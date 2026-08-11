Kahramanmaraş'ta Birlik Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta Birlik Mesajı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye Başkanı Akpınar, sosyal medyada yanıltıcı haberlerin birliği baltaladığını vurguladı.

<a class='keyword-sd' href='/kahramanmaras/' title='Kahramanmaraş'>Kahramanmaraş</a>'ta Birlik Mesajı

Akpınar, yapılan çalışmaları farklı göstermeye yönelik haber ve sosyal medya paylaşımlarına tepki göstererek, “Kahramanmaraş’ın geleceğini baltalamayın, kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini baltalamayın” dedi.

Kahramanmaraş’ın depremden en ağır şekilde etkilenen ilçelerinden Dulkadiroğlu’nda çalışmaların sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, göreve geldikleri ilk günden itibaren temel önceliklerinin ilçeyi yeniden imar etmek olduğunu söyledi.

Akpınar, deprem sonrası ilçenin ayağa kaldırılması için tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, siyasi tartışmaların kentin yeniden yapılanma sürecinin önüne geçirilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Didişme siyasetine son verelim”

Kahramanmaraş’ın geleceği açısından birlik ve beraberliğin büyük önem taşıdığını belirten Akpınar, şöyle konuştu:

“Biz burayı imar etmeye geldik. Dulkadiroğlu ilçemizi ayağa kaldırmak, modern ve metropol bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz. Bunun için birlik ve beraberlik içerisinde, Kahramanmaraş’taki bu yükselmeyi politikaya alet etmeksizin, didişme siyasetine son vererek, kardeşlik içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Dulkadiroğlu’nun depremin merkez ilçelerinden biri olduğunu hatırlatan Akpınar, ilçede yaklaşık 120 bin konuttan 30 bininin depremde yıkıldığını belirtti.

Rezerv alanlarında devam eden konut çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını aktaran Akpınar, Kuyucak, İsadiye, Güneşli-Kocabaş, Doğukent, Güneşevler ve Namık Kemal bölgelerinde yürütülen projelerde ilerleme sağlandığını söyledi.

Akpınar, söz konusu konutların yapımında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut ve TOKİ’nin çalışmalarına dikkat çekerek, projelerin yaklaşık yüzde 70’inin tamamlandığını, kalan bölümün de tamamlanma aşamasında olduğunu kaydetti.

“50 yıldır yenilenmeyen altyapı yenileniyor”

Deprem sonrasında Kahramanmaraş’ın altyapısının da kapsamlı şekilde yenilendiğini ifade eden Akpınar, özellikle eski Kahramanmaraş olarak nitelendirdiği Dulkadiroğlu’nda su, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının değiştirildiğini söyledi.

Dünya Bankası kredisi ve İller Bankası desteğiyle yürütülen çalışmaların Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirten Akpınar, ilçede yaklaşık 110 farklı noktada çalışma yapıldığını dile getirdi.

Çalışmaların zaman zaman aksayabildiğini ifade eden Akpınar, yeni firmaların devreye girmesinin dahi belirli bir süre aldığını, belediye olarak muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi, KASKİ ve diğer kurumlarla koordinasyon içerisinde sürecin ilerlemesine destek verdiklerini söyledi.

“Kahramanmaraş’ın birliğine vurulan bir darbedir”

Son dönemde altyapı ve yol çalışmaları üzerinden bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Akpınar, özellikle belediyelerin sorumluluk alanlarının yanlış şekilde kamuoyuna aktarıldığını belirterek sert tepki gösterdi.

Bazı haberlerde altyapı çalışmalarından kaynaklanan kazıların ve yol durumlarının Dulkadiroğlu Belediyesi’nin sorumluluğundaymış gibi yansıtıldığını dile getiren Akpınar, altyapı çalışmalarının ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütüldüğünü, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolların yeniden düzenlendiğini ifade etti.

Akpınar, şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş’taki bu birliği ve beraberliği yok etmek isteyen bilinçli veya bilinçsiz haber kanalları, sosyal medya çalışanları olabiliyor. Kahramanmaraş’ın birliğine vurulan bir darbedir bunlar.”

“Kahramanmaraş’ın geleceğini baltalamayın”

Kentte kurumlar arasında herhangi bir çatışma olmadığını, aksine ortak hedef doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Akpınar, Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, valilik, kaymakamlık ve diğer kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş’ın depremde ağır bir bedel ödediğine dikkat çeken Akpınar, birlik ve beraberliğin korunması çağrısını yineleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim 13 bin şehidimiz var. Lütfen Kahramanmaraş’ın geleceğini baltalamayın, kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini baltalamayın. Büyükşehir Belediyemizle Dulkadiroğlu Belediyemiz uyum içerisinde, birlik içerisinde çalışıyor. Kaymakamlığımız, valiliğimiz ve bütün kurumlarımızla koordinasyon içerisindeyiz.”

Akpınar, hem altyapı çalışmalarının hem de rezerv alanlarındaki konut projelerinin tamamlanmasıyla Dulkadiroğlu’nun deprem sonrası yeniden ayağa kaldırılması hedefinde sona yaklaşıldığını belirtti.

Kahramanmaraş'ta Birlik MesajıKahramanmaraş'ta Birlik Mesajı
Kaynak: Haber Platformu

Ahmet Hamdi Akpınar, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta Birlik Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de korku dolu anlar “Benimle kal“ diyerek peşine takıldı Taksim'de korku dolu anlar! "Benimle kal" diyerek peşine takıldı
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Fener’in eski yıldızından füze Bursaspor sezona galibiyetle başladı Fener'in eski yıldızından füze! Bursaspor sezona galibiyetle başladı
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar Maaşlar artacak Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak
Alaca’da kayıp adam şarampolde ölü bulundu Alaca'da kayıp adam şarampolde ölü bulundu
Samsun’da dayı ve yeğeni denizde boğuldu Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu
Polise meydan okudu, faturası çok ağır oldu Polise meydan okudu, faturası çok ağır oldu
Haymana’da soğan yüklü tırda 150 kilo metamfetamin bulundu Haymana'da soğan yüklü tırda 150 kilo metamfetamin bulundu
İran’dan Mekke anlaşmasına dikkat çeken yorum: ABD’nin rolü zayıflıyor İran'dan Mekke anlaşmasına dikkat çeken yorum: ABD'nin rolü zayıflıyor
Galatasaray’a çifte kötü haber Teklif reddedildi, sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'a çifte kötü haber! Teklif reddedildi, sahayı sedyeyle terk etti
Sürücüleri üzecek haber Benzine ikinci zam yolda Sürücüleri üzecek haber! Benzine ikinci zam yolda
Cansever’in vasiyeti belli oldu Yerine getirilecek Cansever'in vasiyeti belli oldu! Yerine getirilecek
Gol sevinci kabusa döndü Reklam panolarından... Gol sevinci kabusa döndü! Reklam panolarından...
Messi’nin en acı günü: Babasını gözyaşlarıyla uğurladı Messi'nin en acı günü: Babasını gözyaşlarıyla uğurladı
Mekke Anlaşması’nın imzası kurumadan peş peşe saldırılar Mekke Anlaşması'nın imzası kurumadan peş peşe saldırılar
Ronaldo’nun düğünü yapılmadı Messi detayı doğruysa yer yerinden oynar Ronaldo'nun düğünü yapılmadı? Messi detayı doğruysa yer yerinden oynar
Trabzonspor Darwin Nunez bombasını da patlattı Trabzonspor Darwin Nunez bombasını da patlattı

01:53
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
01:34
Bahçeli’den Kurtulmuş’a “Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı“ temalı hediye
Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye
01:09
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek ’ret’ Koray Aydın’dan
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek 'ret' Koray Aydın'dan
00:25
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de
"Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
00:10
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
23:48
Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun
23:20
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
23:11
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
23:03
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
22:38
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
21:37
Üç muhalefet lideri Meclis’te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı
Üç muhalefet lideri Meclis'te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı?
20:44
Evinin balkonunda düşen Deniz Seki ameliyata alındı
Evinin balkonunda düşen Deniz Seki ameliyata alındı
20:08
Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı
Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı
20:07
Genel Kurul’da dikkat çeken anlar: İYİ Partili Türkoğlu kürsüden güçlükle indirildi
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar: İYİ Partili Türkoğlu kürsüden güçlükle indirildi
19:05
Kolombiya depreminde can kaybı 70’i aştı
Kolombiya depreminde can kaybı 70’i aştı
18:54
Vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın fabrikası çıktı
Vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı
17:55
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 03:21:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Birlik Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.