Türk girişimcilerden YouTube için yapay zekâ hamlesi: VidOSAI lanse edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk girişimcilerden YouTube için yapay zekâ hamlesi: VidOSAI lanse edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk girişimcilerden YouTube için yapay zekâ hamlesi: VidOSAI lanse edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YouTube'da içerik üreticilerinin büyüme süreçlerini yapay zekâ ve veri analiziyle yeniden şekillendirmeyi hedefleyen VidOSAI, Türk girişimciler tarafından geliştirilen yeni nesil video işletim sistemi olarak teknoloji dünyasına sunuldu. Londra merkezli platform, kanalların performans verilerini analiz ederek içerik stratejisinden video paketlemesine, izleyici davranışlarından gelir optimizasyonuna kadar farklı alanlarda üreticilere yapay zekâ destekli yol haritaları oluşturuyor.

Londra merkezli Türk girişimciler tarafından geliştirilen VidOSAI, YouTube içerik üreticilerinin kanal yönetimi, içerik stratejisi ve büyüme süreçlerini veri odaklı hale getirmeyi amaçlayan yapay zekâ destekli video işletim sistemini kullanıma sundu. Platform; kanal performansından izleyici davranışlarına, rakiplerden küresel trendlere kadar çok sayıda veriyi analiz ederek içerik üreticilerine uygulanabilir stratejiler sunuyor.

VERİ ODAKLI YOUTUBE BÜYÜME SİSTEMİ

VidOSAI, YouTube yayıncılığında içerik üreticilerinin karar alma süreçlerini yalnızca sezgi ve deneme-yanılmaya dayalı olmaktan çıkarmayı hedefliyor. Sistem; kanalların geçmiş performans verilerini, izleyici davranışlarını, rakip kanallardaki gelişmeleri, öne çıkan içerik formatlarını ve küresel trendleri eş zamanlı olarak analiz ediyor.

Platformun sunduğu analizler doğrultusunda içerik üreticilerine doğrudan uygulanabilecek stratejiler oluşturuluyor.

İÇERİK FIRSATLARINI VE BAŞARILI FORMATLARI BELİRLİYOR

VidOSAI'ın öne çıkan özellikleri arasında içerik analizi ve fırsat tespiti bulunuyor. Sistem, kanaldaki videoların neden başarılı olduğunu analiz ederken yükselişe geçen yeni içerik formatlarını da belirlemeye çalışıyor.

Bunun yanında içeriklerin kurgu ve paketleme süreçlerine yönelik öneriler sunuluyor. Video akışı, hikâye yapısı, başlık ve küçük resim (thumbnail) tercihleri analiz edilerek optimizasyon önerileri hazırlanıyor.

Platform ayrıca yapılan önerilerin Tıklama Oranı (CTR), izlenme süresi (retention) ve kanal gelirleri üzerindeki beklenen etkisini öngörmeye yönelik analizler gerçekleştiriyor.

“BÜYÜK KANALLARIN GÜCÜNÜ HERKESE SUNUYORUZ”

VidOSAI CEO'su Cenk Oflaz, YouTube'da yüksek gelir elde etmenin yalnızca iyi içerik üretmekle sınırlı olmadığını belirtti.

Başarılı kanalların arkasında veri bilimi, rakip analizi ve optimizasyon süreçlerini yürüten geniş ekiplerin bulunduğuna dikkat çeken Oflaz, şu ifadeleri kullandı:

“Bu seviyedeki teknoloji altyapısını ve uzmanlığı, yapay zekâ tabanlı işletim sistemimiz aracılığıyla çok daha geniş bir içerik üretici ekosisteminin kullanımına sunuyoruz.”

UZMANLAŞMIŞ YAPAY ZEKÂ AJANLARI 7/24 ÇALIŞIYOR

VidOSAI CTO'su Tolga Şeremet, platformun ajana dayalı çoklu yapay zekâ mimarisiyle geliştirildiğini açıkladı.

Şeremet'in verdiği bilgilere göre sistem, her kanal için özel bir AI ajan ağı oluşturuyor. Strateji, paketleme, izleyici tutma, dağıtım ve gelir optimizasyonu gibi farklı alanlarda uzmanlaşan ajanlar, yüzlerce veriyi paralel biçimde işliyor.

Sistemde alınan aksiyonların sonuçları ise üretken yapay zekâdan bağımsız deterministik bir denetim katmanı tarafından değerlendiriliyor. Bu katmanda özellikle CTR, izlenme süresi ve gelir gibi temel performans göstergeleri üzerinden ölçüm yapılıyor.

Elde edilen sonuçlar yeniden kanalın öğrenme döngüsüne aktarılıyor. Böylece platformun, her kanalın kendine özgü “büyüme DNA'sını” öğrenen ve 7/24 çalışan bir veri bilimi ekibine dönüşmesi hedefleniyor.

15 YILLIK YOUTUBE DENEYİMİ “INSIGHT PLAYBOOKS” SİSTEMİNE AKTARILIYOR

VidOSAI'ın altyapısında yalnızca anlık verilerin analiz edilmesi değil, platformun arkasındaki 15 yılı aşkın YouTube deneyimi de kullanılıyor.

Yüzlerce başarılı kanalın ölçeklenme süreçlerinden elde edilen deneyim, “Insight Playbooks” adı verilen sistem aracılığıyla platformdaki karar mekanizmalarına yansıtılıyor. Böylece yüksek performans gösteren kanallarda kullanılan stratejilerin daha geniş ölçekte uygulanabilmesi amaçlanıyor.

KANAL VERİLERİ İZOLE EDİLİYOR

VidOSAI, veri egemenliği ve gizlilik konularını da platformun temel prensipleri arasında konumlandırıyor.

Şirketin açıklamasına göre her partnerin verisi tamamen izole bir yapıda tutuluyor. Kanallar arasında veri paylaşımı yapılmazken, elde edilen verilerin dış LLM (Büyük Dil Modeli) sistemlerine aktarılmadığı belirtiliyor.

DİJİTAL MEDYA VE TEKNOLOJİDE DENEYİMLİ KADRO

VidOSAI'ın kurucu kadrosunda dijital medya ve teknoloji alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip isimler bulunuyor.

Cenk Oflaz, Dailymotion Türkiye ve 321Media Productions gibi online video sektöründeki deneyimleriyle projenin ürün ve teknoloji vizyonunu yönetiyor.

Platformun yazılım altyapısı ise Maçkolik, Ofsayt, Masomo ve Admost gibi girişimlerin kurucusu Erdem Yurdanur'un da bünyesinde yer aldığı Kokteyl Teknoloji'nin 20 yıllık teknoloji ekibi tarafından geliştiriliyor.

ERKEN ERİŞİM SÜRECİ BAŞLADI

VidOSAI şu anda farklı niş alanlardan seçilen sınırlı sayıdaki YouTube içerik üreticisi ve çok kanallı medya şirketiyle (MCN) erken erişim sürecini yürütüyor.

Şirket, önümüzdeki aylarda platformu kademeli olarak daha geniş bir içerik üreticisi kitlesinin kullanımına açmayı hedefliyor.

İşletim SistemiYapay ZekaYouTubeLondraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
Fon krizinde yeni isim “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
Sözlenmek için izne gelmişti, cenazesi kalktı Uzman çavuşun kahreden sonu Sözlenmek için izne gelmişti, cenazesi kalktı! Uzman çavuşun kahreden sonu
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
Fenerbahçe’nin yıldızı baba oluyor Müjdeli haberi duyurdular Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor! Müjdeli haberi duyurdular
Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu kararının ardından Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğini bıraktı Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu kararının ardından Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğini bıraktı
Eskişehir’de feci kaza: TIR’ın çarptığı otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti Eskişehir'de feci kaza: TIR'ın çarptığı otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti
Dev ilaç firması kepenk indiriyor: Binlerce kişi işsiz kalacak Dev ilaç firması kepenk indiriyor: Binlerce kişi işsiz kalacak
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul’a getirdim Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
Görüntü Türkiye’den Paraları üzerlerine dolayıp halay çektiler Görüntü Türkiye'den! Paraları üzerlerine dolayıp halay çektiler
Sakarya’da 23 gündür hastanede tedavi gören 6 çocuk annesi Betül Arık hayatını kaybetti, eşi tutuklu Sakarya'da 23 gündür hastanede tedavi gören 6 çocuk annesi Betül Arık hayatını kaybetti, eşi tutuklu
A Milli Takım’ın maçında Fatih Terim sürprizi A Milli Takım'ın maçında Fatih Terim sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur
Bu ismi tanımayan yok Özel helikopterle Marmaris’e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı Bu ismi tanımayan yok! Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
Çiçek buketinin 2 bin lira olduğunu öğrenen adam, eşine çiçek yerine bakın ne verdi Çiçek buketinin 2 bin lira olduğunu öğrenen adam, eşine çiçek yerine bakın ne verdi
NATO Yüksek Komutanı Grynkewich, AB’de Türk savunma sanayisine yer verilmesini istedi NATO Yüksek Komutanı Grynkewich, AB'de Türk savunma sanayisine yer verilmesini istedi
22:15
Bursa’da tribünlerden Montella ve TFF’ye istifa çağrısı
Bursa'da tribünlerden Montella ve TFF'ye istifa çağrısı
22:03
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler
21:57
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
21:52
SPK düğmeye bastı Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
SPK düğmeye bastı! Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
21:47
CHP’li Karadeniz Ereğli Belediyesi’nde zabıta müdüründen kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası
CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde zabıta müdüründen kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası
21:46
Kaya’nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Kaya'nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
21:43
Canlı anlatım: Bursa’da goller üst üste
Canlı anlatım: Bursa'da goller üst üste
21:16
Türkiye ile karşılaşacak İtalya’da 26 yıl sonra bir ilk
Türkiye ile karşılaşacak İtalya'da 26 yıl sonra bir ilk
20:21
NATO Yüksek Komutanı Grynkewich, AB’de Türk savunma sanayisine yer verilmesini istedi
NATO Yüksek Komutanı Grynkewich, AB'de Türk savunma sanayisine yer verilmesini istedi
20:00
Dünya Kupası’nın kahramanıydı Fenerbahçe’nin yıldızı başını yaktı
Dünya Kupası'nın kahramanıydı! Fenerbahçe'nin yıldızı başını yaktı
19:42
Bu ismi tanımayan yok Özel helikopterle Marmaris’e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
Bu ismi tanımayan yok! Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur
19:32
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’a soğuk duş
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a soğuk duş
18:52
A Milli Takım’ın maçında Fatih Terim sürprizi
A Milli Takım'ın maçında Fatih Terim sürprizi
18:43
Bruno Fernandes’ten Galatasaraylıları heyecanlandıran gülümseme
Bruno Fernandes'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran gülümseme
17:39
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
17:36
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 22:29:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Türk girişimcilerden YouTube için yapay zekâ hamlesi: VidOSAI lanse edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei