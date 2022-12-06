Tartışmanın fitilini ateşleyen 2 kelime! Meclisteki yumruklu kavga nasıl başladı?

TBMM Genel Kurulunda TBMM, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ve 2022 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşülüyor. Bugünkü görüşmeler sırasında, AK Partili vekiller ile İYİ Partili vekiller arasında kavga çıktı.

ATILAN YUMRUK SONRASI YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Kavga sırasında AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk attı.Işık'ın parmağındaki yüzük nedeniyle Örs'ün kafasında açılma oldu. Kalp problemi olduğu öğrenilen Örs, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

İYİ Parti heyeti Örs'ün kaldırıldığı hastaneye giderek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastane önünde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur, "Başına yediği darbe sonrasında vekilimizin genel durumunun iyi olmadığını gözlemledik. Ben revire eşlik ettim. Revirde EKG çekmelerini rica ettik çünkü kalp pili olduğunu biliyorum. EKG çekildiğinde kalbin durma aşamasından bir önceki aşama olan kalp ritminin maalesef bozulduğunu gördük. Derhal ambulansla Güven Hastanesi'ne getirmeye karar verdik. Yapılan müdahale kalp ritminin geri döndürülmesi tedavisidir. Çok önemli bir hadisedir. Buna olumlu cevap verdi ancak şu anda hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakımda tedavisi devam ediyor." dedi.

KAVGAYI BAŞLATAN İKİ KELİME: ÖNÜNE BAKSANA

Örs'ün hastaneye kaldırılması ile sonuçlanan kavganın başlangıcı olan tartışma, TBMM Genel Kurulu tutanaklarına şöyle yansıdı:

"İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz: Ya, var ya gerçekten çok boş konuşuyorsun yani herkese... Biz burada ağzını açmıyoruz, çok ayıp!

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar: Ya, kardeşim, konuşmana konsantre...

Beyaz: Sen hiç konuşma, sen hiç konuşma!

TBMM Başkanvekili Haydar Akar: Sayın Beyaz, Genel Kurula lütfen...

Kırkpınar: Sayın Beyaz, önüne bak.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Kime diyorsunuz? Böyle bir usul olur mu Sayın Başkan, kime diyor bunu?

Beyaz: Sen arkadaşlarına sor istersen.

Turan: Ama olmaz böyle.

Haydar Akar: Sayın Turan, lütfen...

Turan: ya 'Sayın Turan" değil, benimle ne alakası var, kürsüde başka birisi var, niye "Sayın Turan" diyorsunuz?

Beyaz: ya kardeşim 'Önüne bak!' diyor adam.

Turan: Ne diyor?

Beyaz: 'Önüne bak!' diyor.

Turan: Önüne bak ama sen.

Beyaz: Yok ya! Ona mı soracağım nereye bakacağımı? Sana mı soracağım, kime soracağım?

Akar: Sayın Beyaz... Sayın Beyaz...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: Sayın Başkan

Turan: Ben niye dinledim ki, tamam...

Beyaz: Allah Allah ya!

Dervişoğlu: Vallahi böylesi daha hayırlı oluyor, Mecliste bulunmamaları, bulunmalarından daha iyi. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar) Bırakın da konuşalım ya!

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer: Karar verin siz de biz ne yapalım?

Akar: Evet, konuşmacı kürsüde...

Dervişoğlu: Laf atmak için gelip oturmanın ne anlamı var?

Akar: Sayın Dervişoğlu...

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez: ya bugün ters tarafınızdan mı kalktınız?

Başer: ya hareketlere baksana ya!

Çilez: Herkese fırça atıyorsunuz.

Akar: Sayın Beyaz... Sayın Beyaz...

"ÖNÜNE BAKSANA YA"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: Önüne baksana ya!

Beyaz: Sen ne diyorsun kardeşim?

Çilez: Ya, birinden fırça mı yediniz ya?

Dervişoğlu: Sen de mi çıktın? Maşallah.

Akar: Birleşime on dakika ara veriyorum."