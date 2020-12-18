YÖK'ten "dijital eğitim sertifikası" töreni - Son Dakika

YÖK'ten "dijital eğitim sertifikası" töreni

18.12.2020 15:51
YÖK'ten

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Siber güvenlik konusunun içinde bulunduğumuz süreçte ne denli önemli bir alan olduğunu yaşayarak görüyoruz.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Siber güvenlik konusunun içinde bulunduğumuz süreçte ne denli önemli bir alan olduğunu yaşayarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK ve Cisco arasında dijital eğitim alanındaki iş birliği kapsamında başlatılan "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi"nde bir ve ikinci faz eğitimini tamamlayan 51 akademisyene sanal törenle sertifikaları verildi.

Saraç, yaptığı konuşmada, kurul olarak yükseköğretimde dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini belirterek, içinde bulunulan süreçte bunun öneminin bir kez daha ortaya çıktığını kaydetti.

Projeyi iki yıl önce başlattıklarını anımsatan Saraç, projenin ilk etabında 20 üniversiteden 60 binin üzerinde öğrenci ve 10 binin üzerinde öğretim elemanına dijital beceri eğitimi verdiklerini belirtti.

Projeyle öğretim elemanları ve öğrencilerin dijital yeterliliklerinin artırılmasının amaçlandığını ifade eden Saraç, "Bu aslında bir farkındalık projesiydi. Biz YÖK olarak, sadece üniversitelerimizdeki potansiyeli harekete geçirmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Nitekim geçtiğimiz mart ayında başlayan ve halen devam eden pandemi sürecinde bu proje kapsamında verilen eğitimlerin önemli ölçüde faydasını gördük." ifadesini kullandı.

"Siber güvenlik eğitimlerini yaymalarını istiyoruz"

Bu süreçte eğitim alanlardan, bunu üniversitelerdeki diğer öğretim elemanları ve öğrencilere aktarılmasını beklediklerini belirten Saraç, şöyle devam etti:

"Nitekim biz bu eğitim sürecini eğiticilerin eğitimi olarak planladık. Bundan sonraki süreçte eğitim alan akademisyenlerimiz üniversite içindeki diğer akademisyenlere ve öğrencilerimize bu eğitimi aktaracaklar. Özellikle siber güvenlik konusunun içinde bulunduğumuz süreçte ne denli önemli bir alan olduğunu yaşayarak görüyoruz. Dolayısıyla hangi bölümde ya da programda öğrenim görürse görsün tüm öğrencilerimizde siber güvenlik konusunda bir farkındalığının oluşmasının dijital çağın bir gerekliliği olduğunu düşünüyoruz. Rektörlerimizden siber güvenlik eğitimlerini tüm öğrencilere yaymalarını istiyoruz."

Pandemi sürecinde YÖK'ün dijitalleşme konusunda yaptığı çalışmalara da değinen Saraç, bu süreçte YÖK bünyesinde, çeşitli üniversitelerin farklı disiplinlerinden gelen uzaktan öğretim alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı Uzaktan Öğretim Politikaları Komisyonu'nun oluşturulduğunu, yurt içi ve dışına yönelik sanal fuarlar düzenlendiğini, uzaktan eğitim platformu sağlama protokolü, YÖK Dersleri Platformu ve YÖK Sanal Laboratuvar Projesi hazırlandığını bildirdi.

Toplantının sonunda, sertifika almaya hak kazanan akademisyenleri tebrik eden ve 3. faza başlayacak akademisyenlere başarılar dileyen YÖK Başkanı Saraç, projeye katkı sunan Cisco, ODTÜ, katılımcı üniversite rektörleri ve YÖK yetkililerine teşekkür etti.

Projede 3. faza geçildi

Projenin 3. fazının tanıtımının da yapıldığı toplantıda, Ocak 2021–Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 3. fazda yine Anadolu'dan seçilen 30 üniversiteden 90'a yakın akademisyene eğitim verilecek.

Projede eğitim görecek her bir üniversite tarafından bildirilecek üç akademisyenden en az birinin kadın akademisyenler arasından seçilmesi zorunluluğu da getirildi.

Anadolu'dan seçilen 3. fazda yer alacak 30 üniversite şunlar:

"Bolu Abant İzzet Baysal, Adıyaman, Afyon Kocatepe, Ahi Evran, Aksaray, Alanya Alaaddin Keykubat, Amasya, Bandırma Onyedi Eylül, Bartın, Bilecik Şeyh Edebali, Bülent Ecevit, Cumhuriyet, Çankırı Karatekin, Dumlupınar, Düzce, Erzincan Binali Yıldırım, Giresun, Harran, Kafkas, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Karabük, Karamanoğlu Mehmet Bey, Kastamonu, Niğde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Ordu, Recep Tayyip Erdoğan, Sinop, Tarsus ve Uşak."

Proje

Bu arada Prof. Dr. Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YÖK olarak, Cisco ile dijital eğitim alanındaki iş birliği kapsamında, Anadolu'da bulunan ve "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında yer alan 24 üniversiteden akademisyenlere "siber güvenlik" ve "ağ yönetimi" konularında verilen eğitimlerde ilk iki fazın tamamlandığını bildirdi.

Projenin ilk iki fazında eğitim alan 63 akademisyenden 51'inin eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak, sertifika almaya hak kazandığını belirten Saraç, bu kapsamda, eğitimlerini başarıyla tamamlayan akademisyenlere yönelik "sanal sertifika töreni" düzenlendiğini kaydetti.

Daha sonra projenin 3. fazının tanıtımının yapıldığını belirten Saraç, "3. fazda yine Anadolu'dan seçilen 30 üniversiteden 90'a yakın akademisyene Cisco-ODTÜ işbirliğiyle hazırlanan eğitimin verilecek." ifadesini kullandı.

YÖK'ten dijital eğitim sertifikası töreni
YÖK'ten dijital eğitim sertifikası töreni
YÖK'ten dijital eğitim sertifikası töreni

Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Üniversite, Cisco, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK'ten 'dijital eğitim sertifikası' töreni - Son Dakika


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