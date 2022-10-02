GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ekim 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ekim 2022

02.10.2022 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ekim 2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik- Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği genel seçim yapılacak.

2- Bulgaristan'da halk, 240 üyeli 48. Meclis'in milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

(Sofya)

SPOR

1- 4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te sona erecek.

(Bursa)

2- Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor, Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor, Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor ve Beşiktaş- Fenerbahçe maçları yapılacak.

(Antalya/Sivas/14.30/Konya/17.00/İstanbul/20.00)

3- Ampute Futbol Dünya Kupası, İstanbul'da sürüyor.

Türkiye, TFF'nin Riva'daki tesislerinde A Grubu'ndaki 2. maçında Liberya ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

4- Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasına Manisa FK- Adanaspor, Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor, Boluspor-Tuzlaspor, Altınordu- Ankara Keçiörengücü maçlarıyla devam edilecek.

(Manisa/Balıkesir/13.30/Bolu/16.00/İzmir/19.00)

5- TFF 3. Lig gruplarında 5. hafta karşılaşmaları oynanacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası, Anadolu Efes- Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji ve Gaziantep Basketbol- Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/13.00/15.30/Gaziantep/18.00)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'si koşulacak.

(Singapur/15.00)

***

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Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ekim 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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