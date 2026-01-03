Türkiye'nin en soğuk yeri: Sıfırın altında 39,7 derece - Son Dakika
Türkiye'nin en soğuk yeri: Sıfırın altında 39,7 derece

03.01.2026 11:16  Güncelleme: 14:47
Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Ev, araba ve iş yerlerinin camları buz tuttu, yollar adeta buz pistine dönüştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Göle'yi sıfırın altında 33,8 dereceyle Sivas'ın Altınyayla ilçesi, 33,2 dereceyle de yine Göle'nin Yavuzlar köyü takip etti.

GÖLET VE AKARSULAR DONDU

Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle yoğun buzlanma ve kırağı oluştu. Ev, araba ve iş yerlerinin camları buz tuttu, yollar adeta buz pistine dönüştü. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar sorunlar yaşadı. Şehirde gölet ve akarsuların yüzeyi buz tuttu.

ERZURUM

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 dereceye düştüğü Erzurum'da da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Geçen günlerde etkili olan kar yağışının ardından başlayan soğuk hava nedeniyle çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu, camları kırağı tuttu. Karayolları, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yürütüyor.

KARS

Kars'ta da soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 28 dereceye düştüğü kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava etkili oldu. Soğuk hava nedeniyle ev, araba ve iş yerlerinin camları, kapı kilitleri buz tuttu, ağaçlar, bitkiler kırağıyla kaplandı. Bina çatılarında uzun buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, vatandaşlar soğuk hava nedeniyle araçlarına battaniye sardı. Açık alandaki çeşmelerin buz tuttuğu Sarıkamış'ta, kimi esnaf elektrikli ısıtıcıyla camların buzlarını çözmeye çalıştı.

Esnaflardan Serhat Gökmen, aşırı soğukların yaşandığını belirterek, "İki üç gündür bayağı soğuk oluyor. Eski kışları hatırlatıyor. Şu anda zemheri ayındayız, Allah bize yardım etsin." dedi.

AĞRI

Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte vatandaşlar araçlarının üstünü battaniye ve brandalarla örttü.

İl merkezinden geçen Murat Nehri'nin yüzeyi de soğukların etkisiyle buzla kaplandı. Taşlıçay ilçesinde de nehir ve dereler dondu.

Kaynak: AA

