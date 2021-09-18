Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.000,00 -5,06 -25,93 İş Bankası (C) 5,27 -2,77 -22,42 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -10,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,96 -0,67 -23,32 İş Girişim 8,01 -11,39 -57,73 İş GMYO 1,84 0,00 -27,56 İş Y. Men. Değ. 13,99 -3,32 -15,71 İş Yat. Ort. 2,70 -1,46 -19,72 İşbir Holding 68,60 -17,35 27,80 Işık Plastik 7,21 -20,97 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 1,12 -21,05 İttifak Holding 1,39 -4,14 -37,67 İz Hayvancılık Tarım 18,16 -0,60 0,89 İzmir Demir Çelik 2,42 -6,20 -26,88 İzmir Fırça 6,52 -9,07 17,27 Jantsa Jant Sanayi 65,00 -3,85 56,82 Kafein Yazılım 22,50 -7,41 5,44 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,38 2,31 Kaplamin 23,68 -0,34 -29,94 Kardemir (A) 6,07 -6,18 2,02 Kardemir (B) 6,11 -5,12 15,94 Kardemir (D) 6,73 -7,68 16,44 Karel Elektronik 8,85 0,00 31,61 Karsan Otomotiv 3,55 -5,08 9,23 Karsu Tekstil 8,67 -5,45 1,40 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,97 -0,07 Kartonsan 49,80 -0,36 -47,40 Katmerciler Ekipman 1,36 -6,21 -21,49 Kent Gıda 194,00 -2,90 -45,44 Kerevitaş Gıda 4,34 -3,13 -34,04 Kervan Gıda 15,88 -1,61 21,21 Kervansaray Yat. Holding 0,46 -17,86 -63,49 Kiler GMYO 1,85 -0,54 -26,29 Kızılbük GYO 26,00 8,79 Klimasan Klima 10,25 -0,68 21,48 Koç Holding 23,50 5,19 14,90 Konfrut Gıda 3,96 -7,26 -6,27 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 62,10 -7,31 163,14 Konya Çimento 864,00 -5,05 -23,54 Koray GMYO 7,25 4,47 62,92 Kordsa Teknik Tekstil 25,20 2,11 62,06 Koza Altın 94,95 -5,71 -1,81 Koza Madencilik 14,44 -7,14 -6,78 Körfez GMYO 5,59 12,93 -3,62 Kristal Kola 1,34 -5,63 -56,14 Kron Telekomünikasyon 34,50 -6,15 -6,35 Kuştur Kuşadası Turizm 178,80 -6,04 13,67 Kuyas Yatırım 2,82 -0,35 22,61 Kütahya Porselen 57,25 -0,78 13,48 Kütahya Şeker Fabrikası 64,90 -32,43 Lider Faktoring 3,30 6,45 -3,23 Link Bilgisayar 28,90 -1,83 -8,53 Logo Yazılım 42,60 1,62 36,80 Lokman Hekim Sağlık 11,30 9,82 57,64 Lüks Kadife 45,48 -2,53 57,85 Makina Takım 2,99 -1,32 -12,32 Manas Enerji Yönetimi 16,98 1,01 Marka Yatırım Holding 4,58 -5,95 -28,77 Marmaris Altınyunus 173,20 -2,09 55,90 Marshall 255,00 13,54 -16,86 Martı GMYO 1,08 -1,82 -57,71 Martı Otel 1,77 -7,81 -16,90 Matriks Bilgi Dağıtım 36,12 2,03 Mavi Giyim 64,20 12,14 24,40 Mazhar Zorlu Holding 34,00 -2,91 8,01 Meditera Tıbbi Malzeme 37,98 -2,11 Mega Polietilen 5,47 -0,55 -28,59 Menderes Tekstil 2,22 -5,93 -28,16 Mercan Kimya 11,51 -0,43 Merit Turizm 15,99 -0,37 54,35 Merko Gıda 5,19 0,19 -39,93 Metemtur Yatırım 3,39 -4,24 -58,07 Metro Holding 1,39 -4,79 -33,17 Metro Petrol ve Tesisleri 2,77 2,59 -4,15 Metro Yatırım Ortaklığı 1,90 2,70 -18,45 Migros Ticaret 32,50 -2,99 -24,07 Milpa 4,29 8,61 -6,74 Mistral GMYO 4,66 -5,28 -1,06 MLP Sağlık 26,80 -0,52 34,88 MMC San. ve Tic. Yat. 5,38 -6,11 16,96 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,95 -3,20 -41,35 Mondi Tire Kutsan 8,25 -7,30 8,55 Nasmed Egepol 6,13 -11,16 Naturel Enerji 37,36 0,16 5,22 Naturelgaz 7,78 0,26 Net Holding 4,47 -2,83 30,32 Netaş Telekom. 16,68 -3,47 -40,60 Niğbaş Niğde Beton 10,79 0,00 -79,25 Nuh Çimento 33,58 -3,89 -30,08 Nurol GMYO 14,69 -18,75 101,51 Odaş Elektrik 1,39 -4,79 -52,45 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,92 7,36 Orge Enerji Elektrik 6,40 0,79 38,75 Orma Orman Mahsulleri 27,10 -5,57 84,10 Osmanlı Menkul 27,50 5,85 -10,83 Ostim Endüstriyel Yat 2,29 -1,72 -16,84 Otokar 314,50 -4,15 3,36 Oyak Çimento 6,45 -3,59 -26,54 Oyak Yat. Ort. 6,68 -4,16 -3,22 Oyak Yatırım Menkul 24,54 0,74 Oylum Sınai Yatırımlar 7,41 40,08 57,32 Özak GMYO 4,63 -2,11 -9,22 Özbal Çelik Boru 14,35 -8,31 119,08 Özderici GMYO 1,56 0,00 -29,73 Özerden Plastik 7,55 3,28 -16,11 Pamel Elektrik 47,76 5,01 124,02 Panora GMYO 6,75 0,45 14,55 Papilon Savunma 13,46 -4,74 -40,80 Park Elek.Madencilik 4,47 -4,89 -16,76 Parsan 26,86 -0,89 10,53 Pegasus 70,50 3,45 -5,50 Peker GMYO 0,96 -2,04 -58,96 Penguen Gıda 3,02 -5,03 -40,20 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 140,00 26,01 Pera GMYO 1,42 -4,05 -18,94 Pergamon Dış Ticaret 22,62 -2,42 23,41 Petkim 6,23 2,64 25,10 Petrokent Turizm 1.977,10 1,38 118,13 Pınar Et ve Un 16,83 -0,06 -23,09 Pınar Su 8,01 -0,99 7,81 Pınar Süt 16,65 -1,19 -26,16 Plastikkart 19,00 -3,80 31,49 Polisan Holding 2,72 -4,56 -29,25 Politeknik Metal 347,30 -4,67 -14,40 Prizma Press Matbaacılık 4,04 -3,35 -26,28 QNB Finans Fin. Kir. 65,70 -7,33 -47,57 QNB Finansbank 38,16 -2,20 -45,76 QUA Granite Hayal Yapı 12,03 -2,43 Ral Yatırım Holding 3,99 -1,24 -10,14 Ray Sigorta 9,69 -0,41 -37,28 Reysaş GMYO 2,97 1,02 -8,39 Reysaş Lojistik 5,05 19,39 -2,40 Rhea Girişim 1,99 -1,97 -46,51 Rodrigo Tekstil 14,59 -6,35 6,42 Royal Halı 3,23 -3,87 -6,10 RTA Laboratuvarları 24,16 0,83 -20,21 Sabancı Holding 9,67 -1,43 -12,30 Safkar Ege Soğutmacılık 7,76 -3,84 -28,68 Sanel Mühendislik 5,00 -1,96 46,20 Sanifoam Sünger 26,30 9,58 93,38 Sanko Pazarlama 9,68 -1,43 4,45 Saray Matbaacılık 4,13 -4,84 -52,91 Sarkuysan 12,71 -1,63 46,14 Sasa Polyester 26,78 -1,69 78,72 Say Yenilenebilir Enerji 22,28 -2,79 161,81 Sekuro Plastik 21,34 3,39 52,87 Selçuk Ecza Deposu 8,71 -4,29 -35,15 Selçuk Gıda 5,47 -24,03 9,84 Selva Gıda Sanayi 8,32 -12,61 Senkron Güvenlik 26,56 -3,56 1,14 Serve Film Prodüksiyon 12,50 -9,42 -21,88 Servet GMYO 72,20 -0,28 -7,91 Seyitler Kimya 21,50 5,81 59,69 Silverline Endüstri 5,41 0,00 -37,09 Sinpaş GMYO 4,20 -1,41 0,48 Smartiks Yazılım 5,57 -5,43 -37,13 Sodaş Sodyum Sanayii 22,88 -7,96 -13,12 Söktaş 2,87 1,06 -11,71 Sönmez Filament 37,40 -0,27 -46,72 Sönmez Pamuklu 13,55 -2,73 -43,54 Sumaş Suni Tahta 88,95 -7,34 74,38 Şeker Fin. Kir. 5,04 -4,91 -21,25 Şekerbank 1,01 -1,94 -33,11 Şişe Cam 8,33 -2,46 16,35 Şok Marketler Ticaret 12,37 0,65 -0,88 T. Halk Bankası 4,67 -0,64 -16,01 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,66 13,75 -23,82 T.S.K.B. 1,25 -3,10 -28,43 T.Tuborg 17,00 -0,41 -4,12 Taç Tarım Ürünleri 26,40 -4,97 150,71 Tat Gıda 8,85 1,03 -23,45 TAV Havalimanları 23,26 0,87 9,20 Taze Kuru Gıda 202,90 0,35 -6,20 Tek-Art Turizm 1,33 -3,62 -34,16 Tekfen Holding 14,10 -1,40 -14,02 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,48 -1,67 -25,17 Temapol Polimer Plastik 14,55 -0,82 26,52 TGS Dış Ticaret 14,50 -17,14 14,08 Tofaş Oto. Fab. 47,98 1,87 55,22 Torunlar GMYO 3,56 -8,01 -8,72 Trabzon Liman 26,70 -3,33 -16,87 Trabzonspor Sportif 3,18 -5,92 30,33 Trend GMYO 6,56 -0,91 -47,81 TSKB GMYO 3,28 1,55 -32,04 Tuğçelik 13,01 4,75 61,01 Tukaş 6,97 4,65 -28,07 Turcas Petrol 3,45 -3,09 -28,87 Tureks Turizm Taşımacılık 11,03 6,16 Turkcell 15,64 -1,94 2,24 Tümosan Motor ve Traktör 16,44 -2,89 16,84 Tüpraş 108,70 5,74 0,65 Türk Hava Yolları 12,72 2,50 -1,47 Türk İlaç Serum 13,87 -6,60 Türk Prysmian Kablo 14,86 5,54 23,19 Türk Telekom 7,21 0,70 -10,90 Türk Traktör 159,70 -2,80 -6,26 Türker Proje Gayrimenkul 138,10 -9,32 22,32 Türkiye Sigorta 5,03 -1,95 -18,58 Ufuk Yatırım 20,08 -2,33 49,85 Ulaşlar Turizm Yat. 3,91 -10,73 -7,78 Ulusoy Elektrik 51,25 -2,29 -0,19 Ulusoy Un Sanayi 5,30 0,57 4,16 Umpaş Holding 1,20 -4,00 -54,02 Uşak Seramik 1,76 -2,76 -24,79 Utopya Turizm 21,86 -3,70 -43,66 Uzertaş Boya 29,20 -6,71 -48,41 Ülker Bisküvi 19,53 0,36 -12,49 Ünlü Yatırım Holding 5,59 15,26 Vakıf Fin. Kir. 8,14 -2,75 138,85 Vakıf GMYO 1,48 0,00 -38,30 Vakıf Yat. Ort. 6,45 0,94 -12,36 Vakıflar Bankası 3,44 -1,15 -26,96 Vakko Tekstil 10,05 -2,24 60,38 Vanet Gıda 6,32 8,03 -18,24 VBT Yazılım 21,60 -2,70 Verusa Holding 49,26 -0,16 9,27 Verusaturk Girisim 21,42 -3,51 64,16 Vestel 27,90 -2,24 42,87 Vestel Beyaz Eşya 48,90 2,39 30,83 Viking Kağıt 6,41 -5,32 -28,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,45 -1,21 -18,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,84 -5,69 -12,02 Yataş 13,91 -1,90 -3,74 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,45 -2,82 -21,59 Yeni Gimat GMYO 14,97 0,81 29,14 Yeo Teknoloji 51,40 45,12 Yeşil GMYO 0,98 -2,97 -28,99 Yeşil Yapı 1,17 -2,50 -36,41 Yeşil Yatırım Holding 2,21 0,45 -48,32 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.849,90 4,44 -30,45 Yonga Mobilya 20,58 -4,46 -30,91 Yükselen Çelik 5,01 -2,72 -4,24 Yünsa 12,99 19,83 -6,49 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,58 -4,82 -37,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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