İstanbul\'un yanı başına açılacak! Türkiye\'nin en uzun kaydırağında sona gelindi

Kocaeli'de Gebze Belediyesi'nce Pelitli Mahallesi'nde inşa edilen ve bölgenin sosyal hayatına önemli bir alternatif oluşturması hedeflenen Pelitli Mesire Alanı için geri sayım başladı.

Proje alanında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tesisin "konsept yaşam alanı" olarak tasarlandığını ve birçok ilki bünyesinde barındırdığını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN EN UZUN KAYDIRAĞI BURADA"

Başkan Büyükgöz, mesire alanının zengin sosyal donatılara sahip olduğunu vurgulayarak, projenin en dikkat çeken özelliğinin macera tutkunlarına hitap eden dev kaydırak olduğunu söyledi. Tesisin teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Büyükgöz, şunları kaydetti: "Pelitli Mahallemizde sosyal yaşamın merkezi olacak mesire alanımızı yakında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Türkiye'nin en uzun kaydırak sistemini burada hayata geçirdik. 207 metre uzunluğundaki bu kaydırak, insanlarımızın adrenalin arayışını karşılayacak. Öte yandan tesisimizde bir gölet ve 250 metre uzunluğunda suni şelale ile doğal dere yatağı akışı bulunuyor. Vatandaşlarımız burada suyun hem dinlendirici sesiyle hem de görsel güzelliğiyle buluşacak."

7 BİN KİŞİLİK KAPASİTE VE DOĞALGAZLI MANGAL KEYFİ

Büyükgöz, alanın toplamda 7 bin kişiye aynı anda hizmet verebilecek kapasitede olduğunu belirterek, çevre dostu ve modern çözümlere de yer verdiklerini ifade etti. Klasik mangal anlayışının ötesinde bir hizmet sunacaklarını dile getiren Büyükgöz, "Aynı anda 40-50 kişinin etini, köftesini pişirebildiği doğal gazlı pişirme sistemlerini hizmete sunacağız. Tesiste ayrıca iki çocuk oyun alanı, iki mescit ve tuvalet alanları gibi sosyal donatılar yer alıyor. İlk etapta 500, hedefte ise 1000 araçlık otoparkımız hizmet verecek. Ayrıca iki hemşehri derneğimizin aynı anda etkinlik yapabileceği geniş mekanlar oluşturduk" diye konuştu.

NİSAN AYINDA AÇILMASI PLANLANIYOR

Tesisin açılış takvimi ve ücretlendirme politikasına değinen Başkan Büyükgöz, sözlerini şöyle tamamladı: "Baharın gelmesiyle, nisan ayı gibi tesisi devreye almayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız, kaydırak sistemi ve doğal gazlı pişirme ünitelerindeki sembolik hizmet bedelleri haricinde, alandaki diğer tüm hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Tüm hemşehrilerimizi burada ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Şimdiden Gebze'mize hayırlı olsun."