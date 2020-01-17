Türkler Geliyor Vizyonda - Son Dakika

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Türkler Geliyor Vizyonda

6 saat önce

Yapımcılığını 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' projeleri ile Türkiye'de dünyada büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği sezonun en iddialı yerli filmi 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, bugün seyirciyle buluştu.

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Yapımcılığını 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' projeleri ile Türkiye'de dünyada büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği sezonun en iddialı yerli filmi 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, bugün seyirciyle buluştu.


Hollywood prodüksiyonlarını kıskandıracak yapım tasarımıyla Türk sinemasında yeni bir dönemi başlatacak Bozdağ Film, 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nda izleyiciyi Osmanlı akıncılarının dünyasına götürecek. Film, Türkiye'nin hemen ardından ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Şili, Azerbaycan, Kazakistan gibi 40'tan fazla ülkede gösterime girecek.


İstanbul'u fethinin ardından Osmanlıların yönünü Roma'ya çevirdiği dönemde; anarşi ve zulümle dolu Balkan coğrafyasında, Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının zulme dur diyebilmek için Sırbistan kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadele ve bu mücadelenin neticesinde bir cihan devletinin köklerinin bu coğrafyada yeşermesini konu alan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın yönetmenliğini Kamil Aydın üstlendi. Filmin oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Eren Vurdem, Sezgin Erdemir, Funda İlhan, Atilla Güzel, Tolga Akkaya, Oğuzhan Yarımay, Selda Alkor ve Serdar Gökhan yer alıyor. - KAYSERİ

Diriliş Ertuğrul, Mehmet Bozdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:44 Kaynak: İHA
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