Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 9 tutuklama

11.04.2026 00:30
İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskân ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve aralarında Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi'ne, ‘yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük' iddialarıyla geçtiğimiz salı günü operasyon başlatıldı.

İstanbul ve Yalova'da 30 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci gibi üst düzey belediye yöneticileri ile müteahhitlerin de olduğu 20 kişi gözaltına alındı. Savcılık işlemleri de tamamlanan 20 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

Savcılık ifadeleri tamamlanan Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, Nazım Akkoyunlu, Hakan Yavuz, Özgür Ceylan, Barkın Ege Tekkökoğlu, Erdem Alkan, Kadir Karadağ, Yılmaz Kozan ve Ceyhan Han tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve 8 isim nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet İşman, Veysel Köse, Burçin Çevik, Yasin Karabaş, Engin Araz, Özkan Sinan Binali, Eyüp Meriç, Murat Armağan, Mehmet Atilla Güneri ve Hakan Mansız ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

RUHSAT SÜREÇLERİ PARA TRAFİĞİNE BAĞLANDI

Üsküdar Belediyesi’ne yönelik soruşturmada en dikkat çekici tespit, yapı ve iskân ruhsatı süreçlerinin mevzuat dışına çıkarılarak gayriresmî bir ödeme düzenine bağlandığı yönünde oldu. Dosyaya göre belediyedeki bazı birimlerde görev yapan personel ile belediye iştiraki Kent A.Ş. bağlantılı isimler, ruhsat işlemlerinin ilerleyebilmesi için müteahhitler ve iş takipçileri üzerinde baskı kurdu. Taleplerin çoğu zaman elden döviz veya farklı dolaylı ödeme yöntemleriyle karşılandığı öğrenildi.

Başsavcılık, açık tanık beyanları ve dijital veriler üzerinden ilerleyerek inşaat firmalarını tek tek belirledi, ardından HTS kayıtları, MASAK verileri ve para hareketlerini eylem bazlı eşleştirdi. Teknik ve fiziki takip kararlarının ardından 7 Nisan sabahı operasyon için düğmeye basıldı.

20 GÖZALTI, 9 TUTUKLAMA, 11 ADLİ KONTROL

Operasyon kapsamında belediye personeli, Kent A.Ş. görevlileri, müteahhitler ve iş takipçilerinden oluşan 20 kişi gözaltına alındı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu’nun da bulunduğu 9 şüpheli, 10 Nisan’da “rüşvet” suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hâkimliği, tanık beyanları, dijital materyaller, HTS ve baz kayıtları, para hareketleri, kamera görüntüleri ve mülkiye müfettiş raporlarını birlikte değerlendirerek tutuklama kararı verdi. 11 şüpheli hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol uygulandı.

RUSHAT YOLSUZLUĞUNUN ODAĞINDA “KENT A.Ş. HATTI” YER ALIYOR

Soruşturmanın merkezinde belediye iştiraki Kent A.Ş.’nin yer alırken ruhsat ve iskân başvurularında bulunan müteahhitlerden “danışmanlık hizmeti” adı altında ödeme talep edildiği ve bu ödemeler yapılmadan işlemlerin ilerlemediği kaydedildi.

En çarpıcı tespitlerden biri ise “renk kodlu tablo sistemi” oldu. Buna göre Kent A.Ş.’nin resmi yetkisi olmamasına rağmen süreci fiilen yönlendirdiği, önce WhatsApp ve sözlü talimatlarla yürütülen sistemin daha sonra Gmail üzerinden oluşturulan bir tabloyla sürdürüldüğü belirtildi. Bu tabloda kullanılan renklerin, dosyanın ilerleyip ilerlemeyeceğini belirleyen bir işaret mekanizmasına dönüştüğü anlaşıldı.

“PARA VERMEZSENİZ PROJE İLERLEMEZ”

Mahkeme sevk yazısına giren ifadeler, dosyanın en kritik bölümlerinden biri oldu. Bazı şüphelilerin kendi beyanlarında dahi para trafiğini doğrular nitelikte ifadeler kullandığı görüldü.

Şüpheli Ceyhan Han, önceki ifadelerini reddetmesine rağmen hâkimlik sorgusunda Alperen Uçar’a döviz verdiğini, milyonlarca liralık ödeme yapıldığını ve kalan kısmın iskân onayı sonrası verileceğini anlattı. Han, sistemin tek kişiden ibaret olmadığını, çok kademeli bir onay ve para akışı bulunduğunu söyledi.

Şüpheli Erdem Alkan ise projelerin devamı için ödeme yapmaya zorlandıklarını açıkça dile getirerek, “ödeme yapmazsanız projeye devam edemezsiniz denildi” ifadesini kullandı. Yılmaz Kozan da ödeme yaptıktan sonra iskân aldığını ve Spor A.Ş.’ye para yatırdığına dair dekont sunduğunu beyan etti.

ETKİN BEYANLAR SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Soruşturma kapsamında bazı isimlerin “faydalı beyan” verdiği ve bu ifadelerin dosyanın seyrini geliştirdiği öğrenildi. Üsküdar Belediyesi’nde görevli bazı müdür ve teknik personelin anlatımlarıyla birlikte belediye içindeki işlem zinciri, para taleplerinin hangi aşamalarda devreye girdiği ve dosyaların nasıl bekletildiği öğrenildi. Savcılık kaynakları, bu beyanların dijital veriler ve para hareketleriyle örtüştüğünü belirtti.

Soruşturma dosyasına yansıyan bulgular, iddiaların bireysel rüşvet vakalarının ötesine geçerek kurumsal bir işleyişe dönüştüğü yönünde değerlendirmelere neden oldu. Ruhsat ve iskân süreçlerinin sistematik bir menfaat ağına bağlanması, soruşturmanın en kritik başlığı haline geldi. Gözler şimdi savcılığın yeni delil ve ifadelerle soruşturmayı genişletip genişletmeyeceğine ve dosyanın daha üst yönetim kademelerine uzanıp uzanmayacağına çevrildi. 

Kaynak: İHA

