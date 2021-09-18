Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.000,00
|-5,06
|-25,93
|İş Bankası (C)
|5,27
|-2,77
|-22,42
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-10,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,96
|-0,67
|-23,32
|İş Girişim
|8,01
|-11,39
|-57,73
|İş GMYO
|1,84
|0,00
|-27,56
|İş Y. Men. Değ.
|13,99
|-3,32
|-15,71
|İş Yat. Ort.
|2,70
|-1,46
|-19,72
|İşbir Holding
|68,60
|-17,35
|27,80
|Işık Plastik
|7,21
|-20,97
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|1,12
|-21,05
|İttifak Holding
|1,39
|-4,14
|-37,67
|İz Hayvancılık Tarım
|18,16
|-0,60
|0,89
|İzmir Demir Çelik
|2,42
|-6,20
|-26,88
|İzmir Fırça
|6,52
|-9,07
|17,27
|Jantsa Jant Sanayi
|65,00
|-3,85
|56,82
|Kafein Yazılım
|22,50
|-7,41
|5,44
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,38
|2,31
|Kaplamin
|23,68
|-0,34
|-29,94
|Kardemir (A)
|6,07
|-6,18
|2,02
|Kardemir (B)
|6,11
|-5,12
|15,94
|Kardemir (D)
|6,73
|-7,68
|16,44
|Karel Elektronik
|8,85
|0,00
|31,61
|Karsan Otomotiv
|3,55
|-5,08
|9,23
|Karsu Tekstil
|8,67
|-5,45
|1,40
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,97
|-0,07
|Kartonsan
|49,80
|-0,36
|-47,40
|Katmerciler Ekipman
|1,36
|-6,21
|-21,49
|Kent Gıda
|194,00
|-2,90
|-45,44
|Kerevitaş Gıda
|4,34
|-3,13
|-34,04
|Kervan Gıda
|15,88
|-1,61
|21,21
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|-17,86
|-63,49
|Kiler GMYO
|1,85
|-0,54
|-26,29
|Kızılbük GYO
|26,00
|8,79
|Klimasan Klima
|10,25
|-0,68
|21,48
|Koç Holding
|23,50
|5,19
|14,90
|Konfrut Gıda
|3,96
|-7,26
|-6,27
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|62,10
|-7,31
|163,14
|Konya Çimento
|864,00
|-5,05
|-23,54
|Koray GMYO
|7,25
|4,47
|62,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,20
|2,11
|62,06
|Koza Altın
|94,95
|-5,71
|-1,81
|Koza Madencilik
|14,44
|-7,14
|-6,78
|Körfez GMYO
|5,59
|12,93
|-3,62
|Kristal Kola
|1,34
|-5,63
|-56,14
|Kron Telekomünikasyon
|34,50
|-6,15
|-6,35
|Kuştur Kuşadası Turizm
|178,80
|-6,04
|13,67
|Kuyas Yatırım
|2,82
|-0,35
|22,61
|Kütahya Porselen
|57,25
|-0,78
|13,48
|Kütahya Şeker Fabrikası
|64,90
|-32,43
|Lider Faktoring
|3,30
|6,45
|-3,23
|Link Bilgisayar
|28,90
|-1,83
|-8,53
|Logo Yazılım
|42,60
|1,62
|36,80
|Lokman Hekim Sağlık
|11,30
|9,82
|57,64
|Lüks Kadife
|45,48
|-2,53
|57,85
|Makina Takım
|2,99
|-1,32
|-12,32
|Manas Enerji Yönetimi
|16,98
|1,01
|Marka Yatırım Holding
|4,58
|-5,95
|-28,77
|Marmaris Altınyunus
|173,20
|-2,09
|55,90
|Marshall
|255,00
|13,54
|-16,86
|Martı GMYO
|1,08
|-1,82
|-57,71
|Martı Otel
|1,77
|-7,81
|-16,90
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,12
|2,03
|Mavi Giyim
|64,20
|12,14
|24,40
|Mazhar Zorlu Holding
|34,00
|-2,91
|8,01
|Meditera Tıbbi Malzeme
|37,98
|-2,11
|Mega Polietilen
|5,47
|-0,55
|-28,59
|Menderes Tekstil
|2,22
|-5,93
|-28,16
|Mercan Kimya
|11,51
|-0,43
|Merit Turizm
|15,99
|-0,37
|54,35
|Merko Gıda
|5,19
|0,19
|-39,93
|Metemtur Yatırım
|3,39
|-4,24
|-58,07
|Metro Holding
|1,39
|-4,79
|-33,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,77
|2,59
|-4,15
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,90
|2,70
|-18,45
|Migros Ticaret
|32,50
|-2,99
|-24,07
|Milpa
|4,29
|8,61
|-6,74
|Mistral GMYO
|4,66
|-5,28
|-1,06
|MLP Sağlık
|26,80
|-0,52
|34,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,38
|-6,11
|16,96
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,95
|-3,20
|-41,35
|Mondi Tire Kutsan
|8,25
|-7,30
|8,55
|Nasmed Egepol
|6,13
|-11,16
|Naturel Enerji
|37,36
|0,16
|5,22
|Naturelgaz
|7,78
|0,26
|Net Holding
|4,47
|-2,83
|30,32
|Netaş Telekom.
|16,68
|-3,47
|-40,60
|Niğbaş Niğde Beton
|10,79
|0,00
|-79,25
|Nuh Çimento
|33,58
|-3,89
|-30,08
|Nurol GMYO
|14,69
|-18,75
|101,51
|Odaş Elektrik
|1,39
|-4,79
|-52,45
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|16,92
|7,36
|Orge Enerji Elektrik
|6,40
|0,79
|38,75
|Orma Orman Mahsulleri
|27,10
|-5,57
|84,10
|Osmanlı Menkul
|27,50
|5,85
|-10,83
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,29
|-1,72
|-16,84
|Otokar
|314,50
|-4,15
|3,36
|Oyak Çimento
|6,45
|-3,59
|-26,54
|Oyak Yat. Ort.
|6,68
|-4,16
|-3,22
|Oyak Yatırım Menkul
|24,54
|0,74
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,41
|40,08
|57,32
|Özak GMYO
|4,63
|-2,11
|-9,22
|Özbal Çelik Boru
|14,35
|-8,31
|119,08
|Özderici GMYO
|1,56
|0,00
|-29,73
|Özerden Plastik
|7,55
|3,28
|-16,11
|Pamel Elektrik
|47,76
|5,01
|124,02
|Panora GMYO
|6,75
|0,45
|14,55
|Papilon Savunma
|13,46
|-4,74
|-40,80
|Park Elek.Madencilik
|4,47
|-4,89
|-16,76
|Parsan
|26,86
|-0,89
|10,53
|Pegasus
|70,50
|3,45
|-5,50
|Peker GMYO
|0,96
|-2,04
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,02
|-5,03
|-40,20
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|140,00
|26,01
|Pera GMYO
|1,42
|-4,05
|-18,94
|Pergamon Dış Ticaret
|22,62
|-2,42
|23,41
|Petkim
|6,23
|2,64
|25,10
|Petrokent Turizm
|1.977,10
|1,38
|118,13
|Pınar Et ve Un
|16,83
|-0,06
|-23,09
|Pınar Su
|8,01
|-0,99
|7,81
|Pınar Süt
|16,65
|-1,19
|-26,16
|Plastikkart
|19,00
|-3,80
|31,49
|Polisan Holding
|2,72
|-4,56
|-29,25
|Politeknik Metal
|347,30
|-4,67
|-14,40
|Prizma Press Matbaacılık
|4,04
|-3,35
|-26,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|65,70
|-7,33
|-47,57
|QNB Finansbank
|38,16
|-2,20
|-45,76
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,03
|-2,43
|Ral Yatırım Holding
|3,99
|-1,24
|-10,14
|Ray Sigorta
|9,69
|-0,41
|-37,28
|Reysaş GMYO
|2,97
|1,02
|-8,39
|Reysaş Lojistik
|5,05
|19,39
|-2,40
|Rhea Girişim
|1,99
|-1,97
|-46,51
|Rodrigo Tekstil
|14,59
|-6,35
|6,42
|Royal Halı
|3,23
|-3,87
|-6,10
|RTA Laboratuvarları
|24,16
|0,83
|-20,21
|Sabancı Holding
|9,67
|-1,43
|-12,30
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,76
|-3,84
|-28,68
|Sanel Mühendislik
|5,00
|-1,96
|46,20
|Sanifoam Sünger
|26,30
|9,58
|93,38
|Sanko Pazarlama
|9,68
|-1,43
|4,45
|Saray Matbaacılık
|4,13
|-4,84
|-52,91
|Sarkuysan
|12,71
|-1,63
|46,14
|Sasa Polyester
|26,78
|-1,69
|78,72
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,28
|-2,79
|161,81
|Sekuro Plastik
|21,34
|3,39
|52,87
|Selçuk Ecza Deposu
|8,71
|-4,29
|-35,15
|Selçuk Gıda
|5,47
|-24,03
|9,84
|Selva Gıda Sanayi
|8,32
|-12,61
|Senkron Güvenlik
|26,56
|-3,56
|1,14
|Serve Film Prodüksiyon
|12,50
|-9,42
|-21,88
|Servet GMYO
|72,20
|-0,28
|-7,91
|Seyitler Kimya
|21,50
|5,81
|59,69
|Silverline Endüstri
|5,41
|0,00
|-37,09
|Sinpaş GMYO
|4,20
|-1,41
|0,48
|Smartiks Yazılım
|5,57
|-5,43
|-37,13
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,88
|-7,96
|-13,12
|Söktaş
|2,87
|1,06
|-11,71
|Sönmez Filament
|37,40
|-0,27
|-46,72
|Sönmez Pamuklu
|13,55
|-2,73
|-43,54
|Sumaş Suni Tahta
|88,95
|-7,34
|74,38
|Şeker Fin. Kir.
|5,04
|-4,91
|-21,25
|Şekerbank
|1,01
|-1,94
|-33,11
|Şişe Cam
|8,33
|-2,46
|16,35
|Şok Marketler Ticaret
|12,37
|0,65
|-0,88
|T. Halk Bankası
|4,67
|-0,64
|-16,01
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,66
|13,75
|-23,82
|T.S.K.B.
|1,25
|-3,10
|-28,43
|T.Tuborg
|17,00
|-0,41
|-4,12
|Taç Tarım Ürünleri
|26,40
|-4,97
|150,71
|Tat Gıda
|8,85
|1,03
|-23,45
|TAV Havalimanları
|23,26
|0,87
|9,20
|Taze Kuru Gıda
|202,90
|0,35
|-6,20
|Tek-Art Turizm
|1,33
|-3,62
|-34,16
|Tekfen Holding
|14,10
|-1,40
|-14,02
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,48
|-1,67
|-25,17
|Temapol Polimer Plastik
|14,55
|-0,82
|26,52
|TGS Dış Ticaret
|14,50
|-17,14
|14,08
|Tofaş Oto. Fab.
|47,98
|1,87
|55,22
|Torunlar GMYO
|3,56
|-8,01
|-8,72
|Trabzon Liman
|26,70
|-3,33
|-16,87
|Trabzonspor Sportif
|3,18
|-5,92
|30,33
|Trend GMYO
|6,56
|-0,91
|-47,81
|TSKB GMYO
|3,28
|1,55
|-32,04
|Tuğçelik
|13,01
|4,75
|61,01
|Tukaş
|6,97
|4,65
|-28,07
|Turcas Petrol
|3,45
|-3,09
|-28,87
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,03
|6,16
|Turkcell
|15,64
|-1,94
|2,24
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,44
|-2,89
|16,84
|Tüpraş
|108,70
|5,74
|0,65
|Türk Hava Yolları
|12,72
|2,50
|-1,47
|Türk İlaç Serum
|13,87
|-6,60
|Türk Prysmian Kablo
|14,86
|5,54
|23,19
|Türk Telekom
|7,21
|0,70
|-10,90
|Türk Traktör
|159,70
|-2,80
|-6,26
|Türker Proje Gayrimenkul
|138,10
|-9,32
|22,32
|Türkiye Sigorta
|5,03
|-1,95
|-18,58
|Ufuk Yatırım
|20,08
|-2,33
|49,85
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,91
|-10,73
|-7,78
|Ulusoy Elektrik
|51,25
|-2,29
|-0,19
|Ulusoy Un Sanayi
|5,30
|0,57
|4,16
|Umpaş Holding
|1,20
|-4,00
|-54,02
|Uşak Seramik
|1,76
|-2,76
|-24,79
|Utopya Turizm
|21,86
|-3,70
|-43,66
|Uzertaş Boya
|29,20
|-6,71
|-48,41
|Ülker Bisküvi
|19,53
|0,36
|-12,49
|Ünlü Yatırım Holding
|5,59
|15,26
|Vakıf Fin. Kir.
|8,14
|-2,75
|138,85
|Vakıf GMYO
|1,48
|0,00
|-38,30
|Vakıf Yat. Ort.
|6,45
|0,94
|-12,36
|Vakıflar Bankası
|3,44
|-1,15
|-26,96
|Vakko Tekstil
|10,05
|-2,24
|60,38
|Vanet Gıda
|6,32
|8,03
|-18,24
|VBT Yazılım
|21,60
|-2,70
|Verusa Holding
|49,26
|-0,16
|9,27
|Verusaturk Girisim
|21,42
|-3,51
|64,16
|Vestel
|27,90
|-2,24
|42,87
|Vestel Beyaz Eşya
|48,90
|2,39
|30,83
|Viking Kağıt
|6,41
|-5,32
|-28,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,45
|-1,21
|-18,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,84
|-5,69
|-12,02
|Yataş
|13,91
|-1,90
|-3,74
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,45
|-2,82
|-21,59
|Yeni Gimat GMYO
|14,97
|0,81
|29,14
|Yeo Teknoloji
|51,40
|45,12
|Yeşil GMYO
|0,98
|-2,97
|-28,99
|Yeşil Yapı
|1,17
|-2,50
|-36,41
|Yeşil Yatırım Holding
|2,21
|0,45
|-48,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.849,90
|4,44
|-30,45
|Yonga Mobilya
|20,58
|-4,46
|-30,91
|Yükselen Çelik
|5,01
|-2,72
|-4,24
|Yünsa
|12,99
|19,83
|-6,49
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,58
|-4,82
|-37,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi