Adil-i Mutlak Temalı Hat Sanatı Sergisi Tophane-i Amire\'de Açıldı

Kültür Sanat

ALBAYRAK Grubu'nun 2014 yılından bu yana sürdürdüğü hat sanatı yolculuğu, her yıl farklı bir tema ile sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bu yıl 'Adil-i Mutlak' temasıyla gerçekleşen sergi, adalet temalı hat ve tezhip eserlerini Tophane-i Amire'de sanatseverlerin beğenisine sundu. 13 hattatın Kur'an-ı Kerim'deki adalet ayetlerini kaleme aldığı sergide, 12 tezhip eseri, Savaş Çevik'in yenilikçi çalışmaları ve dijital sanat eserleri de yer alıyor.

Dün açılışı gerçekleşen sergiye AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Nurettin Canikli, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ve çok sayıda belediye başkanının yanı sıra, sanat ve iş dünyasından önemli isimler katıldı. Sergi, 9 Ocak - 27 Ocak tarihleri arasında saat 10.00 ile 19.00 arasında ziyaret edilebilecek.

ÇEVİK: SANATIMIZI ZENGİNLEŞTİRMENİN BAHTİYARLIĞINI YAŞIYORUM

Sergiye eserleriyle katılan hattat ve akademisyen Savaş Çevik, adalet teması üzerinde çalışmanın kendisi için hem sanatsal hem de manevi bir anlam taşıdığını belirtti. Çevik, sergiyle ilgili süreçten şu sözlerle bahsetti:

"Uzun zamandır üzerinde çalıştığım 'muttasıl mali' dediğimiz bir kompozisyon biçimi üzerinde yoğunlaşıyordum. Daha önce hiç yapılmamış bir çalışmaydı. Adalet temasıyla ilgili teklif geldiğinde, ilk eserimi bu sergi için yaptım. Daha sonra Mesut Albayrak Beyefendi bana, 'Bu ilk çalışmayı devam ettirin, yeni eserler ortaya çıkarın. Lansmanını sergimizde yapalım' dedi. Bu beni heyecanlandırdı ve 18 eser ortaya koydum. Ayrıca sanatımıza yeni bir kompozisyon biçimi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum."

Adalet temasının önemine de değinen Çevik, "Dünyada mazlum milletlerin, özellikle Filistin gibi coğrafyaların yaşadığı zorluklar hepimizin malumu. Bu sergi, bu konudaki duyarlılığımızı kaybetmediğimizi ve çözüm arayışımızı sürdürdüğümüzü göstermek açısından çok anlamlı bir vesile" dedi.

Hat sanatının değişim ve gelişim içinde olması gerektiğini belirten Çevik, klasik çalışmaların yanı sıra yeni yorumlara da açık olunması gerektiğini vurgulayarak, "Klasik eserler mutlaka yapılmalı ve yapılıyor. Ancak sanat, durağan olmamalıdır. Yeni açılımlar ve yorumlar, sanatımızı zenginleştirir. Bunun yanı sıra, estetik ve teknik tutarlılıktan taviz vermemek son derece önemli" diye konuştu.

Çevik, gençlere yönelik tavsiyelerini de şu şekilde dile getirdi:

"Genç arkadaşlarımızın bu sanatla ilgilenmesini ve öğrenmelerini istiyorum. Günümüzde internet gibi ulaşım imkanları sayesinde her şey çok kolay. Sanata ilgi duyanlar, bu alanda kendilerini geliştirebilirler. Türkiye'de bu sanatın öğretimi için pek çok yetkin hoca bulunuyor. Geleneksel sanatımız, uluslararası çapta gücü olan bir değer. Bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye ederim."

SİVRİ: 'ADALETSİZLİKLERE SANAT YOLUYLA DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ'

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ise serginin hazırlık sürecini ve hedeflerini şöyle anlattı:

"Bugün burada açılışını yaptığımız eserler, 2024 Ramazan ayında kaleme alındı. Mübarek günlerde belirlenen bu tema, dünyada Müslümanların yaşadığı adaletsizliklere dikkat çekmek amacı taşıyor. Gazze'den Myanmar'a, Müslümanlara yönelik haksızlıkların yaşandığı birçok bölgede, adalet arayışımızı sanat yoluyla vurgulamak istedik. Bu eserler, hattatlarımızın hem geleneksel hem de yenilikçi tarzlarını birleştirerek ortaya koydukları kıymetli çalışmalar."

Sivri, serginin uluslararası düzeydeki önemine dikkat çekerek, "Kültür Yolu Festivali kapsamında geçen yıl Somali, Özbekistan, Darüsselam ve Zanzibar gibi ülkelere eserlerimizi taşıdık. Bu yıl Londra, Fas, Kıbrıs gibi birçok ülkede sergiler düzenleyerek, adaletsizliklere dikkat çekmeyi sürdüreceğiz. Bu tür etkinlikler sayesinde, İslam sanatlarının evrensel dilini kullanarak önemli bir farkındalık yaratmayı hedefliyoruz."

Gençlere ulaşmanın öncelikleri arasında olduğunu da vurgulayan Sivri, son olarak şunları söyledi:

"Gençlerin bu sanata olan ilgisini artırmayı önemsiyoruz. Bu yüzden sergimizde farklı renkler, dokular ve modern ışık tonları kullanıldı. Geleneksel sanatlara aşina olmayan gençleri bu eserlerle buluşturmak, onları derinlemesine düşünmeye sevk etmek istiyoruz. Sergimizdeki her eser, Allah'ın ayetlerini ve adalet temasını yansıtarak, gençlerin ruhuna dokunmayı amaçlıyor."

Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi'nde adalet temalı 13 hat eseri, 12 tezhip eseri, modern enstalasyonlar ve dijital çalışmalar yer alıyor. 9 Ocak- 27 Ocak tarihleri arasında her gün 10.00-19.00 saatleri arasında Tophane-i Amire'de ziyaret edilebilecek olan sergide ayrıca çeşitli atölye çalışmaları ve etkinlikler de düzenlenecek.