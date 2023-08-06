Türkiye'yi kavuran Eyyam-ı Bahur sıcakları sona eriyor, yağmur geliyor - Son Dakika
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Türkiye'yi kavuran Eyyam-ı Bahur sıcakları sona eriyor, yağmur geliyor

06.08.2023 15:05

Türkiye'de Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisiyle termometreler 40 dereceleri gösterirken, İstanbul'da perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıcaklıklar 8-9 derece birden düşerek mevsim normallerine dönecek. Önümüzdeki hafta sonu ise Güney Ege ve İç Anadolu'da sıcaklar tekrar artacak.

Türkiye'de, Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisiyle termometreler 40 dereceleri gösterirken, sıcaklardan bunalan vatandaşlar da serinlemek için sahillere ve parklara akın ediyor. Çöl sıcaklarıyla mücadele eden vatandaşları serinletecek haber ise bugün meteorolojik kaynaklardan geldi.

İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan verilere göre İstanbul'da perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Megakentte hava sıcaklığının da 29 derece olacağı tahmin ediliyor.

Salı gününe dikkat! Türkiye'yi kavuran Eyyam-ı Bahur gidiyor, yağmur geliyor

"SICAKLIKLAR 8-9 DERECE BİRDEN DÜŞECEK"

Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda salı gününden itibaren sıcaklıkların 8-9 derece birden düşerek mevsim normallerine düşeceğini açıkladı.

Salı gününe dikkat! Türkiye'yi kavuran Eyyam-ı Bahur gidiyor, yağmur geliyor

"PERŞEMBE GÜNÜ MARMARA'DA YAĞMUR VAR"

Şen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Salı akşamı çarşamba Perşembe Marmara Batı karadeniz İç Ege ve göller bölgesinde yağmur var. Çarşambadan itibaren iç bölgelerdeki aşırı sıcaklar da ortalamaya dönüyor. Önümüzdeki hafta sonu Güney Ege ve İç Anadolu'da sıcaklar tekrar artıyor" ifadelerini kullandı.

Salı gününe dikkat! Türkiye'yi kavuran Eyyam-ı Bahur gidiyor, yağmur geliyor

İLLERİN 4 GÜNLÜK SICAKLIK RAPORLARINI PAYLAŞTI

Şen paylaşımlarına şu şekilde devam etti; "Bugün Pazar Edirne ve Çanakkale'de yağmur var. Diğer yerler açık. Marmara ve kuzey Ege de Lodos kuvvetli. Batıda aşırı sıcakların son günü yarından itibaren olması gereken derecelere dönecek. İç Anadolu'da pazartesi salı günü de aşırı sıcaklar var. Dışarı çıkmayın.

Salı gününe dikkat! Türkiye'yi kavuran Eyyam-ı Bahur gidiyor, yağmur geliyor

Bugün İstanbul 34 Yarın 32 Salı 30 Çarşamba 28, Ankara Bugün 38 yarın 36 Salı 37 Çarşamba 34, İzmir Bugün 34 Yarın 35 Salı 33 Çarşamba 34, Antalya Bugün 32 Yarın 32 Salı 31 Çarşamba 30."

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eyyamı Bahur, Orhan Şen, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'yi kavuran Eyyam-ı Bahur sıcakları sona eriyor, yağmur geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'yi kavuran Eyyam-ı Bahur sıcakları sona eriyor, yağmur geliyor - Son Dakika
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