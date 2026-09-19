Kriptoda haftalık özet: Bitcoin geri döndü - Son Dakika
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Kriptoda haftalık özet: Bitcoin geri döndü

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Kriptoda haftalık özet: Bitcoin geri döndü
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Kripto piyasası, ABD'deki yasa engeli ve iki büyük merkez bankasının faiz artırımıyla sarsıldığı haftada yeniden toparlandı. Bitcoin cuma günü 81 bin dolar bölgesini test ederken ABD'li düzenleyiciler Kongre'yi beklemeden yeni adımlar attı.

14–18 Eylül haftasında Bitcoin önce 75 bin dolara kadar geriledi, ardından 80 bin doların üzerine döndü. ABD Senatosundaki CLARITY oylaması, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Japonya Merkez Bankasının sıkılaşma adımı, haftanın başlıca gündemini oluşturdu.

Haftanın son işlem günündeki yükseliş büyük altcoinlere de yayıldı. Solana ile Hyperliquid'in HYPE tokenı, cuma günkü işlemlerde yaklaşık yüzde 10'luk günlük artışlarla öne çıktı. Fiyatlardaki toparlanmaya rağmen kripto piyasasına yönelik yasa süreci belirsizliğini korudu.

CLARITY SENATODA TAKILDI

ABD Senatosunda 15 Eylül'de yapılan usul oylamasında, CLARITY tasarısının görüşülmesine geçilmesini sağlayacak önerge yeterli desteği bulamadı. Kripto piyasasına federal düzeyde kapsamlı kurallar getirmeyi amaçlayan tasarı ilerleyemedi. Bitcoin, oylama çevresindeki satışlarla yaklaşık 75 bin dolara kadar çekildi.

Yasama sürecindeki engelin ardından düzenleyici kurumlar kendi yetkileriyle adım attı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), uygun platformların tokenleştirilmiş ABD hisselerini işlem havuzları üzerinden alıp satabilmesi için beş yıllık koşullu muafiyet tanıdı. Platformların, token sahiplerine geleneksel hissedarlarla aynı hakları sağlaması gerekiyor. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ise belirli koşulları karşılayan pasif işlem yazılımı sağlayıcılarına kayıt konusunda kolaylık tanıdı.

CFTC ayrıca kripto işlemleri ve piyasalarını kapsayan düzenleme çalışmasını 17 Eylül'de Beyaz Saray incelemesine gönderdi. Çalışma henüz hazırlık aşamasında bulunuyor. Gönderim, yeni kuralların kabul edildiği veya yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor.

Temsilciler Meclisinin ilgili komiteleri de kripto vergileri ve stratejik Bitcoin rezervine ilişkin iki ayrı tasarıyı ilerletti. Komite onayları tasarıları yasalaştırmıyor. Metinlerin yasaya dönüşmesi için Kongrenin iki kanadındaki süreci tamamlaması ve başkanın onayına sunulması gerekiyor.

FED VE JAPONYA FAİZ ARTIRDI

Fed, 16 Eylül'de politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına çıkardı. Karar 12 üyenin oybirliğiyle alındı ve üç yılı aşkın sürenin ilk faiz artırımı oldu. Bitcoin karar çevresinde yeniden 75 bin dolar bölgesine inse de daha sonra 76 bin doların üzerine çıktı.

Japonya Merkez Bankası da cuma günü faizi 25 baz puan yükseltti. Buna rağmen Bitcoin sabah işlemlerinde 78 bin doları geri aldı. ABD işlem saatlerinde güçlenen alımlarla 80 bin doların üzerine çıkan fiyat, 81 bin dolar bölgesine ulaştı.

ETF GİRİŞLERİNDE ZCASH ÖNE ÇIKTI

SoSoValue verilerine dayanan haftalık derlemeye göre ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), salı ve çarşamba günleri toplam 746,31 milyon dolar net çıkış yaşadı. Perşembe başlayan dönüş ve cuma günkü 433,03 milyon dolarlık giriş sayesinde fonlar, 18 Eylül'de biten haftayı 6,2 milyon dolar net girişle tamamladı.

Ethereum fonlarında ise cuma günkü 143,8 milyon dolarlık giriş, önceki üç seansın kaybını kapatmaya yetmedi. Haftalık net çıkış yaklaşık 140 milyon dolara ulaştı. Böylece Bitcoin fiyatındaki toparlanma, fon piyasasının tamamına aynı ölçüde yansımadı.

Zcash fonları 98,2 milyon dolarlık haftalık net girişle izlenen 14 kripto varlık kategorisi arasında ilk sırayı aldı. Solana fonlarına 13,2 milyon dolar, XRP fonlarına 9,6 milyon dolar girdi. Tüm kategorilerin toplamında ise hafta yaklaşık 5 milyon dolar net çıkışla kapandı.

ARC AÇILDI, HYPE REKOR YENİLEDİ

Circle, Arc ana ağını kullanıma açtı. İşlem ücretlerinin USDC ile ödendiği ağın ilk doğrulayıcıları arasında BlackRock, DTCC, Visa, Mastercard ve Standard Chartered yer aldı. Ağ, 22 itibari para birimine bağlı stablecoinin yanı sıra tokenleştirilmiş fonları da destekliyor.

Hyperliquid'in HYPE tokenı cuma günü 90 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Platform aynı dönemde, kullanıcıların HYPE ve Bitcoin teminatı karşılığında USDC ve USDT gibi stablecoinleri borç alabildiği yeni özelliğini devreye aldı.

Kurumsal yatırım tarafında JPMorgan analistleri, Bitcoin fonlarındaki riskten korunma işlemlerine dikkat çekti. Analistler, BlackRock'ın IBIT fonundaki yüksek açığa satış pozisyonlarının temkinli duruşa işaret ettiğini değerlendirdi. Bu pozisyonların azalmasının Bitcoin'e altına kıyasla daha fazla fiyat desteği sağlayabileceğini savundu.

Haftanın sonunda piyasa, faiz artışları ve yasa sürecindeki tıkanmaya rağmen kayıplarının bir bölümünü geri aldı. Bitcoin'in salı günkü yaklaşık 75 bin dolardan cuma günü 81 bin dolar bölgesine uzanan hareketi, haftanın sert yön değişimini ortaya koydu.

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