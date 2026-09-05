Kriptoda haftanın öne çıkan altı gelişmesi

Bitcoin ağustos ayını yaklaşık yüzde 25 kazançla kapattı ve ayı piyasası yıllarında ilk kez bu ayı artıda tamamladı. Bitcoin haftanın sonuna doğru mayıs ortasından bu yana ilk kez 82 bin 400 dolara ulaştı. Cuma günü beklentinin yaklaşık üç katına ulaşan ABD istihdam verisi tabloyu tersine çevirdi. Güçlü veri, ABD Merkez Bankasının para politikasını gevşeteceği beklentisini zayıflatınca Bitcoin yeniden 79 bin dolar bandına indi. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 79 bin 719 dolardan, Ethereum 2 bin 458 dolardan, XRP ise 1,41 dolardan işlem görüyor.

STRATEGY İKİ AYLIK ARANIN ARDINDAN ALIMA DÖNDÜ

Kamuya açıklanmış en büyük kurumsal Bitcoin rezervini yöneten Strategy, iki ayı aşkın sürenin ardından yeniden alım yaptı. Şirket 24-30 Ağustos arasında 369,7 milyon dolar karşılığında 4 bin 603 Bitcoin satın aldı ve alımı MSTR hisse satışlarıyla finanse etti. Bu işlemle toplam varlığı 845 bin 50 Bitcoin'e ulaştı. Şirketin toplam alım maliyeti 63,73 milyar dolar, Bitcoin başına ortalama maliyeti ise 75 bin 412 dolar oldu.

Son alımın maliyeti şirketin ortalamasının üzerinde kaldı. Strategy bu turda Bitcoin başına ortalama 80 bin 318 dolar ödedi. Şirket, daha düşük fiyatlardan Bitcoin sattığı dönemin ardından alımlara daha yüksek seviyelerden dönmüş oldu.

SPOT BİTCOİN FONLARINA OCAKTAN BERİ EN YÜKSEK GÜNLÜK GİRİŞ

ABD'de işlem gören spot Bitcoin fonları 3 Eylül'de 730,8 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu rakam ocaktan bu yana görülen en güçlü günlük sonuç oldu. Bu sonuç, bir süredir görülen çıkışların ardından günlük fon akışının yeniden güçlendiğine işaret etti.

Bitcoin aynı hafta kısa süre 82 bin doların üzerine çıktı. Beklentiden güçlü istihdam verisi tahvil getirilerini yukarı taşıdı ve ABD Merkez Bankası (Fed) için para politikasını gevşetme ihtimalini azalttı. Bitcoin bunun ardından günlük kazançlarını sildi ve 79 bin dolar bandına geri döndü.

21 FİNANS DEVİNDEN ORTAK STABLECOİN HAMLESİ

Bank of America, Citi, Goldman Sachs ve 18 finans kuruluşu ortak bir stablecoin şirketi kurmayı taahhüt etti. Şirketin, kapanış koşullarının tamamlanmasına bağlı olarak 2026'nın ikinci yarısında kurulması planlanıyor. Konsorsiyum, ilk aşamada ABD dolarına bağlı bir stablecoin çıkarmayı planlıyor.

Grup, doların ardından diğer G7 para birimlerine bağlı tokenlar da çıkarabilir. Planlanan stablecoinin 2027'nin ilk yarısında kullanıma sunulması hedefleniyor. Kuruluşlar tokenin adını, çalışacağı blok zincirini, rezerv saklama kurumunu ya da nihai geri ödeme modelini henüz açıklamadı.

POLYMARKET 21 MİLYAR DOLAR DEĞERLEMEYLE TUR PLANLIYOR

Donald Trump Jr.'ın ortağı olduğu 1789 Capital, tahmin piyasası platformu Polymarket'in planlanan 1 milyar dolarlık yatırım turuna yaklaşık 300 milyon dolarla öncülük etmeyi kabul etti. Tur mevcut koşullarla tamamlanırsa platformun değerlemesi yaklaşık 15 milyar dolardan 21 milyar dolara çıkacak. Bu durumda 1789 Capital'in Polymarket'e açıkladığı toplam yatırım tutarı yaklaşık 500 milyon dolara ulaşacak.

Polymarket, 2022'deki bir uzlaşmanın ardından Amerikalı kullanıcılara getirdiği kısıtlamayı geride bırakarak ABD pazarına döndü. Platform bu dönüşü, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından lisanslanan QCEX'i 112 milyon dolara satın alarak gerçekleştirdi.

CRONOS SALDIRININ ARDINDAN ZİNCİRİ GERİ SARDI

Cronos, Tectonic borç verme protokolünü hedef alan ve yaklaşık 75 milyon dolarlık varlığı etkilediği tahmin edilen saldırının ardından Blockchain ağını geri sardı. Doğrulayıcılar önce blok üretimini durdurdu, sonra ağı saldırı öncesindeki bir noktaya döndürdü.

RedStone kurucu ortağı Marcin Kazmierczak, fiyat besleme sisteminin yanlış veri üretmediğini ve sorunun Tectonic'in teminat kontrollerinden kaynaklandığını savundu. Ağın geri sarılması önceki durumu yeniden kurdu. Karar aynı zamanda işlem kesinliği ve doğrulayıcı kontrolü konusunda tartışma yarattı.

CLARITY TASARISINA YÖNELİK BİR İTİRAZ KALKTI

ABD Ulusal Şerifler Birliği, CLARITY yasa tasarısına yönelik itirazını geri çekti ve Senato'nun 15 Eylül'deki usul oylaması öncesinde tarafsız bir konum aldı. Grup daha önce, merkeziyetsiz finans platformlarını ve saklama gerektirmeyen yazılımları kapsayan kara para aklamayla mücadele kurallarına dair kaygılarını dile getirmişti.

Tarafsız konum tasarıya destek anlamına gelmiyor. Değişiklik yine de tasarıyı ilerletmeye çalışan taraf için kolluk kuruluşlarından gelen aktif itirazlardan birini ortadan kaldırıyor. Destekçiler tasarıyı bir sonraki aşamaya taşımak için gereken 60 oyu arıyor.