TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi - Son Dakika
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Hukuk

TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi

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Türk Silahlı Kuvvetleri'ni terör örgütü DEAŞ'a benzeterek büyük tepki toplayan gazeteci Özlem Gürses, gözaltına alınması sonrası emniyette verdiği ifadede ''Dil sürçmesi oldu. Bilinçli şekilde kullanılmış bir ifade değil'' diyerek kendini savundu

21.12.2024 14:05
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Gazeteci Özlem Gürses, sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında kullandığı sözler dolayısıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

"DİL SÜRÇMESİ OLDU" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Ankara'da gözaltına alınan Gürses buradan İstanbul'a getirildi. Bir saat süren ifadenin ardından savcılığa sevk edilen Özlem Gürses'in yapmış olduğu savunmanın detayları da ortaya çıkıyor. Özlem Gürses'in ifadesinde söz konusu söylemler için "Dil sürçmesi oldu. Bilinçli şekilde kullanılmış bir ifade değil" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi

AVUKATININ AÇIKLAMASI DA O YÖNDE

Gürse'in avukatı da dün akşam saatlerinde bu yönde bir açıklamada bulundu. Açıklamasında Özlem Gürses'in moralinin de iyi olduğunu belirten Kamalak, şu ifadelere yer verdi: "Biz ilk görüştüğümüz noktada zaten ne olduğunu bile tam olarak anlayamıyordu. Çünkü hani kasıtlı olarak bir şey yapılmış olsa ne olduğunu bilir insan. Ancak burada dil sürçmesinin olduğunu, söylediği şeyin o anlamı çıkardığını kendisi de başlangıçta farkında değildi. Ben aktardıktan sonra, yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile IŞİD bir araya koyulmuş gibi bir anlam çıktı dediğimde, 'Olur mu öyle şey? Benim Türk Silahlı Kuvvetlerine bakış açım belli. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan desteğim belli. Bunun haricinde Türkiye'nin dış politika noktasında özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında benim yorumlarım, düşüncem, olumlu kanaatlerim ortadayken böyle bir şey söylemem zaten mümkün değil' dedi."

TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi

ÖZLEM GÜRSES NE DEMİŞTİ?

Özlem Gürses, YouTube kanalında "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler nedeniyle Gürses hakkında "devletin kurum ve organlarını aşağılama", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.

TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses\'in ilk ifadesi

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Son Dakika Hukuk TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Mustafa YALÇIN:
    İş ciddiye binince geri vites hiçte dil sürşmesi değil. 39 4 Yanıtla
  • Mesut Alıcıoğlu:
    ula kaşar kadın pardon ya dil sürçmesi oldu 25 3 Yanıtla
  • Tan UĞURSU:
    HE HE BİZDE YEDİK DİL SÜRÇMESİNİ... 19 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    korkudan dil sürçmesi diyor hicde öyle değil 19 2 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    R yapti 15 3 Yanıtla
  • Nurettin ÇELİKBAĞ:
    Yalanını sevsinler 15 3 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    ATEŞİ GÖRÜNCE CISSSS OLDU DEMİ " 13 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    masal anlatma masal hikaye roman dinleyecek yas geçti bizden Türk silahlı kuvvetleri bizim onurunuz şansımız şerefimizdir 10 1 Yanıtla
  • İsmail:
    böyleleri böyledir işte hesapsız sıkarlar hesap gelince de ama ben bu kadar yemedimki derler 7 2 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    geri vites iyiydi 8 1 Yanıtla
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