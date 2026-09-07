Yolda karşılaştıkları Ajdar’ı konser vaadiyle trollediler: İstediği ücreti duyanlar şaşkına döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yolda karşılaştıkları Ajdar’ı konser vaadiyle trollediler: İstediği ücreti duyanlar şaşkına döndü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Türkiye'nin ilk Hiperstarı" olarak tanınan Ajdar’ı sokakta gören bir grup genç, kendilerini Güney Koreli yapımcılar olarak tanıtıp ünlü şarkıcıya konser teklifinde bulundu. Teklife ciddi yaklaştığı görülen Ajdar, daha sonrasında ise ücret pazarlığına girişerek çıtayı adım adım yükseltti. 10 milyon Euro’dan başlayan talebini önce 20 milyon Euro’ya çıkaran Ajdar, 2,5 saatlik sahne için tam 30 milyon Euro istedi.

" Türkiye'nin ilk Hiperstarı" olarak tanınan şarkıcı Ajdar ile bir grup genç arasında yaşanan eğlenceli diyalog gündem oldu. 

SOKAKTA GÖRÜR GÖRMEZ KONSER VAADİYLE TROLLEDİLER

Kendilerini Güney Kore merkezli bir organizasyon şirketinin yetkilileri ve "BTS" gibi dünyaca ünlü K-Pop gruplarının yapımcıları olarak tanıtan gençler, sokakta karşılaştıkları Ajdar’a konser verme teklifinde bulunuyormuş gibi yaptı. Gençlerin teklifini dinleyen Ajdar ise kısa sürede sahne şartlarını anlatmaya başladı. Kendisine yöneltilen müzik tarzıyla ilgili öneriye “Rap'e katılmıyorum ben” diyerek karşılık veren şarkıcı, konserin detayları konusunda da oldukça net konuştu.

Yolda karşılaştıkları Ajdar’ı konser vaadiyle trollediler: İstediği ücreti duyanlar şaşkına döndü

AJDAR’DAN “ELİNİ ÇEK” TEPKİSİ

Sohbet sırasında gençlerden birinin Ajdar’a dokunması üzerine ünlü isim, “Elini çek” diyerek tepki gösterdi. Ardından konser süresi, sahne koşulları ve ücret konusunda taleplerini sıralamaya başladı. Ajdar’ın pazarlık sırasında süre uzadıkça istediği ücreti de artırması dikkat çekti.

Yolda karşılaştıkları Ajdar’ı konser vaadiyle trollediler: İstediği ücreti duyanlar şaşkına döndü

2,5 SAATLİK KONSER İÇİN 30 MİLYON EURO İSTEDİ

Ajdar, ilk olarak konser için 10 milyon Euro talep etti. Sahne süresinin 2 saate çıkarılması durumunda ücretini 20 milyon Euro olarak belirleyen şarkıcı, minimum 2,5 saatlik performans için ise rakamı 30 milyon Euro'ya yükseltti. Gençlerin sahte teklifine oldukça ciddi yaklaşan Ajdar, yurt dışındaki organizatörlerle iletişime geçilmesini istedi.

Yolda karşılaştıkları Ajdar’ı konser vaadiyle trollediler: İstediği ücreti duyanlar şaşkına döndü

“TELEFON NUMARAMI VERİN, ARAYIN”

İletişim bilgilerinin paylaşılmasını isteyen Ajdar, “Telefon numaramı verin, arayın. Sizinle ortak bir çalışma yapmak isterim. Şartlarım net: 1, 2, 3... İnternetten belki biliyordur” ifadelerini kullandı. Sohbetin sonunda gençlerin iletişim bilgilerini alan ve isimlerini öğrenen Ajdar, belirlediği yüksek sahne ücretlerini bir kez daha dile getirdikten sonra yanlarından ayrıldı.

Yolda karşılaştıkları Ajdar’ı konser vaadiyle trollediler: İstediği ücreti duyanlar şaşkına döndü

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Gençlerin yaptığı şaka sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Güney Kore, Grup Genç, Magazin, Türkiye, Güncel, Yaşam, Ajdar, Son Dakika

Son Dakika Ajdar Yolda karşılaştıkları Ajdar’ı konser vaadiyle trollediler: İstediği ücreti duyanlar şaşkına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var
İran’da zincirleme kazada yakıt tankeri patladı, 11 kişi hayatını kaybetti İran'da zincirleme kazada yakıt tankeri patladı, 11 kişi hayatını kaybetti
Mısır’da ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi Mısır’da ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi
Fenerbahçe’nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı
“Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi Vali makam aracında kırmızı ışıkta bekledi “Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi! Vali makam aracında kırmızı ışıkta bekledi
Derbide kahreden ölüm Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan peş peşe açıklama Derbide kahreden ölüm! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan peş peşe açıklama
Serdal Adalı derbiden düğüne tekneyle gitti Gecede prim sürprizi Serdal Adalı derbiden düğüne tekneyle gitti! Gecede prim sürprizi
Park halindeki otomobilde ölü bulundu Park halindeki otomobilde ölü bulundu
Gaziantep’te dağlık alanda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı Gaziantep'te dağlık alanda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Bitlis Hizan’da silah bakımı yapan babanın silahı kazara ateş aldı, oğlu öldü Bitlis Hizan'da silah bakımı yapan babanın silahı kazara ateş aldı, oğlu öldü
Oğuzhan Koç’tan Kerem’e olay sözler: Hakem diye ağlayan Fenerli futbolcu görmek istemiyoruz Oğuzhan Koç'tan Kerem'e olay sözler: Hakem diye ağlayan Fenerli futbolcu görmek istemiyoruz
Merih Demiral’ın eşinden kafa karıştıran hamle: Tek kalemde soyadını kaldırdı Merih Demiral’ın eşinden kafa karıştıran hamle: Tek kalemde soyadını kaldırdı

00:23
Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti
Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti
00:01
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü
23:58
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı
22:56
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
22:27
Tüyleri diken diken eden görüntüler Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi
22:00
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı Rakibi resmen parçaladılar
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar
21:51
Melissa Vargas kendini tutamadı Cansu’ya sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladı
Melissa Vargas kendini tutamadı! Cansu'ya sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladı
21:47
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
21:44
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu Eda Erdem’den tarihi sözler
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler
21:21
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
21:16
Netanyahu, Batı Şeria’da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
20:45
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı
19:02
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 01:57:06. #7.12#
SON DAKİKA: Yolda karşılaştıkları Ajdar’ı konser vaadiyle trollediler: İstediği ücreti duyanlar şaşkına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement