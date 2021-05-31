Türkiye aşı sertifikası anlaşmasını 4'e çıkardı - Son Dakika

Türkiye aşı sertifikası anlaşmasını 4'e çıkardı

Türkiye'nin Covid-19 aşılarının karşılıklı tanınması için anlaşma yaptığı ülke sayısı Yunanistan'ın da eklenmesiyle dörde ulaştı.

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