Üye Girişi
Türkiye kara teslim oldu! Onlarca il birbiriyle iletişim kuramıyor, mahsur kalanlar var - Son Dakika

Türkiye kara teslim oldu! Onlarca il birbiriyle iletişim kuramıyor, mahsur kalanlar var

23.01.2022 00:19
Türkiye kara teslim oldu! Onlarca il birbiriyle iletişim kuramıyor, mahsur kalanlar var

Meteoroloji'nin uyarılarından sonra tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle onlarca ilin birbiriyle bağlantısı kesildi. Samsun-Ankara, Konya-Ankara ve Konya-Afyonkarahisar karayolu gibi illeri birbirine bağlayan yollar kapatılırken bazı yollarda da vatandaşlar mahsur kaldı.

Ülkemizde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini iyice arttırırken, sürücüler beyaza bürünen yollarda zor anlar yaşadı. Özellikle karla kaplanan rampalı cadde ve sokaklarda zeminlerin kayganlaşması nedeniyle birçok sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazalar kaçınılmaz oldu. Yoğun kar yağışı ve kazalar sonrası bazı illeri birbirine bağlayan yollar kapatıldı.

SAMSUN-ANKARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI, ARAÇLAR YOLDA KALDI

Samsun'da akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle Samsun- Ankara karayolu Mahmuz Geçidi mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç yolda kalırken, yaklaşık 12 kilometrelik kuyruk oluştu. Sürücüler araçlarında bekleyişini sürdürüyor. Kimi sürücüler ise araçlarına zincir takmaya çalıştı. Ekipler kardan kapalı yolu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Türkiye kara teslim! Onlarca ilin birbiriyle bağlantısı kesildi

KONYA-ANKARA YOLUNDA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Konya çevresinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı. Bölge trafik ekipleri tarafından Konya'dan Ankara ve Beyşehir yönlerine araç geçişi durduruldu. Kara yolları ve belediye ekipleri, kara yollarını trafiğe açabilmek yoğun çalışma yapıyor.

VATANDAŞLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda mahsur kalanlara belediye tarafından sıcak çorba ikramı yapıldı.Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve belediye çalışanları, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 1825 rakımlı Alacabel'de yolun açılmasını bekleyenlere sıcak çorba ikramında bulundu.

Marangozlar kavşağı polis kontrol noktasındakilere ikramda bulunan Tutal, "Öğle saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Alacabel, vatandaşlarımızın güvenliği için ulaşıma kapatılmıştı. Yolun ulaşıma açılmasını bekleyen vatandaşlarımıza bu soğuk kış gününde sıcak çorba ikramında bulunduk. Ayrıca uygulama noktasında görev yapan polislerimize de kolay gelsin dileklerimizi ilettik." ifadelerini kullandı. Araçlardakiler, Tutal ve belediye ekibine teşekkür etti.

Türkiye kara teslim! Onlarca ilin birbiriyle bağlantısı kesildi

KONYA-AFYONKARAHİSAR YOLU GEÇİŞLERE KAPATILDI

Konya'nın Kadınhanı ilçesi ve çevresinde akşam başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı. Bölge trafik ekipleri tarafından Konya'dan Afyonkarahisar yönüne şehir çıkışından itibaren araç geçişi engelleniyor. Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi çıkışındaki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri ise Konya yönüne gidecek çekici ve otobüs türü araçların geçişine izin vermiyor. Ekipler yolu tekrar trafiğe açabilmek için aralıksız olarak tuzlama çalışması yapıyor.

AFYON-ANTALYA YOLU TIR VE OTOBÜSLERE KAPATILDI

Afyonkarahisar- Antalya karayolu kar nedeniyle TIR ve otobüslere kapanırken diğer araçların trafik akışı kontrollü sağlandı. Yolda bekletilen TIR şoförlerinden Mehmet Çelik (50), Finike'den Sakarya haline portakal götürmek için yola çıktığını söyleyerek," Buraya gelince polis yolu kapattı. Yolda kar ve kaza var diye burada bekliyoruz. Şu an eksi 6 derece. Arabada gıda maddesi olduğu için eksi 10'a, 11'de sıkıntı yaşarız. Buradaki arkadaşların hepsi sebze ve meyve taşıyor. Yolların bir an önce açılması gerekiyor" dedi.

Türkiye kara teslim! Onlarca ilin birbiriyle bağlantısı kesildi

TİPİ NEDENİYLE SİVAS-KAYSERİ YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

SivasKayseri'ye bağlayan kara yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü. Tipi nedeniyle söz konusu kara yolunun Düzova köyü mevkisinde ağır tonajlı bazı araçlar yolda kaldı. Kovalı ile Şarkışla'daki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri ise bölgeden hiç bir aracın geçişine izin vermiyor. Öte yandan, Karayolları ekipleri yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

MALATYA-KAYSERİ YOLU TİPİ NEDENİYLE KAPATILDI

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara sebep oluyor. Malatya-Kayseri yolu ile Gürün-Sivas Karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis ekipleri giriş çıkışları kapatarak kazaları önlemek için araç geçişlerine izin vermiyor.

SERTAVUT GEÇİDİ'NDE ZİNCİRSİZ ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar lastiği, zincirsiz, Tır ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor.

Sertavul Geçidi'nde kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi. Otomobil ve küçük araçların kar lastiği ve zincir takarak geçişine izin verilirken Tır, çekici ve uzun araçların geçişine ise izin verilmiyor. Bölge Trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Alahan ve Sertavul Geçidi'nde durdurarak, otomobil ve küçük araçlara kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıyor. Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca yayla köylerinde yolların kapanmaması için Mersin Büyükşehir ekipleri aralıksız çalışmalar sürüyor.

Türkiye kara teslim! Onlarca ilin birbiriyle bağlantısı kesildi

TARSUS-ÇAMLIYAYLA YOLU KAPATILDI

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Tarsus- Çamlıyayla yolunun 45'inci kilometresindeki Sarıkavak mevkisinin kapanmasına neden oldu. Jandarma ve karayolu ekipleri herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için yol üzerinde yoğun çalışma sürdürüyor. Jandarma timleri Çamlıyayla'ya gelecek olan sürücülerin araçlarında zincir bulundurmalarını ve tüm yol tedbirlerini almalarını istedi.

Türkiye kara teslim! Onlarca ilin birbiriyle bağlantısı kesildi

MERSİN'DEKİ ESKİ ANKARA YOLUNDA ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Mersin'in Tarsus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eski Ankara yolunun Çamalan Mahallesi'nde araçların geçişine izin verilmiyor.

İlçeye bağlı Çamalan Mahallesi'ndeki kar yağışı etkini artırdı. Ekipler, eski Ankara kara yolunun Alman Mezarlığı mevkisini trafiğe kapattı. Bölgede karayolları ile Mersin Büyükşehir ve Tarsus Belediyesi ekipleri, yolun trafiğe açılabilmesi için çalışma yürütüyor.

KASTAMONU'DA ULAŞIM AKSIYOR

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım aksıyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

D-100 kara yolunun Yazıçam mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlar mahsur kaldı. Yolda yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, güzergahta birçok hasarlı kaza meydana geldi. Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları, Tosya Jandarma Komutanlığı ve Tosya Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zincirsiz araçların geçişine izin vermeyen ekipler, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yolun İstanbul istikameti ulaşıma açıldı. Sürekli çalışma yapılarak açık kalması sağlanan yoldan ağır tonajlı araçların dışındakilere geçiş izni veriliyor. Tırlar başta olmak üzere ağır tonajlı araçlar, uygun park alanlarında bekletiliyor.

Türkiye kara teslim! Onlarca ilin birbiriyle bağlantısı kesildi

DENİZLİ'DE DE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI AKSATTI

Kar yağışının etkili olduğu Denizli'de ulaşım zaman zaman aksıyor. Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara Büyükşehir, Merkezefendi, Pamukkale belediyeleri ve Karayolları ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, trafik akışında sorun yaşanmaması için yolları temizlerken tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor.

Trafik ekipleri, Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde ve Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda kış lastiği veya zincir bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Türkiye kara teslim! Onlarca ilin birbiriyle bağlantısı kesildi
YORUMLAR
500

Tragger, Ankara, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye kara teslim oldu! Onlarca il birbiriyle iletişim kuramıyor, mahsur kalanlar var - Son Dakika


Türkiye kara teslim oldu! Onlarca il birbiriyle bağlantı kuramıyor, mahsur kalanlar var Türkiye kara teslim oldu! Onlarca il birbiriyle bağlantı kuramıyor, mahsur kalanlar var         
00:21
Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor         
21:36
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor         
14:26
Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları         
13:37
Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı         
12:36
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03

Son Dakika Haberleri
00:20 Türkiye kara teslim oldu! Onlarca il birbiriyle bağlantı kuramıyor, mahsur kalanlar var
23:52 Erkan Şen'den ayrılan Merve Boluğur, şarkıcı Emre Kaya ile yemek yerken kameralara yakalandı
23:30 ABD'nin Ukrayna'daki diplomatlarının ailelerine tahliye talimatı verdiği iddia edildi
22:55 Bakan Soylu'dan, Sedef Kabaş'a destek veren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki: Edepsizliği meşrulaştırdılar
22:41 Son Dakika: Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
22:25 Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım
21:35 Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor
21:24 Fenerbahçe'de Berke depremi! Gelen tepkilere dayanamadı
21:05 MAK'dan 5750 kişilik dev anket! İttifaklar kafa kafaya, yeni kurulan partiler yükselişte
21:02 Emre Belözoğlu rüyası sona erdi! Yenilgiler arka arkaya geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 00:33:13. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye kara teslim oldu! Onlarca il birbiriyle iletişim kuramıyor, mahsur kalanlar var - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement