Vali Akbıyık: "En çok şehit veren milletlerden biriyiz" - Son Dakika

Vali Akbıyık: "En çok şehit veren milletlerden biriyiz"

18.03.2021 23:22

Vali Akbıyık: "En çok şehit veren milletlerden biriyiz" Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106.

Vali Akbıyık: "En çok şehit veren milletlerden biriyiz"

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıldönümü münasebetiyle şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya gelerek yakından ilgilendiği şehit yakınları ve gazilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Hakkari Valiliği tarafından şehit ailelerine yönelik Orduevinde verdiği yemeğe Vali Yardımcıları, Mustafa Emre Kılıç. Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hakkari İl Müdürü Salih Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, Şehit Gazi Sen Hakkari İl Başkanı Şirin Adıyaman, Hakkari Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Adil Demir, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu tarafından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapıldı. Ardından Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri aynı masaları paylaştıkları şehit yakınları, gazi ve aileleriyle birlikte akşam yemeği yiyip sohbet ettiler.

Daha sonra İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duanın ardından bir konuşma yapan Vali Akbıyık, Hepinizin bildiği gibi bugün Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü. Allah ve Peygamber katında en yüce makam şehitlerindir. Onlar bu vatan, bu bayrak için şehit oldular dedi.

Vali Akbıyık," Biz ülke olarak millet olarak en çok şehit veren milletlerden biriyiz. Çanakkale'de 250 bin şehit, Sarıkamış'ta 90 bin şehit, Kore'de Kıbrıs'ta, Yemen'de, Kurtuluş Savaşında, Suriye'de, Azerbaycan'da, Karabağ'da, Kuzey Irak'ta bu topraklarda vatanımızı, namusumuzu, dinimizi, ezanımızı, bayrağımızı savunmak ve var etmek için çok şükür şehit oluyoruz. Türkiye'de en çok şehit verdiğimiz İl sanırım Hakkari. Burada yada ülkemizin diğer yerlerinde şehit olan 715 civarında Hakkarili şehidimiz var. 2 bin 570 civarında da burada teröre karşı, vatan hainlerine karşı şehit düşmüş vatan evlatları var. Bunların içerisinde askerlerimiz, jandarmalarımız, polislerimiz, güvenlik korucularımız ve sivil vatandaşlarımız var. Şairin dediği 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır'. Bizde kanlarımızla bu toprakları vatan yapıyoruz. Sizler şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz her zaman başımızın tacısınız. Kapılarımız her zaman sizlere açıktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Vali Akbıyık, daha sonra masalarını tek tek dolaştığı şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenerek sorun ve taleplerini dinledi. Programın sonunda davetlilere ve çocuklarına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Vali Akbıyık: En çok şehit veren milletlerden biriyiz
Vali Akbıyık: En çok şehit veren milletlerden biriyiz
Vali Akbıyık: En çok şehit veren milletlerden biriyiz
Vali Akbıyık: En çok şehit veren milletlerden biriyiz

Çanakkale, 18 mart, Hakkari, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Akbıyık: 'En çok şehit veren milletlerden biriyiz' - Son Dakika


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