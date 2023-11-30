 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TFF, Süper Lig ekibine 3 puan silme cezası verdi - Son Dakika

TFF, Süper Lig ekibine 3 puan silme cezası verdi

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig'den Kayserispor, 1. Lig'den Altay, Giresunspor, Erzurumspor, 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor'a 3 puan silme cezası verdi.

30.11.2023 - 22:00,  Güncelleme: 22:09
Abone Ol

TFF Kulüp Lisans Kurulu, yaptığı açıklamada Süper Lig ekibi Kayserispor dahil 6 kulübe daha 3 puan silme ceza verdiği duyuruldu.

TOPLAM 7 KULÜBE 3 PUAN SİLME CEZASI

Süper Lig'den Kayserispor, 1. Lig'den Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK, TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüplerine 3 puan silme cezası verdi.

TFF, Süper Lig ekibine 3 puan silme cezası verdi

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde Kurul; Trendyol Süper Lig'den; Bıtexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. ve Vavacars Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'den; Astor Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Sakaryaspor A.Ş., TEKSÜT Bandırmaspor, Tuzlaspor A.Ş. ve Ümraniyespor, TFF 2. Lig'den; Amed Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Bitexen Van Spor FK, Düzce Cam Düzcespor, Esenler Erokspor, Etimesgut Belediyespor ,Denizlispor, GMG Kastamonuspor, Hes İlaç Afyonspor Kulübü, İnegölspor, İskenderunspor A.Ş., Isparta 32 Spor, Karacabey Belediye Spor A.Ş., Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Bld. Gençlik Ve Spor, Menemen Futbol Kulübü, Sarıyer, Serik Belediyespor, Somaspor ve Uşak Spor A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Trendyol Süper Lig' den Mondihome Kayserispor, Trendyol 1. Lig'den Altay, Bitexen Giresunspor, Erzurumspor FK, TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi.

Böylelikle, 2023-2024 sezonu Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'si UEFA, 64'ü Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın FutbolSüper Liginde yer alan kulüplerden 6'sı UEFA Lisansı aldı."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor, Altay, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol TFF, Süper Lig ekibine 3 puan silme cezası verdi - Son Dakika


22:00
TFF, Süper Lig ekibine 3 puan silme cezası verdi TFF, Süper Lig ekibine 3 puan silme cezası verdi
21:46
Nordsjaelland-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu Nordsjaelland-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
21:39
Özgür Özel, TBB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına tepki gösterdi Özgür Özel, TBB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına tepki gösterdi
21:10
Art arda goller yiyen Beşiktaş maçın başında neye uğradığını şaşırdı Art arda goller yiyen Beşiktaş maçın başında neye uğradığını şaşırdı
20:03
Yunanistan devlet televizyonu, Türkiye'nin Trakya topraklarını Yunan bayrağıyla gösterdi Yunanistan devlet televizyonu, Türkiye'nin Trakya topraklarını Yunan bayrağıyla gösterdi
19:42
Türk Tabipleri Birliği'nden Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararı sonrası ilk açıklama: Görevimizin başındayız Türk Tabipleri Birliği'nden Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararı sonrası ilk açıklama: Görevimizin başındayız
19:07
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevine mahkeme kararıyla son verildi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevine mahkeme kararıyla son verildi
18:53
Galatasaray maçını kazanamayan Erik Ten Hag, 2 isme yol verdi Galatasaray maçını kazanamayan Erik Ten Hag, 2 isme yol verdi

Son Dakika
22:00 TFF, Süper Lig ekibine 3 puan silme cezası verdi
21:46 Nordsjaelland-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
21:39 Özgür Özel, TBB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına tepki gösterdi
21:10 Art arda goller yiyen Beşiktaş maçın başında neye uğradığını şaşırdı
20:03 Yunanistan devlet televizyonu, Türkiye'nin Trakya topraklarını Yunan bayrağıyla gösterdi
19:42 Türk Tabipleri Birliği'nden Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararı sonrası ilk açıklama: Görevimizin başındayız
19:07 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevine mahkeme kararıyla son verildi
18:53 Galatasaray maçını kazanamayan Erik Ten Hag, 2 isme yol verdi
18:22 Türk askerinin Libya'daki görev süresini 24 ay daha uzatan tezkere, Meclis'te kabul edildi
17:54 Hamas, 2 İsrailli rehineyi daha Kızılhaç'a teslim etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2023 22:19:24. #1.12#
SON DAKİKA: TFF, Süper Lig ekibine 3 puan silme cezası verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement