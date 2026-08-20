Üzüm bağında vahşet! Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda... - Son Dakika
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Üzüm bağında vahşet! Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...

Üzüm bağında vahşet! Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...
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Fransa'da 30’uncu yaş gününe haftalar kala ailesini ziyaret eden 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sonia Bellina'nın cansız bedeni, ülkenin güneyindeki bir üzüm bağında yanmış halde bulundu. Cesedi bulan çiftçi, üzerindeki dumanın tüttüğünü söyledi. Korkunç olayda genç kadının kimliği ise DNA incelemesiyle ortaya çıktı. Soruşturmada iki kişi gözaltına alındı.

Fransa’nın güneyindeki bir üzüm bağında korkunç bir cinayet yaşandı. Yanmış halde bulunan ve bir kadına ait olduğu değerlendirilen ceset, ülkeyi sarstı. Yapılan DNA incelemesiyle yanmış halde bulunan kişinin, 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sonia Bellina olduğu tespit edildi. Genç kadının ölümüne ilişkin soruşturmada iki erkek gözaltına alındı.

AİLESİNİ ZİYARETE GİTMİŞ

Le Parisien’in haberine göre sosyal medyada 260 bini aşkın takipçisi bulunan Bellina, 30’uncu yaş gününe yalnızca bir ay kala ailesini görmek için memleketi Gard bölgesine gitti. Paris’te yaşayan genç kadının, ailesini düzenli olarak ziyaret ettiği belirtildi. Sosyal medyada dans, karaoke, dudak senkronizasyonu, moda ve ilişkiler üzerine videolar paylaşan Bellina, takipçileriyle canlı yayınlarda da iletişim kuruyordu.

Üzüm bağında vahşet! Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...

GECE EVİNDEN ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Bellina’nın kaybolduğu gece ailesine kısa süreliğine bir kişiyle görüşmeye gideceğini söylediği öğrenildi. Kız kardeşinin aktardığına göre genç kadın gece saat 01.00 sıralarında ailesine, “Birini görmeye gidiyorum, hemen döneceğim” dedi. Ancak Bellina yanında çantasını ya da başka bir eşyasını almadan evden çıktı. 

Genç kadının, saat 02.00 sıralarında telefonunun kapandığı ve ailesinin kendisine ulaşamadığı belirtildi. Genç kadının kayıp olduğu yönündeki endişelerin ardından arama çalışmaları başlatıldı. Bellina’dan haber alınamamasından iki gün sonra ise korkunç gerçek ortaya çıktı.

Üzüm bağında vahşet! Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...

BULUNDUĞUNDA DUMAN TÜTÜYORDU

12 Ağustos’ta Nîmes yakınlarındaki Saint-Gilles’de bir tarım işçisi, üzüm bağındaki sıraların arasında yerde yatan kadın cesedini fark etti. Cesedin kısmen yanmış ve çıplak olduğu bildirildi.

Cesedin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alınırken olayın kaza ya da doğal ölüm olmadığı değerlendirilerek cinayet soruşturması başlatıldı. İlk incelemelerde cesedin kimliği belirlenemedi. Vücudun ağır şekilde zarar görmesi nedeniyle kesin kimlik tespiti için adli inceleme ve DNA analizleri yapıldı.

KORKUNÇ GERÇEK, DNA SONUCUNDA ÖĞRENİLDİ

Hatta cesedi bulan tarım işçisinin çalışma arkadaşlarından biri, olay yerine geldiğinde cesedin üzerinde hâlâ dumanlar yükseldiğini söyledi. Bu ayrıntı vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Bir hafta süren incelemelerin ardından DNA sonuçları, cesedin 29 yaşındaki Sonia Bellina’ya ait olduğunu kesin olarak ortaya koydu.

Üzüm bağında vahşet! Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...

"NADİR GÖRÜLECEK BİR VAHŞET"

Bellina ailesinin avukatı Mourad Battikh, Fransız yayın kuruluşu RTL’ye yaptığı açıklamada olayın “nadir görülebilecek bir vahşet” olduğunu söyledi. Genç kadının cesedinin üzüm bağında bırakılmasını sert sözlerle eleştiren Battikh, Bellina’nın “çöp gibi bir kenara atıldığını” ifade etti.

Avukat, Bellina’nın ailesinin yaşananlar nedeniyle yıkıldığını ve cinayetin tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılmasını beklediğini belirtti.

Üzüm bağında vahşet! Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Nîmes Savcısı Cécile Gensac, soruşturmanın kritik aşamaya geldiğini açıkladı. İki erkek, olayla “doğrudan veya dolaylı bağlantıları bulunduğuna işaret eden deliller” nedeniyle çarşamba günü gözaltına alındı. Şüphelilerin soruşturma kapsamında gözaltında tutulduğu ve olayla bağlantılarının araştırıldığı bildirildi. Fransız makamları, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle şüpheliler ve ellerindeki deliller hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre şüphelilerden birinin daha önce şiddet suçları nedeniyle güvenlik güçlerinin takibinde olduğu ve Bellina’nın kaybolduğu gece genç kadınla son temas kuran kişi olabileceği öne sürüldü. Ancak bu ayrıntının soruşturma makamlarınca tüm yönleriyle doğrulanması bekleniyor.

Üzüm bağında vahşet! Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...

SOSYAL MEDYADA İĞRENÇ YORUMLAR

Cinayetin ardından sosyal medyada Bellina hakkında çeşitli söylentiler ve spekülasyonlar yayılması ise ailesinin acısını daha da artırdı.

Ailenin avukatı Battikh, genç kadının özel hayatına ilişkin söylentilerin ve görüntülerinin sosyal medyada yayılmasına sert tepki gösterdi. Bazı kullanıcıların Bellina’nın ölümünün ardından dahi genç kadını hedef alan ağır ifadeler kullandığı ve “bunu hak ettiğini” yazdığı belirtildi.

Bellina’nın kız kardeşi Mia da yerel basına yaptığı açıklamada, bazı internet kullanıcılarının bu kadar ileri gitmesine tepki göstererek yaşananları “tacizci” olarak nitelendirdi.

Üzüm bağında vahşet! Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...

SOSYAL MEDYA ZORBALIĞINA KARŞI HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Aile avukatı ise sosyal medyada yayılan söylenti, spekülasyon, hakaret ve özel hayatı ilgilendiren içeriklerin hem aileye gereksiz acı yaşattığını hem de soruşturmanın sağlıklı yürütülmesine zarar verebileceğini belirterek, suç teşkil eden paylaşımlara karşı hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.

Sonia Bellina’nın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken Fransız makamları, genç kadının kaybolduğu geceden cesedinin Saint-Gilles’deki üzüm bağında bulunmasına kadar geçen sürede yaşananları ve iki şüphelinin olayla bağlantısını tüm yönleriyle aydınlatmaya çalışıyor.

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Son Dakika Fransa Üzüm bağında vahşet! Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda... - Son Dakika

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