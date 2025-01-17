Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler Kisve-i Tab\'a Büründü

Kültür Sanat

Sanat Danışmanımız İbrahim Ethem Gören'in kaleme aldığı Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler kitabı, Sabri Ülker Vakfı Yayınları nezdinden sanatseverlerin irfanına arz edildi. Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'nda yer alan hilye-i şerîfeler, "Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler" isimli kitapta bir araya getirildi. Kitaptaki eserlerden oluşan sergi ise 15 Ocak 2025 Çarşamba günü Yıldız Holding'in Çamlıca Kampüsü'nde ziyarete açıldı. Yoğun ilgi gören açılışa geleneksel sanatlarımızın duayen isimleriyle birlikte Yıldız Holding yöneticileri, İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve kitapta eserleri bulunan sanatçılar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

MEHMET TÜTÜNCÜ: O'NUN GÜZEL AHLÂKI, ÖRNEK DAVRANIŞLARI HİLYELER ÜZERİNDEN DAHA FAZLA GÖRÜLSÜN VE OKUNSUN İSTEDİK

Serginin açılış konuşmasını yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Mehmet Tütüncü, "'Mutlu Et Mutlu Ol' anlayışıyla Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'nda yer alan eserleri toplumla buluşturmayı önemsiyoruz. Koleksiyonumuzdaki birbirinden kıymetli hilyeleri "Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler" kitabında bir araya getirdik.Kitapta yer alan eserlerden oluşan bir seçkiyi de Çamlıca Kampüsümüzde ziyarete açtık. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) güzel ahlâkı, örnek davranışları hilyeler üzerinden daha fazla görülsün ve okunsun istedik. Hattatlarımızın kaleminden farklı asırlarda yazılmış, tezhipçilerimizin göz nuruyla bezenmiş bu kıymetli eserleri yakından görmeleri için tüm sanatseverleri sergimize davet ediyoruz" dedi.

AŞKIN SÛRETİ HİLYE-İ ŞERÎFELER

Yazar ve sanat danışmanı İbrahim Ethem Gören tarafından 10 ay süren titiz bir çalışmanın ardından yayına hazırlanan "Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler" kitabında; Hafız Osman, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hasan Rıza Efendi, Bakkal Arif Efendi ve Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın yanı sıra günümüz hattatlarından Savaş Çevik, Hüseyin Öksüz, Fuat Başar, Süleyman Berk, Ferhat Kurlu, Said Abuzeroğlu, Abdurrahman Abdi, Ary Fâris Kader, Zeyad Hayder Abdullah el-Mühendis ve İsmail Öztürk'ün de yer aldığı 35 sanatçının kaleminden 47 hilye-i şerife yer alıyor.

MURAT ÜLKER: HİLYE SALAVÂTA VESİLEDİR.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis Başkanı Murat Ülker'in kitaba ve hilye-i şerîfelere müteveccih mülahazaları, "Hilye bize Hz. Peygamberin tarifinin yanında salavâta vesiledir. Bu anlamlar istikametinde insan ve toplum ilişkilerinde bize rehber olan hilyelerin, levhalarının emanetçiliğini yapmak önemli bir vazifedir. Bize de hattatlarımızın kudretli kalemleriyle yazarak, tezhip sanatkârlarımızın mahir fırçalarıyla bezeyerek ortaya çıkardıkları sanat ve estetik harikası hilyelerin emanetçiliğini yapmak düştü, çok şükür. Zaten her şey, hatta biz bile kendimize emanet değil miyiz, tümünün hakkını teslim edip hukukunu korumakla mükellef değil miyiz?

İstedik ki mutluluklar gibi güzellikler de paylaşıldıkça çoğalsın. Böylelikle onun latif ahlâkını, mümtaz sûretini, estetiğe yön veren örnek davranışlarını anlatan her bir hilyeyi titrek gönüllerimizi salavâtla teskin ederek Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler kitabımızda bir araya getirdik." cümleleriyle ifadesini buldu.

İBRAHİM ETHEM GÖREN: HİLYE-İ ŞERİFELER RÛHUN NAKIŞIDIR.

İbrahim Ethem Gören de kitabına dair, "Hilye-i Şerîfeler her yerde olsun istedik, zaman ve mekân çapını ve kutrunu ondaki estetiğe bakarak ayarlasın istedik, yerde, gökte, batıda, doğuda, evde, 'iş'te, nefsimizde ve ruhumuzda o esrarlı akışta kaybolmak istedik. Resûl-u Zîşân üstüne salât-ü selâm yağmurları yağsın diye yazdık… Bâd-ı Sabâ gönül iklimimizde ılgıt ılgıt essin diye yazdık, ağlayan gözler, sararmış yüzler, mahzun gönüller bu aşka şahit olsun diye yazdık, Bedir tepelerinden yeniden bütün ihtişamıyla ay doğsun diye yazdık. Hilye-i şerifeler rûhun nakışıdır.

Yüzyıllardır, Türk-İslâm toplumunun yazıcıları tarafından, cemiyetin aynası olsun ve cümle cihana Allah ve Resûlünün güzel vasıflarını anlatsınlar, yansıtsınlar diye nakşedilmişlerdir. Anlatabilmek mümkün değilse de, anlayabilmek azmiyle…

HİLYE-İ ŞERÎFELER HER BİR NAZARDA MUHABBETİ İÇTEN İÇE BÜYÜTEREK AŞKIN SÛRETİNE BÜRÜNÜYOR.

Kalem güzelleri marifetiyle Peygamber Efendimizin fizîkî özelliklerinin ve ahlâkî husûsiyetlerinin anlatıldığı hilye-i şerîfeler her bir nazarda muhabbeti içten içe büyüterek aşkın sûretine bürünüyor.

Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler serlevhalı kitabımızı Yıldız Holding İslâm Eserleri Koleksiyonu'ndan yola çıkarak hazırladık. Kitapta, yazıyı ibadet şuuruyla Osmanlı Cihan Devleti asırlarının şeref levhalarına yazan hat sanatı üstadlarından Hâfız Osman'a, Mustafa Kütâhî Efendi'ye, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye, Mehmed Fehmi Efendi'ye, Bakkal Ârif Efendi'ye, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'a, Şeyh Aziz Rıfâî'ye ve Hâfız Kemal Batanay'a rahmet niyazıyla müşfikâne nazar eyledik. Bu nazarda üstadlar eliyle üstad olmuş hattatlarımız Ömer Faruk Dere, Semra Güler Mercan, Ekrem Eşkin, Ebubekir Altıok, Savaş Çevik, Necmi Atik, Mahmut Şahin ve ressam Murat Kılıç bizlere yol arkadaşlığı yaptı. Kendilerine müteşekkiriz.

Çalışmamızda günümüz hattatlarından Savaş Çevik'in, Fuat Başar'ın, Hüseyin Öksüz'ün, Süleyman Berk'in, Ferhat Kurlu'nun, Said Abuzeroğlu'nun ve İsmail Öztürk'ün hilyelerinin hikâyelerini, daha doğrusu vâkıalarını kendi lisanlarından dinledik.

Katalog bölümümüzde Yıldız Holding İslâm Eserleri Koleksiyonu'ndaki hilye-i şerifelerden 47'sini yazı ve tezyinat unsurları açısından teberrüken değerlendirirken bu kısımda hattatlarımızın kısa biyografilerine de yer verdik. Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler on aylık yoğun bir çalışmanın ardından 'kisve-i tab'a büründü." bilgilendirmesinde bulundu.

The Kitap Yayınları'ndan temini mümkün olan "Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler" kitabında yer alan eserlerden oluşan seçki ise (0216) 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak, 09.00-17.00 saatleri arasında Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü'nde ücretsiz ziyaret edilebilecek. Sergi, 28 Mart 2025 tarihine kadar ziyarete açık olacak.