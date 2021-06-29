Türkiye'nin ilk ekolojik pazarı 15 yaşında - Son Dakika

Tohumları Buğday Hareketi'nin kurucusu ve vizyoneri Victor Ananias tarafından atılan, tarım zehirlerinin kullanılmadığı, tüm canlılar için adil bir üretim biçimiyle üretilen, sağlıklı ve organik sertifikalı ürünleri tüketicilerle buluşturan %100 Ekolojik Pazarlar'ın Türkiye'deki ilk örneği, Feriköy'deki Şişli %100 Ekolojik Pazar, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in de katıldığı özel günde 15. yıldönümünü kutladı.

Belediye Başkanı Keskin, pazar alanındaki üreticilere yaptığı tezgah ziyaretlerinin ardından %100 Ekolojik Pazar müşterileri, üreticileri, esnafı ve Buğday Derneği yetkililerinin oluşturduğu komisyon üyeleri ile kahvaltıda buluşarak görüş alışverişinde bulundu. Komisyonun talep ve düşüncelerini dinleyen Keskin, ekolojik pazarın Şişli Belediyesi'nin önemsediği projelerden biri olduğunu belirterek, komisyonun dile getirdiği yapısal sorunların çözümüne dair gerekli adımların en yakın zamanda atılacağının altını çizdi.

Etkinlikte Belediye Başkanı Keskin'e eşlik eden Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Aslan, pazarın bir araya getirici etkisine vurgu yaptı: "Ekolojik pazarlar, aynı zamanda üretim hikâyelerini unutmuş ve artık gıdasının nereden, ne şekilde geldiğini sorgulamayı bırakan şehir insanının tekrar gıdayı sorgulamasına ve üretim hikâyelerini dinleyerek gıda ile kopan bağını tekrar onarmasına vesile oluyor."

15. yılında %100 Ekolojik Pazar

Türkiye'nin ilk ekolojik pazarının kurulması için gereken yasal zeminin Buğday Derneği'nin çabalarının sonucu oluşmasının ardından ilk olarak Şişli %100 Ekolojik Pazar; Haziran 2006'da, 45 tezgah ve doğayla uyumlu üretim yolunda bir araya gelen organik ürün sertifikası sahibi 23 üreticinin katılımı ile açıldı.

Ekolojik tarımın yaygınlaşması için yeni bir model oluşturan Şişli %100 Ekolojik Pazar'da, 15 yılda, çoğunluğunu üreticilerin oluşturduğu esnaf sayısı 83'e, tezgah sayısı ise 330'a yükseldi. Şişli %100 Ekolojik Pazar kuruluşundan bu yana, Türkiye çapında art arda açılan ve sayısı 16'yı bulan diğer organik pazarların öncüsü ve modeli oldu.

Pazar, bugüne kadar oluşturduğu model sayesinde Ankara, Afyon, Eskişehir, Hatay, İzmir, Mersin ve Zonguldak gibi Türkiye'nin birçok farklı noktasından 900'ün üzerinde taze sebze ve meyve üreticisinin organik ürünlerini İstanbul halkı ile buluşturduğu bir alan yaratarak üreticiyle türeticinin arasındaki mesafeleri azaltmasına vesile oldu.

Devamında İstanbul'un farklı ilçeleri, İzmit ve mevsimlik olarak Kayseri Kocasinan'daki beş ayrı noktada, Buğday Derneği danışmanlığında kurulan %100 Ekolojik Pazarlar, yıldan yıla daha fazla insanın ekolojik gıdaya erişmesine olanak sağladı.

%100 Ekolojik Pazarlar ayrıca, bir yandan 2006'ya kadar ihracat odaklı olan ekolojik ürün sektöründe iç pazarın gelişmesini sağlarken diğer yandan süt türevi ürünlerin, istiridye mantarının, elma pekmezinin, hurmanın, siyez ve karabuğday ununun, safranın ve daha pek çok yeni ekolojik ürünün iç pazarda satılabilmesine de öncülük etti. Şişli'de ilk yıl 3-5 ton civarında olan haftalık taze sebze ve meyve satışları bugün, haftalık ortalama 17 ton, yılda 860 ton civarına ulaştı.

Yeni nesiller pazarın bereketiyle büyüdü

%100 Ekolojik Pazar, yarattığı istihdam ve düzenli gelir sistemiyle, üreticilerin ekolojik yollarla sertifikalı olarak ürettiği ürünlerin ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini de korumasını sağladı. Pazardaki tezgah sahipleri, çocuklarının okul giderlerini pazardan elde ettikleri gelirlerle karşılarken, ekolojik pazarın bereketiyle büyüyen çocuklar ziraat mühendisliği gibi tarımsal üretim ile ilgili alanlarda eğitimler alarak ekolojik dönüşümün yaygınlaşması yolunda meslekler edindi. 15 yıl önce pazara ebeveynleriyle birlikte gelen çocuklar ve gençler, kendi ailelerini kurdu; kendi çocuklarını pazardan aldıkları ekolojik ürünlerle beslemeye devam ediyor.

Sofralar zehirden arındı

%100 Ekolojik Pazar, halkın alışveriş ve pazar yerlerindeki sosyalleşme kültürünü koruyarak ve geliştirerek ekolojik yaklaşımla yeniden ele alınmasını, yarattığı sosyal ortam ve etkinliklerle alışverişin gıda boyutunun ötesinde, sosyal ve kültürel düzeyde bir paylaşım olmasını sağladı. Şişli'de üç nesil boyunca sağlıklı ve zehirsiz gıdalar için bir araya gelen %100 Ekolojik Pazar üretici ve türeticileri, kurdukları organik bağları her geçen gün daha da güçlendirerek üretimlerine ve paylaşımlarına devam ediyor.