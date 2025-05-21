Zorlu Center AVM satılıyor mu? Holdingden yeni açıklama var

Zorlu Holding bünyesindeki Vestel Elektronik, toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 2 bin kişilik bir işten çıkarma planlıyor. Bu haberin ardından bir de holdinge ait İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan ve arsa bedeliyle birlikte maliyeti yaklaşık 3.5 milyar dolar tutan Zorlu Center'ın AVM bölümünün satılacağına yönelik iddialara ilişkin holding yönetiminden yeni bir açıklama geldi.

AVM'NİN SATILACAĞINA İLİŞKİN İDDİALAR YALANLANDI

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, iddialar yalanlanırken, Vestel bünyesinde iki bin kişinin işten çıkarılmasının da operasyonel verimliliği artırmak, kaynak kullanımını optimize etmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacı taşıdığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir kısım haber sitelerinde, Grubumuz CEO'su Sn. Ömer Yüngül'ün 20.05.2025 tarihindeki basın açıklamaları ile ilgili haberlere ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ'nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9'ncu maddesi hükmü kapsamında aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur:

Şirketimizce finansal borç geri ödeme yükümlülükleri tam ve zamanında yerine getirilmektedir.

Haberlere konu işten çıkarmalar, şirketimiz stratejik hedefleri doğrultusunda operasyonel verimliliği artırmak, kaynak kullanımını optimize etmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla sınırlı olup, yasal mevzuat çerçevesinde ve çalışanlarımızın tüm yasal haklarına saygı gösterilerek yapılmaktadır. Mevcut durum itibarıyla sermaye piyasası mevzuatında aranan önemlilik eşiklerini aşan bir durum söz konusu değildir.

"SATIŞ KARARI YOK"

Şirket aktiflerimizin satışına ilişkin herhangi bir konunun gündemde olmaması sebebiyle bugün itibariyle alınmış yönetim kurulu kararı bulunmamakta olup, şirketimizin söz konusu haberler ile ilişkisi yoktur. Olası aktif satışları ticari hayatın olağan akışı içinde gerektiğinde Şirket'imiz özelinde değerlendirilecek bir konudur.

Şirketimizce hasılat politikası ve hasılatın bölgesel çeşitlendirilmesi kapsamında, Amerika pazarına ilişkin fırsatlar yakınen takip edilmekte olup, muhtelif işbirlikleri üzerine potansiyel müşteriler ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacaktır.

2 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Öte yandan 4,9 milyar dolarlık borç yüküyle dikkatleri üzerine çeken Zorlu Holding'de büyük işten çıkarma dalgası başladı. Holding bünyesindeki Vestel Elektronik, toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 2 bin kişilik bir işten çıkarma kararı aldı.

"TAMAMEN VERİMLİLİK İÇİN"

Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül borç yapılandırma haberlerini Bloomberg HT'ye değerlendirdi. "İki bin kişi işten çıkarma doğrudur ama tamamen verimlilik için… Vestel'de 2 bin kişilik işten çıkarma üretim kapasitesi olumsuz etkilenmeyecek, aksine artacak. Borcun FAVÖK'e oranında üç çarpanı sürdürülebilir görüyoruz" açıklamasında bulunan Yüngül, borç ödeme konusunda bir problem olmadığını da sözlerine ekledi.

VESTEL HEDEFİNİ ABD'YE ÇEVİRDİ

Yüngül, "İhracatı kuvvetli bir grubuz verimlilikler ile daha iyi olacağız. Avrupa dışında pazarlarda daha etkin olmak hedefimiz, özellikle ABD pazarında" dedi. Yatırımlardan bahseden Yüngül, "Şu an ABD'den çok ciddi fırsatlar geliyor, değerlendiriyoruz. Kaynak ve yatırımlarımızı ABD'ye çevirdik, Eylül'de güzel haberler alacağız" diye ekledi.