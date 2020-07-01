U21 Avrupa Şampiyonası statüsü değişti

Macaristan ile Slovenya ortaklığında yapılacak 2021 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası elemelerinde önceden planlanan grup ikincilerinin play-off maçları oynaması kaldırıldı.



Play-of maçları için ayrılan kasım ayında da grup maçlarını oynayacak takımlardan lider bitiren 9 ülke ile en iyi 5 grup ikincisi şampiyonaya doğrudan katılma hakkını elde edecek. U21 2021 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Macaristan ve Slovenya da organizasyona direkt katılacak.



Şampiyona Mart 2021'de başlayacak



Turnuvada yer alacak 16 takım şampiyona grup maçlarını 24-31 Mart 2021 tarihleri arasında Macaristan ve Slovenya'da oynayacak. Macaristan, A ve C grup maçlarına ev sahipliği yaparken, B ve D grubunun karşılaşmaları Slovenya'da oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan toplam 8 takım ise çeyrek finale yükselecek.



Çeyrek final, yarı final maçları ise 31 Mayıs-3 Haziran 2021'de yine bu 2 ülkede oynanacak. Final 6 Haziran 2021'de Slovenya'da yapılacak.



Ümit Milli Takımı da 2021 U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile mücadele ediyor. Türkiye grupta oynadığı 6 maçta topladığı 4 puanla altıncı sırada yer alıyor.