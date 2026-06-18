Türkiye Bursları dünyaya 2 bin 800 yeni gönül elçisi kazandırdı - Son Dakika
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Türkiye Bursları dünyaya 2 bin 800 yeni gönül elçisi kazandırdı

Türkiye Bursları dünyaya 2 bin 800 yeni gönül elçisi kazandırdı
18.06.2026 14:57
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Türkiye Bursları Programı kapsamında 110 farklı ülkeden Türkiye'ye gelen 2 bin 800 uluslararası öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. 15'inci Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, mezunların ülkeleri ile Türkiye arasındaki en güçlü temsilciler olduğunu söyledi.

Türkiye Bursları Programı kapsamında 110 farklı ülkeden Türkiye'ye gelen 2 bin 800 uluslararası öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, 15'inci Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde diplomalarını aldı. Törende, Türkiye Bursları'nın yalnızca bir eğitim desteği değil, aynı zamanda Türkiye ile dünya ülkeleri arasında kurulan güçlü bir dostluk ve gönül köprüsü olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdulhadi Turus'un katıldığı törende öğrenciler mezuniyet coşkusunu yaşadı. Programda, Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin ülkelerine yalnızca diploma ile değil, aynı zamanda dostluk, tecrübe, kültürel birikim ve Türkiye ile kurdukları güçlü bağlarla döndükleri ifade edildi.

Türkiye Bursları dünyaya 2 bin 800 yeni gönül elçisi kazandırdı

TÜRKİYE BURSLARI 174 ÜLKEDEN 188 BİN BAŞVURUYA ULAŞTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada Türkiye Bursları Programı'nın 2012 yılında 42 bin başvuruyla başladığını hatırlatarak, bugün 174 ülkeden 188 bin başvuruya ulaşan küresel bir yapıya dönüştüğünü söyledi. Ersoy, programın geçen yıllar içinde yalnızca bir burs sistemi olmaktan çıktığını ve Türkiye'nin dünyaya açılan eğitim ve gönül köprüsü haline geldiğini belirtti.

Bakan Ersoy, "Memnuniyetle söylemek isterim ki; aradan geçen yıllar içinde bu program, yalnızca bir burs sistemi değil, Türkiye'nin dünyaya açılan 'eğitim' ve 'gönül köprüsü' haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. Türkiye Bursları'nın ulaştığı ölçeğin, Türkiye'ye duyulan güvenin ve yükseköğretim alanındaki gücün somut göstergesi olduğunu vurgulayan Ersoy, programın farklı ülkelerden gelen gençleri Türkiye'de ortak bir eğitim ve kültür ortamında buluşturduğunu kaydetti. 

Türkiye Bursları kapsamında bugün itibarıyla toplam 148 ülkeden 15 bini aşkın öğrencinin 74 şehirde ve 136 üniversitede eğitim hayatına devam ettiğini belirten Ersoy, her yıl yaklaşık 5 bin öğrenciye burs imkanı sunulduğunu ifade etti. Ersoy, Türkiye'nin yalnızca bilgi üreten değil; bilgiyi paylaşan, insan yetiştiren ve ortak gelecek inşa eden bir ülke olmayı sürdürdüğünü söyledi. Bu yılki törende 110 farklı ülkeden 2 bin 800 öğrencinin mezun edildiğini aktaran Ersoy, mezunların Türkiye'de aldıkları eğitimin yanı sıra farklı kültürlerle bir arada yaşama tecrübesi kazandığını belirtti. Ersoy, mezun olan öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile kendi ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacak güçlü birer temsilci olacaklarını vurguladı.

Türkiye Bursları dünyaya 2 bin 800 yeni gönül elçisi kazandırdı

BAKAN ERSOY: SİZLER ÜLKELERİNİZ İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ EN GÜÇLÜ TEMSİLCİLERSİNİZ

Küresel ölçekte yaşanan gerilimlere, savaşlara ve krizlere de değinen Bakan Ersoy, dünyada birbirini tanımaya ve anlamaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi. Ersoy, kalıcı barışın ve insanlığın ortak geleceğinin yolunun önyargılardan değil, karşılıklı anlayıştan ve gönüller arasında kurulan köprülerden geçtiğini söyledi. Ersoy, "Çünkü kalıcı barışın ve insanlığın ortak geleceğinin yolu; önyargılardan değil, karşılıklı anlayıştan ve gönüller arasında kurulan köprülerden geçmektedir" dedi. Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin yalnızca Türkiye'yi değil, dünyanın farklı ülkelerinden gelen arkadaşlarını da tanıdığını belirten Ersoy, bu süreçte kurulan dostlukların ülkeler arasında yeni gönül köprüleri oluşturduğunu ifade etti. Mezun öğrencilere seslenen Ersoy, onların artık yalnızca birer mezun olmadığını belirterek Türkiye ile ülkeleri arasında kurulan gönül köprülerinin en güçlü temsilcileri olduklarını söyledi. "Sizleri bu ülkenin misafiri değil; dostu, kardeşi ve gelecekteki paydaşı olarak gördük" diyen Ersoy, öğrencilerin ülkelerine yalnızca diploma değil, Türkiye'de edindikleri dostlukları, hatıraları ve ortak gelecek idealini de götürdüklerini dile getirdi. Bakan Ersoy, Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin farklı coğrafyalar arasında karşılıklı anlayışı güçlendiren önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Öğrencilerin kendi ülkelerinde edinecekleri görevler ve sorumluluklarla Türkiye ile ülkeleri arasındaki dostluk ilişkilerine katkı sunacaklarını ifade eden Ersoy, Türkiye Bursları mezunlarının küresel ölçekte Türkiye ailesinin birer ferdi haline geldiğini söyledi.

Türkiye Bursları dünyaya 2 bin 800 yeni gönül elçisi kazandırdı

TÜRKİYE MEZUN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

15'inci Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde Türkiye Mezun Ödülleri de sahiplerine takdim edildi. Törende Bilimsel ve Akademik Çalışmalar, Ekonomi ve Girişimcilik, Medya ve İletişim ile Kültür ve Sanat alanlarında tematik ödüller verildi. Ayrıca Yaşam Boyu Onur Ödülü, Vefa Ödülü ve İlişkilere Katkı Ödülü de sahipleriyle buluşturuldu. Ödül töreni, Türkiye Bursları mezunlarının farklı alanlarda ortaya koyduğu başarıların görünür hale gelmesi açısından önemli bir bölüm oldu. Bilimden kültüre, ekonomiden iletişime kadar farklı alanlarda ödül alan mezunlar, Türkiye'de aldıkları eğitimin ardından kendi ülkelerinde ve uluslararası alanda yürüttükleri çalışmalarla dikkat çekti. Konuşmasının sonunda mezunlara seslenen Bakan Ersoy, Türkiye'nin kapılarının mezun öğrencilere daima açık olacağını vurguladı. Ersoy, "Türkiye'nin kapıları sizlere daima açık olacak. Çünkü sizler artık sadece Türkiye Bursları mezunu değil; Türkiye ailesinin birer ferdisiniz" ifadelerini kullanarak öğrencilerin mezuniyetlerini kutladı. Tören, 110 farklı ülkeden gelen öğrencilerin mezuniyet coşkusuna sahne olurken, Türkiye Bursları Programı'nın uluslararası eğitim alanındaki etkisini bir kez daha ortaya koydu. Program kapsamında eğitimlerini tamamlayan 2 bin 800 öğrenci, ülkeleri ile Türkiye arasında yeni dostluk köprüleri kuracak gönül elçileri olarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

Türkiye Bursları dünyaya 2 bin 800 yeni gönül elçisi kazandırdı
Türkiye Bursları dünyaya 2 bin 800 yeni gönül elçisi kazandırdı
Türkiye Bursları dünyaya 2 bin 800 yeni gönül elçisi kazandırdı

Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Sanat, Türkiye, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Türkiye Bursları dünyaya 2 bin 800 yeni gönül elçisi kazandırdı - Son Dakika

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