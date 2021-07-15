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Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi - Son Dakika

Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi

15 Temmuz 2021 Perşembe 17:49

48 yaşındaki Amerikalı oyuncu Cameron Diaz, genç kalmanın sırrının düzenli ilişkiye girmek olduğunu söyledi. Diaz, "Seks sayesinde bağışıklık sistemim güçleniyor. Cildimin de güzelleştiğini söyleyebilirim" dedi.

Amerikalı oyuncu Cameron Diaz, 48 yaşında olmasına rağmen cildinin genç durmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Diaz, düzenli bir cinsel hayatı olduğunu ve kendisine göre genç kalmasının en önemli nedenlerinden birinin, düzenli cinsel hayat olduğunu dile getirdi.

2018 YILINDA OYUNCULUĞU BIRAKTI

1992 yılından bu yana; 'Maske', 'İz Peşinde', 'Ah Mary Vah Mary', 'Şrek' ve 'En İyi Arkadaşım Evleniyor' başta olmak üzere çok sayıda sevilen dizi ve filmde rol alan Cameron Diaz, 2018 yılında oyunculuğu bırakma kararı almıştı.

Diaz, oyunculuğu bırakma nedenini ise, "Bir film yaptığında, sana sahip olmaları için en uygun bahanedir. Aylarca günde 12 saat orada olursun ve başka hiçbir şey için vaktin olmaz" sözleriyle açıkladı.

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak itiraf! Genç görünmesini cinsel ilişkiye bağladı

"ELBETTE ÇOK SIK İLİŞKİYE GİRİYORUM"

Diaz, katıldığı bir programda genç kalmasının sırrını açıkladı. Diaz, "Düzenli olarak egzersiz yapıyorum, sağlıklı besleniyorum, bol su içiyorum, çok gülüyorum ve elbette çok sık cinsel ilişkiye giriyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan çok konuşulacak cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi

"CİNSEL İLİŞKİ SAYESİNDE GENÇ GÖRÜNÜMLÜ BİR CİLDE SAHİBİM"

Sözlerini sürdüren ünlü oyuncu, "Cinsel ilişki sayesinde bağışıklık sistemim güçleniyor. Cildimin de güzelleştiğini söyleyebilirim. Düzenli seks sonucunda lekeler ve sarkmalar gibi yaşlılık etkilerinin azaldığı, parlak, sağlıklı ve genç görünümlü bir cilde sahip olabilirsiniz" ifadelerini kullanarak dikkat çekti.

CAMERON DİAZ KİMDİR?

Tam adı Cameron Michelle Diaz olan Cameron Diaz, 30 Ağustos 1972 tarihinde San Diego, Kaliforniya, ABD'de doğdu. Babası Küba asıllı Amerikalı, annesi ise Almanya asıllıdır. Kendi deyimiyle maceracı, gözü pek ve zor bir ergen olan Cameron Diaz henüz on altı yaşındayken evi terk edip beş yıl boyunca Japonya, Meksika, Fas, Avustralya ve Fransa'da yaşadı. Bu mini dünya turunu tamamladıktan sonra evine yirmi bir yaşındayken geri dönen Diaz, model olarak çalışmaya başladı.

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak itiraf! Genç görünmesini cinsel ilişkiye bağladı

Modellik mesleğine devam ettiği bir sırada 1994 yılı yapımı ve Jim Carrey 'nin başrol oyuncusu olduğu Maske filmi kadrosu için seçilmesi oyuncunun hayatını değiştirdi. Daha önce oyunculuk konusunda bir tecrübesi olmamasına rağmen, gerek ilk filminde edindiği tecrübe ve gerek azmi sayesinde takip eden üç yıl içerisinde daha düşük bütçeli filmlerde kendisine yer bulmayı başaran Cameron Diaz, 1997 yılında gene yüksek bütçeli bir film olan En İyi Arkadaşım Evleniyor filminde rol almayı bildi.

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak itiraf! Genç görünmesini cinsel ilişkiye bağladı

1998 yılında kendisinin de başrol oyuncusu olduğu Ah Mary Vah Mary filmi sayesinde bir anda dünya genelinde bir üne kavuşan oyuncu takip eden yıllar içerisinde çoğunluğu yüksek gişe getirili pek çok film kadrosunda yer aldı. 5 Ocak 2015 tarihinde müzisyen "Benji Madden" ile evlenen oyuncunun bu evlilikten bir çocuğu bulunmaktadır.

Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi

Cinsel İlişki, Cameron Diaz, İz Peşinde, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi - Son Dakika Magazin


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