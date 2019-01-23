Tika Çeşitli Ülkelerden Polisleri Eğitmeye Devam Ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje çerçevesinde geçen yıl 37 eğitim programında 564 emniyet personeline eğitim verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje çerçevesinde geçen yıl 37 eğitim programında 564 emniyet personeline eğitim verildi.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi" kapsamında geçen yıl 37 eğitim programı düzenlendi.



Geçen yıl gerçekleştirilen bu programlarda Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Makedonya, Karadağ, Kırgızistan, Kosova, Meksika, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Sırbistan, Tunus, Gine, Ekvador ve Yemen'den toplam 564 emniyet personeli eğitim aldı.



Proje çerçevesinde "dost ve kardeş" ülkelerin emniyet mensuplarına, iki ülke teşkilatlarının sahip oldukları tecrübelerin karşılıklı paylaşılması, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirilmesi ve iki ülke polis teşkilatlarının terminolojilerinde birlik sağlanması amacıyla hizmet içi ve uygulamalı eğitimler veriliyor.



2007'den beri 456 kursa yaklaşık 8 bin kişi katıldı



Proje kapsamında 2007-2018 yıllarında Türkiye ve ilgili ülkelerde 456 kurs gerçekleştirildi. Bu kurslara 7 bin 940 kursiyerin katılımı sağlandı.



Yabancı polis memurlarına verilen eğitimler kapsamında şu kurs ve bilgilendirmeler sağlandı:



"VIP önemli kişileri koruma kursu, uyuşturucu suçlarında risk analizi ve arama teknikleri kursu, terörizme karşı önemli tesisleri koruma kursu, siber suçlar soruşturma kursu, polis liderliği ve yönetim becerileri kursu, mobil cihaz inceleme kursu, takip teknikleri kursu, atış eğitici yetiştirme kursu, güvenli sürüş teknikleri kursu, telsiz haberleşme sistemleri kursu, risk analizleri ve arama teknikleri kursu, seyahat belgeleri sahteciliği uzmanlık eğitimi, yakalama ve gözaltına alma yöntemleri kursu, terörle mücadele temel eğitimi kursu, genel adli kimyasal inceleme/analiz temel eğitimi, uluslararası suçlarla mücadele iş birliği kanalları."



Özbek ve Moritanyalı jandarma personeline eğitim



Öte yandan, TİKA ve Jandarma Genel Komutanlığı iş birliğinde, kolluk kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliğini güçlendirmek ve ortak tarihsel ve kültürel yakınlığı pekiştirmek amacıyla Özbekistan ve Moritanya jandarma personeline yönelik eğitim programları düzenlendi.



Programlar çerçevesinde Türkiye'de Özbekistan ve Moritanya jandarma personeline, Özbekistan'da da Özbekistan jandarma personeline eğitimler verildi.



Eğitimlere 88 jandarma personeli katıldı.



Ayrıca, Özbekistan İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi bünyesinde daha düzenli ve kaliteli bir eğitimin verilmesi amacıyla akademi içerisindeki Maneviyat ve Kültür Merkezi'ne TİKA tarafından donanım ve teknik ekipman desteği sağlandı.



Güvenlik yönetimi öğrencileri TİKA'yı ziyaret etti



Türkiye Polis Akademisi Başkanlığında güvenlik yönetimi yüksek lisans programında eğitim alan Ürdün, Ukrayna, Kongo, Afganistan, Maldivler, Moğolistan, Somali, Tacikistan ve Uganda'dan gelen yabancı uyruklu öğrencilerden oluşan yaklaşık 30 kişilik emniyet heyeti de TİKA'ya ziyarette bulundu.



Ziyaret çerçevesinde TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, heyete TİKA'nın kuruluşu, amacı, vizyonu, misyonu, bulunduğu ülkeler ve 145 ülkede yürüttüğü projelere ilişkin bilgi verdi.



Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi



Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi, TİKA ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde, 2007-2008 döneminde pilot ülke olarak seçilen Arnavutluk ve Kırgızistan'da polis gücüne eğitim verilmesiyle başlatılmıştı.



Projeyle polislik uygulamalarındaki uluslararası standartların yaygınlaştırılması, bölgesel güvenlik sorunlarına koordineli ve eş güdüm halinde mücadele anlayışının geliştirilmesi, Türkiye'nin güvenlik alanında iş birliği içinde olduğu ülkelerde Türk polislerince verilecek eğitimlerle polis teşkilatlarındaki değişimlerin hızlandırılması amaçlanıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cani Kadın, İş Yerinde Doğurduğu Bebeğini Klozete Sokup Öldürmeye Çalışırken Yakalandı

Tarihi Eser Kaçakçılığı Yaparken Yakalanan Emniyet Müdürü Tutuklandı

Cani Baba "Beni Dolandırdı" Deyip Kızını Defalarca Bıçakladı

Adana'da Psikolojik Rahatsızlığı Olan Genç, Kendini Canlı Bomba Olarak İhbar Etti