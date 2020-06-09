TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Van'da işçileri taşıyan servis aracına yönelik terör örgütü PKK tarafından yapılan bombalı saldırıya ilişkin, "Emeğiyle geçimini sağlayan işçilerimize yönelik bu hain saldırı, PKK'nın nasıl cani bir terör örgütü olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

TBMM Genel Kurulu, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Van'da işçileri taşıyan servis aracına yönelik terör örgütü PKK tarafından yapılan bombalı saldırıya ilişkin, "Emeğiyle geçimini sağlayan işçilerimize yönelik bu hain saldırı, PKK'nın nasıl cani bir terör örgütü olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Çatak- Pervari arasındaki Belbuka bölgesinde yol çalışması yapan işçilerin servis aracının geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilakı sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiğini, 8 işçinin yaralandığını anımsatarak, işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Dervişoğlu, 9 Haziran 2017'de öğretmenliğinin ilk karne gününde terör örgütü PKK tarafından Batman'da katledilen Aybüke Yalçın'ın ölümünün üçüncü yılı olduğunu ifade ederek, "PKK, eğitimi hedef alarak bölge halkının geri bırakılmasını temin etmeye çalışan hain bir terör örgütü olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor. Bu tavrı şiddetle, nefretle kınıyorum." diye konuştu.

İstanbul Arnavutköy'de 5 çocuk annesi Hatice Çelik'in eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini dile getiren Dervişoğlu, Türkiye'de kadın cinayetlerinin önünün bir türlü alınamadığını söyledi.

Dervişoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin gerektiği gibi anlaşılamadığını ve uygulanamadığını savunarak, Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'ne göre kadın cinayeti verilerinin derlenmesi, cinayetlerin nedenlerinin açığa çıkarılması ve bu alanda alınması gereken sosyal tedbirlerin devreye konulması gerektiğini belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz ile ülkenin her yerini vatan toprağı bilen tüm şehitleri rahmetle anarak, "Aybükeler, Necmettinler, Fıratlar, Erenler ruhunuz şad olsun. Vatan size minnettardır." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, iktidarın, Türkiye İstatistik Kurumunda (TÜİK) bazı görevden almalara imza attığını savunarak, "TÜİK verileri, iktidarın lehine açıklansın diye orada her türlü operasyon yapılıyor. Başkan, başkan yardımcıları, şimdi bölge müdürleri... Hazine ve Maliye Bakanına hatırlatalım, siz istediğiniz kadar işsizlik ve enflasyon rakamlarıyla oynayın, işsiz olan insanın işsiz olmadığını ona anlatamazsınız." ifadelerini kullandı.

"8 günde 8 kadın cinayeti işlendi"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, PKK'nın dünkü saldırısını kınayarak, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, 8 yaralı işçiye acil şifa diledi.

Türkiye'de son 8 günde 8 kadın cinayeti yaşandığını anlatan Özel, bu konuda parlamentonun atması gereken ciddi adımlar olduğunu belirtti.

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in dün gözaltına alındıklarını anımsatan Özel, "Ankara'da siyasetle uğraşan herkes bilir ki Yıldız ve Dükel gazetecidir. Gazetecilik faaliyeti yaparlar, başka bir şeyle ilgilenmezler." dedi.

Özgür Özel, üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin fezlekelerin TBMM Genel Kurulunda okunmasına ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u eleştirerek şunları söyledi:

"Sayın Cemil Çiçek, Van Milletvekili Kemal Aktaş ile İstanbul Milletvekili Sayın Engin Alan'ın gelmiş kararlarını okutmayarak dönem sonuna bırakıyor. Bu iyi örnekler ortadayken, Komisyon Başkanı olduğu dönemde madde görüşülürken, 'Yeniden dokunulmazlık kazanır' demişken, dönem başında bu soruları böyle yanıtlamışken, beyefendi çıkıp da geçen hafta bu dokunulmazlıkları okutuyorsa bu, kendisinin işgal ettiği makama, ettiği yemine, anayasanın kendisinden beklediği sadakate ve tarafsızlığa uygun davranmadığının ispatıdır. Bunun peşini bırakmayız. Bunu, onun yanına bırakmayız."

"Terör örgütüne destek verenleri bir kez daha lanetliyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı şükranla anarak, "Çocuklarımızın geleceği için fedakarca çalışan öğretmenlerimizi kalleşçe, alçakça şehit eden PKK'yı ve bu terör örgütüne destek verenleri bir kez daha lanetliyoruz." dedi.

Van'da PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 2 işçiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini ileten Muş, emeğiyle geçimini sağlayan işçilere yönelik bu hain saldırının, PKK'nın nasıl cani bir terör örgütü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğine işaret etti.

Muş, "Buradaki saldırıda şehit olan sivil şehit Murat Yağdıran geride 5 yetim bırakmıştır. Sivil şehit Emrah Baran ise 2016 doğumlu bir erkek çocuğunu, geride bu millete emanet olarak bırakmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 06:17 Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken "Enis Berberoğlu" göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor Teröristlerin hain saldırısı, işçileri sindiremedi: İyileşince o yolu tekrar yapacağız Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu         
00:36
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur         
00:03
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi         
23:57
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi         
23:49
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi         
23:21
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler         
23:13
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor         
23:08
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi         
23:05
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi         
22:57
Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı         
22:54
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti         
22:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık         
22:39
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri         
22:26
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük         
22:22
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi         
22:13
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı         
22:12
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır         
22:05
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı         
22:00
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü         
22:00
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış         
21:42
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor         
21:35
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın         
21:32
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu         
21:18
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek 2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek         
21:17
Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü         
21:00
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı         
20:50
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi         
20:50
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı         
20:49
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı         
20:49
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi         
20:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 01:20:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]