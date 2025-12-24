2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Yapay zeka ile aklımı okudular - Son Dakika
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Yapay zeka ile aklımı okudular

24.12.2025 13:14
Tekirdağ'da platonik aşk beslediği Fatma Özdemir (27) ile arkadaşı Barkın Perçin'i (34) tabancayla vurarak öldürüp, 1'i polis 3 kişiyi de yaralayan Eren Uzuner (35), biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbet ve 39 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Uzuner son savurmasında kendisiyle oynandığını ve yapay zeka yoluyla zihninin okunduğunu iddia etti.

Tekirdağ'da ev eşyaları satış mağazasında şoför olarak çalışan Eren Uzuner, 4 Ekim 2024'te Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'nde aynı mağazada, platonik aşk beslediği Fatma Özdemir'i, iş yeri yakınlarındaki çay ocağının önünde arkadaşı Barkın Perçin ile otururken gördü. Uzuner, taburede oturan Özdemir ve Perçin'in yanlarına gidip üzerinde taşıdığı tabancayla ateş etti. Fatma Özdemir ile Barkın Perçin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

POLİSLERDEN BİRİNİ DE YARALADI

Eren Uzuner, elindeki silahla geri döndüğü mağazada bu kez iş arkadaşları N.Ç.K. adlı kadın ile S.D.'yi vurup yaraladı. Uzuner, daha sonra mağazaya ait sevkiyat aracına binip, kaçtı. Eren Uzuner, kaçarken aracını durduran polislerden birini yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, Özdemir ile Perçin ise hayatlarını kaybetti.

BUGÜN KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

Tutuklanan Eren Uzuner hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Eren Uzuner, bugün, Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Tutuklu sanık Uzuner, duruşmaya bulunduğu cezaevinde SEGBİS ile bağlandı. Fatma Özdemir, Barkın Perçin'in yakınları, tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

"YAPAY ZEKA İLE AKLIMI OKUDULAR"

Savunma için söz verilen sanık Eren Uzuner, mahkeme heyetine tüm delillerin toplanıp toplanmadığını sordu. Heyetin yalnızca savunma yapması yönünde uyarıda bulunması üzerine Uzuner, delillerin duruşmada okunmasını talep ederek, kendisiyle oynandığını ve yapay zeka yoluyla zihninin okunduğunu iddia etti. Uzuner, "Benim sürekli duygularımla oynadılar, yapay zeka ile aklımı okuyup benim Allah'a olan isyanımı şarkıcılara satıyorlar. Kliplerinde benimle dalga geçiyorlar. Beni delirtmeye çalışıyorlar, çokça sordum benim duygularımla neden oynuyorsunuz? Beni delirtmek mi istiyorsunuz diye, yemin ettiler öyle bir şey yok diye" ifadelerini kullandı.

Fatma Özdemir'in babası Kemal Özdemir, kızının çocukluğunu anlatarak, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Özdemir, "Ben evladımı ne zorluklarla büyüttüm, ben cezaevinde ne acılar çektim. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın, benim kızım 10 yaşına kadar kolumda uyurdu. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti sanık Eren Uzuner'i, Fatma Özdemir'i 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Barkın Perçen'i 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 2 kişiyi 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 34 yıl 1 kişiyi 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa ayrıca 'Kamu malına zarar vermek' suçundan 2, 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 1 yıl hapis cezası verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yapay Zeka, Tekirdağ, Cinayet, Güncel, Son Dakika

