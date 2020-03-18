Yurt dışından gelen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurtlarına yerleştirildi - Son Dakika

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kocaeli'deki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirildi.

İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, buradan otobüslerle Kocaeli'ye getirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından yolcular, polis eşliğinde 4 otobüsle karantina için önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı İzmit ilçesindeki Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı yolcular, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Polis de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan kentteki 4 öğrenci yurdu daha yurt dışından gelecek yolcular için boşaltıldı, odalar dezenfekte edildi.

"Tedbir amaçlı bir uygulama, endişe gerektirecek durum yok"

Kocaeli Valilğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, 15 Mart'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımlarıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantı yapıldığı hatırlatıldı.

Toplantıda, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'da bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye dönmelerine yardımcı olunması kararı alındığı aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tedbirleri doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndan ilimize aktarımı sağlanan vatandaşlarımız 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınmak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Kredi Yurtlar Kurumunun İzmit ilçesindeki yurtlarına yerleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ali Fuat Cebesoy Yurdu'nda 354 kişi, Şerife Gelin Yurdu'nda 200 kişi, Canfeda Hatun Yurdu'nda 191 kişi, Gazi Süleyman Paşa Yurdu'nda 114 kişi olmak üzere toplam 859 vatandaşın konaklanmalarının sağlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınacak ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın iş birliği içerisinde karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz.

Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın konuyla ilgili Valiliğimiz dışında yapılacak herhangi bir açıklamaya itibar etmemesi önemle rica olunur."