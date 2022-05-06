Antalya'da Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali yörük göçü ile başladı - Son Dakika
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Antalya'da Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali yörük göçü ile başladı

06.05.2022 13:42

Antalya'da Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali yörük göçü ile başladı Develer, çoban ve kangal köpekleri, at ve eşekler eşliğinde, Yörüklerin yöresel kıyafetleriyle düzenlenen temsili Yörük göçü, renkli görüntülere sahne oldu 29 ülkeden çocuklar ve gençlerin de katıldığı...

Antalya'da Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali yörük göçü ile başladı

Develer, çoban ve kangal köpekleri, at ve eşekler eşliğinde, Yörüklerin yöresel kıyafetleriyle düzenlenen temsili Yörük göçü, renkli görüntülere sahne oldu

29 ülkeden çocuklar ve gençlerin de katıldığı yürüyüşü, vatandaşlar ve turistler cep telefonuyla kaydetmek için adeta yarıştı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek:

"Yörük Kültürü'nü gelecek nesillere aktarmayı düşündük"

ANTALYA - Antalya'da Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, Yörük göçü ile başladı. 29 ülkeden katılımın sağlandığı festivalde, develer, çoban ve kangal köpekleri, at ve eşekler eşliğinde kortej düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan göçü, vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetmek için adeta yarıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek Yörük Türkmen Festivali, Yörük göçü ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, çelenk sunma ve Göç duası ile devam etti. Meydanda çeşitli halk oyunları gösteriminin ardından ise temsili Yörük göçü başladı. Develer, çoban ve kangal köpekleri, at ve eşeklerin yer aldığı göç kortejinde aralarında Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan gibi ülkelerin yer aldığı 29 ülkeden katılımcılar ile Yörükler yöresel kıyafetleriyle katıldı. Göçte, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Yörük Türkmen Dernekleri'nin temsilcileri ve vatandaşlar da eşlik etti.

Renkli görüntülere sahne oldu

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp Atatürk Caddesi üzerinden devam edip renkli görüntülere sahne olan göçü, vatandaşlar ve turistler cep telefonlarıyla kaydetmek için adeta yarıştı. Yaklaşık yarım saatlik yürüyüşün ardından temsili göç, Karaalioğlu Parkı'nda son buldu.

"Beklediğimden fazla ilgi var"

Bir Yörük çocuğu olarak hep arzu ettiği Yörük Türkmen Festivali'ni gerçekleştirmenin heyecanını yaşadığını dile getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivale 29 ülkeden çocuklar, gençler ile Yörüklerin, aynı zamanda da 81 ilden Yörük Türkmen Derneklerinin temsilcilerinin katıldığını aktardı.

"Toros eteklerinde büyümüş birisiyim ve bize de Toros'un evladı derler" diyerek sözlerine devam eden Başkan Böcek, "Böylesi bir Yörük Festivalini 400 dönüm üzerinde 3 gün boyunca bütün etkinliklerin yapıldığı güzel anları doya doya yaşayacağız. Bir taraftan dağlar, taşlar, ovalar, göller ve subaşıların sıkıntıya düşmemesi düşüncesiyle bu Yörük Kültürü'nü gelecek nesillere aktarmayı düşündük ve gerçekten beklediğimden fazla ilgi var" ifadelerini kullandı.

Geleneksel olarak devam edecek

Türkiye'de birçok dernek başkanının Yörük şenliklerini bölgesel anlamda yaptığını hatırlatan Böcek, Antalya'da da daha önce bu şenliklerin yapıldığını ancak yoğun katılımlı Yörük Türkmen Festivali'nin olmadığını söyledi. Böcek, festivalin geleneksel olarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Antalya'da Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali yörük göçü ile başladı
Antalya'da Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali yörük göçü ile başladı
Antalya'da Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali yörük göçü ile başladı
Antalya'da Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali yörük göçü ile başladı
Antalya'da Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali yörük göçü ile başladı
Antalya'da Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali yörük göçü ile başladı
Antalya'da Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali yörük göçü ile başladı
Antalya'da Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali yörük göçü ile başladı
Antalya'da Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali yörük göçü ile başladı

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Muhittin Böcek, Türkmen, Antalya, GÖÇ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali yörük göçü ile başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali yörük göçü ile başladı - Son Dakika
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