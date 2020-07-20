Trabzonspor'da Sörloth bir ilki yaşadı - Son Dakika

Trabzonspor'da Sörloth bir ilki yaşadı

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, bu sezon bir ilki yaşadı.

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, bu sezon bir ilki yaşadı. Golcü oyuncunun gol attığı bir maçı bordo-mavililer ilk kez kaybetti.

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Süper Lig'in 33. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da bir ilk yaşandı. Bordo-mavililerin golcü oyuncusu Alexander Sörloth'un, 2 gol birden attığı bir maçta bordo-mavililer sahadan ilk kez yenik ayrıldı. Sezon başından buyana Norveçli oyuncunun gol attığı maçlarda Trabzonspor yenilgi yüzü görmemişti.


Bir sezonda en çok gol atan yabancı oldu


Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace ekibinden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro'ya kiralanan Norveçli futbolcu, ligde 33 maçta 23, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 6 gol, Avrupa kupalarında ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 47 maçta 31 gol kaydetti.


1995-96 sezonunda ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze, Avrupa'da 4 maçta 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atarak toplamda 41 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Sörloth gösterdiği bu performansla Şota'yı geride bırakarak Trabzonspor tarihine geçti.


Ligde 39 puanlık katkı


Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı 18 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde 62 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Norveçli oyuncunun gol attığı müsabakalarda 39 puan elde etti.


Sörloth, sezonun ilk yarısındaki Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti. Norveçli oyuncu, ikinci yarıda ise Kasımpaşa maçında 3, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmalarında birer, Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarında 2 gol attı.


Gol krallığı koltuğunu geri aldı


Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth, İttifak Holding Konyaspor karşısında attığı 2 golle 23 gole ulaşarak gol krallığı koltuğunu geri aldı. Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü Cisse 22 golde kaldı.


Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı. Golcü oyuncu bir sezonda 31 gole ulaşarak kariyerinin en gollü sezonu yaşarken, bordo-mavili takımın ligde tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze'yi yakalamasına ise 2 gol kaldı. Bordo-mavili futbolcu, ligin son haftasında oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor maçında 2 gol bulması halinde 1995-96 sezonunda 25 gol kaydeden gol kralı Şota'nın gol sayısına ulaşmış olacak.


Transferi konuşuluyor


Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, bu yaz transfer gündeminin en çok konuşulacak isimlerinden biri olacak. İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere takımlarının transfer listesinde olan golcü oyuncunun durumu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Norveçli oyuncunun gelecek sezon içinde Karadeniz ekibi ile kiralık kontratı devam ediyor. Trabzonspor golcü oyuncuyu bırakmayı düşünmezken, yaşanacak olan gelişmelere göre de yol haritasını belirleyecek. - TRABZON

Shota Arveledze, İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:54 Kaynak: İHA

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