Kripto para yatırımcılarının 2024 yılındaki tercihleri şaşırttı

Kripto Dünyasında Yeni Trend: Memecoin'ler ve Yapay Zeka Öne Çıkıyor

CoinGecko'nun son dönemde gerçekleştirdiği kapsamlı bir araştırma, 2024 yılında kripto para yatırımcılarının en fazla ilgisini çeken varlıkların memecoin'ler olduğunu gözler önüne serdi. Özellikle Solana Blockchain ağı üzerinde yer alan memecoin'ler ve Coinbase'in Base Blockchain ağındaki tokenlar, bu yıl içerisinde dikkat çekici bir yükseliş trendi yakaladı.

CoinGecko analisti Lim Yu Qian tarafından yayımlanan rapor göre platform üzerindeki trafik verilerini değerlendirdiğinde Memecoin'lere ve ilişkili kategorilere yönelik ilginin yüzde 31'e ulaştı. Lim, 2024'te kripto piyasasındaki yatırım eğiliminin, detaylı temel analiz gerektirmeyen spekülatif varlıklara doğru kaydığını vurguladı.

Bitcoin'in yükseliş trendine eşlik eden meme kripto para birimleri, yılın başından bu yana yüzde 123 değer kazandı. Yüksek oynaklık özelliği taşıyan ve zaman zaman dolandırıcılık risklerini barındırabilen bu tokenlar, bilinçli yatırımcılara kısa vadede yüksek getiri fırsatları sunabiliyor.

Araştırma sonuçlarına göre, temel memecoin kategorisi geçen yıla kıyasla yüzde 6'lık artışla yüzde 15 seviyesinde ilgi gördü. Solana ekosistemindeki memecoin'ler yüzde 8'lik pay ile dördüncü sırada yer alırken, Base Blockchain ağındaki memecoin'ler yüzde 2'nin üzerindeki oranla on birinci sıraya yerleşti. Yapay zeka (YZ) ve kedi temalı memecoin'ler ise sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 1,2'lik oranlarla on beşinci ve on altıncı sıralarda konumlandı.

Güncel verilere göre 113,2 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan memecoin pazarının büyük bölümünü Dogecoin ve Shiba Inu oluşturuyor. Rapora göre yapay zeka odaklı kripto varlıkları da yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı ve yüzde 11'den yüzde 13'e yükselen ilgi oranıyla memecoin'lerin ardından ikinci sıraya yerleşti.