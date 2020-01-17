Türkler Geliyor Vizyonda - Son Dakika

Türkler Geliyor Vizyonda

Yapımcılığını 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' projeleri ile Türkiye'de dünyada büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği sezonun en iddialı yerli filmi 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, bugün seyirciyle buluştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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