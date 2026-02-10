Tur-i Sina Manastırı'nın Durumu Tehdit Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tur-i Sina Manastırı'nın Durumu Tehdit Altında

Tur-i Sina Manastırı\'nın Durumu Tehdit Altında
10.02.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Balat'taki Tur-i Sina Manastırı, çevresindeki çöpler ve çatlaklar nedeniyle kötü durumda.

Fatih Balat'ta bulunan ve Mısır'da Sina Yarımadası'ndaki Azize Katerina Manastırı'na bağlı olan ve 14'üncü yüzyılda inşa edilen Tur-i Sina Manastırı'nın çevresindeki çöpler, duvarlarındaki çatlaklar ve yazılar dikkat çekti. Rum Ortodoks Kilisesi, papaz evi ve kütüphane olarak 3 bölümden oluşan manastırın çevresindeki çöpler hem kötü bir görüntü hem de kirlilik oluşturuyor. Balat'ta yaşayanlar tarihi yapının temizlenip restore edilmesini ve turizme açılmasını istiyor. Yapının korunmasının önemine dikkat çeken tarihçi İlknur Bektaş, "En çok üzüldüğümüz şey; o kadar çok çöp, pislik ve çatlamalarla karşı karşıyayız ki sadece kapısını örtmekle onu korumuş olmayacağız. Ortodoks dünyasının bu kadar önemli yapısını, Osmanlı'nın koruduğu, padişahların ferman çıkartarak düzenli olarak sahip olduğu, koruduğu, kolladığı bu yapıları korumak ve kurtarmak aslında hepimizin görevi. İstanbul'da nadir bulunan noktalardan biridir. Bir an önce tıpkı bir Sümela Manastırı gibi ibadet ve bir buluşma noktası haline getirirsek, İstanbul ve Fatih çok anlamlı kültürel bir mirasa kavuşmuş olacaktır" dedi.

Fatih Balat'ta bulunan ve 14'üncü yüzyılda inşa edilen Tur-i Sina Manastırı, Mısır Sina'daki Azize Katerina Manastırı'na bağlı olan tek Rum Ortodoks Kilisesi. Tur-i Sina Manastırı, Ortodokslar için önemli bir yere sahip. Kilise, papaz evi ve kütüphaneden oluşan yapının büyük bir bölümü günümüze kadar ulaşmış durumda. Ancak kilisenin duvarlarında yıllar içinde oluşan çatlaklar, yazılan yazılar ve çevresindeki çöpler kötü bir görüntü oluşturuyor. Kilisenin yanında bulunan papaz evinin içerisi ise kullanılmayacak halde. 2022 yılında yapılan haberde çevresi çöplerle, duvarları ise çatlak ve yazılarla dolu olduğu görülen manastırda 2026 yılına gelindiğinde de değişen bir şey olmadığı görüldü. Balat'ta yaşayanlar manastırın çevresindeki çöplerin temizlenerek restore edilmesini istiyor.

'BAĞLI OLDUĞU YER MISIR'DAKİ AZİZ KATERİNA MANASTIRI'

Tarihçi yazar İlknur Bektaş, "Balat'ın dar sokaklarında Haliç'e doğru yürürken çoğu insanın fark etmeden önünden geçtiği bir yapı var. Tur-i Sina Metokhion Kilisesi dışarıdan bakıldığında sessiz, yorgun ve zamana direnmeye çalışan bir yapı. Bu bina ve bu duvarların arkasında İstanbul'dan Sina Dağı'na uzanan çok katmanlı bir tarih saklı. Bu yapı Rum Ortodoks geleneğine aittir fakat İstanbul Rum Patrikhanesi'ne bağlı değildir. Bağlı olduğu yer Mısır'daki Aziz Katerina Manastırı, ruhani hattı İstanbul'dan Sina Dağı'na uzanır. Burası yalnızca bir ibadet mekanı değil, Osmanlı döneminde Sina Manastırı'nın İstanbul'dan diplomatik ve idari temaslar noktası olduğunu ve birçok işlev gördüğünü bir statü merkezi olduğunu biliyoruz. Mekanı Osmanlı padişahları tarafından fermanlarla da korunmuştur. Bu nedenle Balat'taki Metokhion yalnızca Ortodoks geleneğinin değil, 3 tarihin, 3 dinin tarihi temas hattının da bir parçası olarak değerlendirilebilir" dedi.

'SÜMELA MANASIRI GİBİ BULUŞMA NOKTASI HALİNE GETİRİLMELİ'

İlknur Bektaş, "Yapı ayrıca Vaftizci Yahya'ya adanmıştır. Yunanca adı Loannes Prodromos'tur, anlamı Öncü Yahya. Bu isim erken Hristiyan geleneğinde İsa'dan önce gelen peygamber figürüne gönderme yapar. Halk arasında Peygamber Efendimizin el izinden bahsedilen rivayetler dolaşmaktadır ancak bu konuda akademik çevrelerde doğrulanmış somut veriler, belgeler ve kayıtlar bulamadığımız için bu nedenle bu efsane belge olmadığından dolayı halk arasında anlatılan somut bir anlatıdır. Günümüzde yapı ibadete kapalıdır. 2019 yılından bu yana güvenlik gerekçesiyle erişimi sınırlandırılmıştır. Restorasyon projeleri günümüze gelmiş olsa da kapsamlı bir koruma ve bilimsel restorasyon ihtiyacı halen sürmektedir. Bugün tarih, inanç ve diplomasi ekseninde sessizce kaderini beklemektedir. Bu bina hem kütüphanesiyle hem dini mabediyle, hem de insanların buluşma noktasıyla çok önemlidir. Kilise ibadet noktasıdır, manastır çok kapsamlı, kültürel, sosyal donatı alanı olduğu için değerlidir. İstanbul'da nadir bulunan noktalardan biridir. Bir an önce tıpkı bir Sümela Manastırı gibi bir ibadet ve bir buluşma noktası haline getirirsek, İstanbul ve Fatih çok anlamlı kültürel bir mirasa kavuşmuş olacaktır" ifadelerini kullandı.

'ACİLEN BAKIMI VE KORUNMASI ŞART'

Korunup, kurtarılması gerektiğini belirten tarihçi yazar İlknur Bektaş, "En çok üzüldüğümüz şey; o kadar çok çöp, pislik ve çatlamalarla karşı karşıyayız ki sadece kapısını örtmekle onu korumuş olmayacağız. Neleri kaybettik, neleri hala kazanabiliriz öğrenmemiz lazım. Bunun için acilen temizlenmesi, bakımı ve korunması ve kurtarılması şart. 2019'dan bu yana, 2026'dayız ve hala hiçbir şeyin değişmemiş olduğunu görmek içler acısı. Kim bu konuyla ilgileniyorsa; vakıflar mı, restorasyonla ilgili bunun sorumlusu kimse gerçekten hızlandırmaları lazım. 14'üncü yüzyılda yapılmış olan bu yapı, manastır; üç bölümden oluşuyor. Kütüphanesi, papaz evi, kilisesiyle, ibadet alanıyla, içerisindeki birbirinden özel el işlemeleri, muhteşem yapısı, mimarisiyle, şu anda kırık dökük olsa da eminim içeride hala korunması ve topluma kazandırılması gereken çok güzel bir yer bizi bekliyor. Bir an önce doğa koşullarına, iklime, depreme ve insani koşullara dayanamayacak olduğu çok belli. Tarihe direnmiş ve bugünlere kadar gelmiş olan bu yapıyı acilen koruyup topluma kazandırmak gerçekten hepimizin görevi" diye konuştu.

'ORTODOKS DÜNYASININ ÖNEMLİ YAPISI'

Yağmalanmasını durdurmak için harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Bektaş, "İstanbul Fatih Balat'ta, içinde bulunduğumuz yerde, hemen hemen her yer tarih kokuyor ve kurtarabildiğimiz herşey bizim kültürel milli mirasımız. İnsanların yağmasına, tarihe haksızlığa ve bu kadar güzel bir mekanın yağmalanmasını bir an önce durdurmak için hemen harekete geçmek lazım. En azından müze haline getirebiliriz. İnsanlar ziyaret eder. Hepsinde ibadet edilmese bile aslına uygun bir şekilde korunarak, kurtarılarak, ciddi çalışmalarla biz burayı kazanalım. Okuma salonu yapalım içerisini, bir kütüphane gibi, mekanı, mabet olarak kurtarılması topluma kazandırılması hepimiz için gerçekten beklediğimiz bir son. Ortodoks dünyasının bu kadar önemli yapısını, Osmanlı'nın koruduğu, padişahların ferman çıkartarak düzenli olarak sahip olduğu, koruduğu, kolladığı bu yapıları korumak ve kurtarmak aslında hepimizin görevi. Dilerim artık restorasyon bir an önce hayata geçer çünkü doğaya ve insana ne kadar direnebileceği gerçekten muğlak. Acil yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

'DÜZENLENMESİ SEMTE DEĞER KATAR'

Balat'ta oturan Hamettin Bardak, "Ben buranın doğma büyüme yerlisiyim. Bu yapının daha önce ne olduğunu bildiğim için yapılması gerektiğini biliyorum. Yapılırsa bence çok iyi olur. Burası çocukluğumuzda açık olduğu son zamanlarda, artık bittiği dönemlerdi. Bu yapı önemli bir yapı. Zamanında Yahudilerin çok değer verdiği bir yer. Orası hor kullanıldı, mahvedildi. Orada ne tarihi değerler yok edildi. Düzenlenmesi buraya, semte değer katacaktır. Tabii ki iyi olur" ifadelerini kullandı.

'SANDALYE, MANGAL, ÇÖP ATMIŞLAR'

Balat'ta oturan Muhsin Kabaş ise, "1970'li yıllarda burası tertemizdi. Zaten herkes çöpünü oraya atıyor. Sandalyeler bile var mangalda yakılan kömürler var. Et parçaları var orada. Piknik yapmışlar çöplerini oraya atmışlar. Burasının temizlenmesi lazım. Bizim camilerimiz nasıl tertemizse burası da tertemiz olsun. Burası da bir ibadet yeriydi. Restorasyon olsun, halka, turistlere kazandırılsın" dedi.

Kaynak: DHA

Sina Yarımadası, Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Mısır, Balat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tur-i Sina Manastırı'nın Durumu Tehdit Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu
Tartışma yaratan hamburger “Pahalı“ diyen de var, normal bulan da Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı Yaşıtları tarafından böyle darbedildi 14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı! Yaşıtları tarafından böyle darbedildi
TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
NFL yıldızından Super Bowl’da hapishane kıyafetli ICE protestosu NFL yıldızından Super Bowl'da hapishane kıyafetli ICE protestosu
Kısmetse Olur ile tanınmıştı Cansel Çördük’ün son hali şaşırttı Kısmetse Olur ile tanınmıştı! Cansel Çördük'ün son hali şaşırttı!
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Hasan Şaş, Galatasaraylı taraftarların çok beğendiği isme salladı: 30 milyon Euroluk topçu değil Hasan Şaş, Galatasaraylı taraftarların çok beğendiği isme salladı: 30 milyon Euroluk topçu değil
Bebek Otel’in sahibinin mal varlıklarına el konuldu Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
Fenerbahçe’den Trabzonspor’u şoke eden telefon Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
Epstein dosyası İngiltere’yi karıştırdı: Başbakan Starmer’a istifa baskısı arttı Epstein dosyası İngiltere'yi karıştırdı: Başbakan Starmer'a istifa baskısı arttı
Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı Altın detayı dikkat çekti Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti
Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

13:56
Düdük astırılan Arda Kardeşler’in yeni mesleği bomba
Düdük astırılan Arda Kardeşler'in yeni mesleği bomba
13:49
Mourinho’nun Benfica kariyeri bitiyor İşte yerine gelecek isim
Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim
13:46
Alex, Fenerbahçe’nin paylaşımına yorum yaptı Taraftarlar beğeni yağdırdı
Alex, Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Taraftarlar beğeni yağdırdı
13:44
Fenerbahçe’ye Amrabat şoku
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:32
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:37
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar Annesini ve kızını arabada vurmuş
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Annesini ve kızını arabada vurmuş
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
12:32
Mbappe’nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:43
Yok böyle mesaj Reklamı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yok böyle mesaj! Reklamı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 14:14:48. #7.11#
SON DAKİKA: Tur-i Sina Manastırı'nın Durumu Tehdit Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.