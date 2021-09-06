Yeni Tiyatro Dergisi "Emek ve Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika

Yeni Tiyatro Dergisi tarafından verilen "2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri" ile "8. Emek ve Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

Kadıköy Belediyesi Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan organizasyonun koordinatörü Yetkin Yüksel, Erzurum'dan Van'a, Kıbrıs'tan Edirne'ye kadar Türk tiyatrosunun temsilcilerini bir araya getirdiklerine dikkati çekerek, tiyatronun sadece büyükşehirlerde yapılmadığını söyledi.

Tüm Anadolu'yu gezdiğini ve çok güzel oyunlar izlediğini vurgulayan Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların oyunculuğunu buraya taşımak için neler yapabiliriz diye düşündük. Bu gece, en zor şartlarda dahi bir arada kaynaşmak için çok önemli bir fırsat. O yüzden gerçekten 'iyi ki de 35 yaşından sonra Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Bölümünde Dramatik Sanatlarda okudum' diyorum. Çünkü çağdaş bir dünyanın en önemli sanatı olan tiyatroyu, Türk tiyatrosunu bu salonda toplamak benim için en önemli onurlardan ve başarılardan biri."

Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında çeşitli ödüller verildi

Koordinatörlüğünü Yetkin Yüksel'in, başkanlığını Dr. Erbil Göktaş'ın yaptığı organizasyonun jürisinde Mustafa İri, Prof. Dr. Sema Göktaş, Prof. Dr. Erhan Tuna, Hacer Akbaba ve Şule Kazgan yer aldı.

Anadolu'daki ve yurt dışındaki tiyatro hareketlerini takip ederek, tiyatro sanatını yaşatanlara ödüller veren Yeni Tiyatro Dergisi, bu yıl 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında 71, 8. Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında ise 72 ödül sundu.

Yeni Tiyatro Dergisi 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında Uluslararası Onur Ödülünü David Mamet, Kurumsal Katkı ve Emek Ödülüni ise İBB Kültür Daire Başkanlığı alırken, Jüri Özel Ödülleri Murat Atak, Hasan Ocakoğlu, Volkan Çetinkaya, Niyazi Kocadağ, Bengi Özdülger, Kadri Özcan ve Zeynel Abidin Beyazgül ile Bursa Burç Kültür Merkezi'nin "Terör" ve Antre Sanat Sahne'nin "Baba" oyunlarına verildi.

Sanata Katkı Ödülleri Erkan Cilak, Mehmet Yaşayan, Sibel Tomaç, Rota Sanat Merkezi ve Alternatif Tiyatro'ya takdim edilirken Emek Ödüllerine Ozan Özdemir, Ferhat Turgut, Yakup Akkanat, Şaban Ol, İbrahim Vehbi Atabay, Ali Hocalar, Hasan Gökhan Olcay, Hakan Alkan, Uğur Çınar ve Mahmut Topçu layık görüldü.

Pandemide Tiyatro Özel Ödülleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Mesafeli Kabare ve Devlet Tiyatroları Kamyon Tiyatro'ya sunulurken Uluslararası Müzikal Performans Ödülü Fide Köksal, Uluslararası Tiyatro Emek ve Jüri Özel Ödülü Kamil Kellecioğlu, Eğitim Özel Ödülü ise Atatürk Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nün oldu.

Eftal Gülbudak ve Ümran İnceoğlu Çocuk-Sanat Emek Ödüllerini, Ethos Tiyatro Festival Ödülünü, Sevinç Gediktaş ise Tiyatro Kadın Hakları Performans Ödülünü almaya hak kazanırken, İBB Şehir Tiyatroları Dijital Tiyatro Ödülü, Bilge Koloğlu En İyi Çeviri Ödülü, Erdal Ozan Metin Teşvik Ödülü, Emrah Aşkın En İyi Maping Uyguluması Ödülünü aldı.

Yılın Yapımı Tarsus Belediye Tiyatrosunun "Ezop", En İyi Yapım Antalya BB Şehir Tiyatrolarının "Takıntılar", En İyi Müzikal ise Odunpazarı Belediye Tiyatrosunun "Zamazingo" oyunu olarak seçilirken Yönetmen Ödüllerini Nihat Çapar ve Mustafa Uzman, Yılın Performansı Ödülleri Murat Çapar ve Handan Ekici, En İyi Kadın Oyuncu Simge Defne, Cansu Sabetrasekh, Beyza Ergezer Şahin, En İyi Erkek Oyuncu Oğuzhan Çıplakoğlu olarak belirlendi.

Ufuk Aşar, Birke Muratal Doğan ve Murathan Sefa Olgun Yardımcı Rolde En İyi Oyuncular Ödüllerine layık görülürken En İyi Işık Tasarımı Ödülü Cafer Yiğitler'e, En İyi Kostüm Gökçe Şener'e, En İyi Dekor Ödülleri Rabia Kip ve Anıl Ateş Işık'a, En İyi Oyun Müziği Ödülü de Tolga Çebi'ye takdim edildi.

"8. Emek ve Başarı Ödülleri" kapsamında ise Onur Ödüllerine Nevra Serezli, Oya Başar, Ediz Hun, Özen Yula ve Erdinç Doğancı, Emek Ödüllerine ise Oktay Kaynarca, Esra Ülger, Vahap Seçer, Aydın Sıgalı ve Dr. Haluk Bozdoğan değer görüldü.

Koordinatörlüğünü Yetkin Yüksel'in, başkanlığını Dr. Erbil Göktaş'ın yaptığı organizasyonun jürisinde Mustafa İri, Prof. Dr. Sema Göktaş, Prof. Dr. Erhan Tuna, Hacer Akbaba ve Şule Kazgan yer aldı.

Anadolu'daki ve yurt dışındaki tiyatro hareketlerini takip ederek, tiyatro sanatını yaşatanlara ödüller veren Yeni Tiyatro Dergisi, bu yıl 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında 71, 8. Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında ise 72 ödül sundu.