydutlukları karşısında sessiz kalmamaya davet ediyorum” diyen Oktay, Türkiye’nin bölgesinde barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi yönündeki kararlı tutumunu sürdüreceğini vurguladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay İsrail'in idib kırsalında yaptığı saldırıdaki bu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne yönelik saldırısına şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Katil İsrail güçlerinin Suriye’nin İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum.

Suriye’nin egemenlik hakkına ve toprak bütünlüğüne açık bir tecavüz olan bu saldırı, soykırımcı ve işgalci Netanyahu şebekesinin bölgeyi istikrarsızlaştırma politikasının en son örneğini oluşturmuştur.

Buna ilaveten iç siyasette sıkıştıkça Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ı hedef gösterme acziyeti içerisine düşen soykırımcı Netanyahu ve hükümeti işledikleri insanlık suçlarının üzerini örtmeye çalışmaktadır.

Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Suriye’nin egemenliğine ve birliğine destek vermeye, bölgede kaos üreten her girişime karşı durmaya devam edecektir.

Uluslararası toplumu, Suriye’ye yönelik katil Netanyahu'nun haydutlukları karşısında sessiz kalmamaya davet ediyorum."