Kahramanmaraş'ta Birlik Mesajı

Akpınar, yapılan çalışmaları farklı göstermeye yönelik haber ve sosyal medya paylaşımlarına tepki göstererek, “Kahramanmaraş’ın geleceğini baltalamayın, kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini baltalamayın” dedi.

Kahramanmaraş’ın depremden en ağır şekilde etkilenen ilçelerinden Dulkadiroğlu’nda çalışmaların sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, göreve geldikleri ilk günden itibaren temel önceliklerinin ilçeyi yeniden imar etmek olduğunu söyledi.

Akpınar, deprem sonrası ilçenin ayağa kaldırılması için tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, siyasi tartışmaların kentin yeniden yapılanma sürecinin önüne geçirilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Didişme siyasetine son verelim”

Kahramanmaraş’ın geleceği açısından birlik ve beraberliğin büyük önem taşıdığını belirten Akpınar, şöyle konuştu:

“Biz burayı imar etmeye geldik. Dulkadiroğlu ilçemizi ayağa kaldırmak, modern ve metropol bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz. Bunun için birlik ve beraberlik içerisinde, Kahramanmaraş’taki bu yükselmeyi politikaya alet etmeksizin, didişme siyasetine son vererek, kardeşlik içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Dulkadiroğlu’nun depremin merkez ilçelerinden biri olduğunu hatırlatan Akpınar, ilçede yaklaşık 120 bin konuttan 30 bininin depremde yıkıldığını belirtti.

Rezerv alanlarında devam eden konut çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını aktaran Akpınar, Kuyucak, İsadiye, Güneşli-Kocabaş, Doğukent, Güneşevler ve Namık Kemal bölgelerinde yürütülen projelerde ilerleme sağlandığını söyledi.

Akpınar, söz konusu konutların yapımında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut ve TOKİ’nin çalışmalarına dikkat çekerek, projelerin yaklaşık yüzde 70’inin tamamlandığını, kalan bölümün de tamamlanma aşamasında olduğunu kaydetti.

“50 yıldır yenilenmeyen altyapı yenileniyor”

Deprem sonrasında Kahramanmaraş’ın altyapısının da kapsamlı şekilde yenilendiğini ifade eden Akpınar, özellikle eski Kahramanmaraş olarak nitelendirdiği Dulkadiroğlu’nda su, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının değiştirildiğini söyledi.

Dünya Bankası kredisi ve İller Bankası desteğiyle yürütülen çalışmaların Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirten Akpınar, ilçede yaklaşık 110 farklı noktada çalışma yapıldığını dile getirdi.

Çalışmaların zaman zaman aksayabildiğini ifade eden Akpınar, yeni firmaların devreye girmesinin dahi belirli bir süre aldığını, belediye olarak muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi, KASKİ ve diğer kurumlarla koordinasyon içerisinde sürecin ilerlemesine destek verdiklerini söyledi.

“Kahramanmaraş’ın birliğine vurulan bir darbedir”

Son dönemde altyapı ve yol çalışmaları üzerinden bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Akpınar, özellikle belediyelerin sorumluluk alanlarının yanlış şekilde kamuoyuna aktarıldığını belirterek sert tepki gösterdi.

Bazı haberlerde altyapı çalışmalarından kaynaklanan kazıların ve yol durumlarının Dulkadiroğlu Belediyesi’nin sorumluluğundaymış gibi yansıtıldığını dile getiren Akpınar, altyapı çalışmalarının ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütüldüğünü, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolların yeniden düzenlendiğini ifade etti.

Akpınar, şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş’taki bu birliği ve beraberliği yok etmek isteyen bilinçli veya bilinçsiz haber kanalları, sosyal medya çalışanları olabiliyor. Kahramanmaraş’ın birliğine vurulan bir darbedir bunlar.”

“Kahramanmaraş’ın geleceğini baltalamayın”

Kentte kurumlar arasında herhangi bir çatışma olmadığını, aksine ortak hedef doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Akpınar, Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, valilik, kaymakamlık ve diğer kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş’ın depremde ağır bir bedel ödediğine dikkat çeken Akpınar, birlik ve beraberliğin korunması çağrısını yineleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim 13 bin şehidimiz var. Lütfen Kahramanmaraş’ın geleceğini baltalamayın, kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini baltalamayın. Büyükşehir Belediyemizle Dulkadiroğlu Belediyemiz uyum içerisinde, birlik içerisinde çalışıyor. Kaymakamlığımız, valiliğimiz ve bütün kurumlarımızla koordinasyon içerisindeyiz.”

Akpınar, hem altyapı çalışmalarının hem de rezerv alanlarındaki konut projelerinin tamamlanmasıyla Dulkadiroğlu’nun deprem sonrası yeniden ayağa kaldırılması hedefinde sona yaklaşıldığını belirtti.