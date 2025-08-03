Bakanlık: Arkeoloji alanında Cumhuriyet tarihinin en iddiaları buluşmalarından biri gerçekleştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Bakanlık: Arkeoloji alanında Cumhuriyet tarihinin en iddiaları buluşmalarından biri gerçekleştirilecek

Bakanlık: Arkeoloji alanında Cumhuriyet tarihinin en iddiaları buluşmalarından biri gerçekleştirilecek
03.08.2025 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eş zamanlı düzenlenecek 'Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu' ve 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'nin Cumhuriyet tarihinin en iddialı buluşmalarından biri olarak kayda geçeceğini açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eş zamanlı düzenlenecek 'Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu' ve 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'nin Cumhuriyet tarihinin en iddialı buluşmalarından biri olarak kayda geçeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 6 Ağustos'ta 'Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu' ile 'Arkeolojinin Altın Çağı'nın açılışı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile yapılacak etkinlikler, arkeoloji, kültürel miras ve tarih araştırmaları alanında Cumhuriyet tarihinin en iddialı buluşmalarından biri olarak kayda geçecek. Sergi ve sempozyum, yalnızca akademik çevrelerin değil, uluslararası basının da odağında. Türkiye'de yerleşik yabancı basın mensuplarının yanı sıra, dünyaca ünlü medya kuruluşlarının arkeoloji editörleri programı yerinde takip edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sergi açılışının ardından açılış konuşmasını yapacağı 'Arkeolojinin Altın Çağı' Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu 3 gün sürecek. Sempozyuma 29'u yabancı, 250'yi aşkın bilim insanı katılacak ve 17'si yabancı, toplam 33 akademisyen sunum yapacak. Türkiye genelindeki tüm kazı başkanları da yine Ankara'da olacak. 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi' ise 6 ay boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyarete açık olacak.

MARCUS AURELİUS HEYKELİ İLK KEZ SERGİLENECEK

'Arkeolojinin Altın Çağı' sergisi, Türkiye'nin arkeolojik mirasının en nadide örneklerini ağırlayacak. ABD'den iade süreçlerinin ardından ana yurduna getirilen Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un heykeli, serginin en dikkat çeken eseri olacak. Tarihin derinliklerinden günümüze ulaşan Marcus Aurelius heykeli, ilk kez Beştepe'de görücüye çıkacak. Yaklaşık iki bin yıllık eser, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'ndaki özel bir alanda ziyaretçilerini selamlayacak. Sempozyumda da Marcus Aurelius heykelinin taşıdığı tarihsel ve sanatsal değer, bulunuş süreci ve Anadolu arkeolojisi içindeki önemi de bilimsel sunumlarla ele alınacak. Bilimsel derinliğiyle akademiyi, toplumsal etkisiyle kamuoyunu etkileyecek olan eş zamanlı organizasyon, Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya açma iradesindeki kararlılığı da ortaya koyacak.

İLK KEZ SERGİLENECEK ESERLERİN ORANI YÜZDE 80'İ AŞIYOR

Mitoloji, diplomasi ve bilimi aynı zeminde buluşturacak olan sergide her eser kendi hikayesini anlatacak. Sergide, 'Gelece Miras Projesi' kapsamında yürütülen kazılarda bulunan ve dünyada ses getiren birçok buluntu yer alacak. Bilimsel bir keşfin ya da kültürel bir mücadelenin sonucunda doğdukları topraklarda arkeoloji tutkunlarıyla buluşarak, Beştepe'deki sergiye taşınan eserlerin yüzde 80'den fazlası ilk kez sergilenecek. Neolitik Çağ için asrın keşfi olarak nitelendirilen ve adeta mitolojik bir hikayenin üç boyutlu halini oluşturan Karahantepe'deki bir odada gün ışığına kavuşan eserlerden binlerce yıllık tabak ile Hatay'da bulunan 3 bin 500 yıllık kil tablet ve Antalya'da su altından çıkartılan bin yıllık parfüm şişesi seti serginin en önemli eserleri olacak. Laodikeia kazılarında bulunan ve mitolojik bir deniz canavarının ayrıntılı tasvirini yansıtan Skylla Başı, Karacahisar Kalesi Kazısı'nda bulunarak Eskişehir Eti Müzesi'nde muhafaza edilen Orhan Gazi'ye ait gümüş sikke, Gordion'da bulunan sfenks, Metropolis'teki sıra dışı geri dönüşüm atölyesi buluntuları ve Roma dönemine ait Kybele Heykeli ise sergide ziyaretçilerle buluşacak pek çok eser arasında yerini alacak.

'KÜLTÜRÜ İHRAÇ EDEN BİR ÜLKEYİZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihin toprak altındaki sessiz mirası, bugün artık Türkiye'nin en güçlü diplomasi araçlarından biri oldu. Arkeolojinin konuşulduğu adres bu kez devletin zirvesi Beştepe olacak. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 6 Ağustos'ta sadece kazıları, eserleri değil; bir devletin hafızayı nasıl sahiplendiğini, kültürel egemenliğini nasıl kurduğunu konuşacağız. Dünyanın izleyeceği bu buluşmada evine dönen Marcus Aurelius heykelini de konuk etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle aynı gün açılışını yaparak, pek çok eseri ilk kez ziyaretçilerle buluşturacağımız 'Arkeolojinin Altın Çağı' sergimiz, geçmişle kurulan duygusal bir bağ değil; geleceğe yön veren stratejik bir vizyondur. Beştepe'de üç gün sürecek 'Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu'muz ise sadece bilimsel bir buluşma değil; Türkiye'nin kültürel alandaki liderlik iddiasının ilanı olacak. Binlerce yıllık medeniyetin evladı olarak artık sadece eser toplayan değil, anlam üreten, söylem kuran, kültürü ihraç eden bir ülkeyiz. Bu bilinçle attığımız her adım, 'Türkiye Yüzyılı'nın kültürel temelini oluşturmaktadır" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Sempozyum, Arkeoloji, Beştepe, Kültür, Turizm, Kültür, Sanat, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bakanlık: Arkeoloji alanında Cumhuriyet tarihinin en iddiaları buluşmalarından biri gerçekleştirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı İşte kazanan Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı! İşte kazanan
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
Eyüpsultan’da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var Eyüpsultan'da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var
Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü
Galatasaray’ın Morata kararı İtalyanları delirtti Galatasaray'ın Morata kararı İtalyanları delirtti
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması Hapislerde çürüyebilir Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş’tan açıklama geldi Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi

11:42
Avukatı, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verdi
Avukatı, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verdi
11:24
Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti
Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti
11:16
Plastik poşet yerine sadece kağıt ve bez çanta satan marketler yandı
Plastik poşet yerine sadece kağıt ve bez çanta satan marketler yandı
10:51
Milli sporcu eşine kabusu yaşattı: Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı
Milli sporcu eşine kabusu yaşattı: Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı
10:08
Bomba iddia: Çeçen lider Kadirov, Bodrum’da intihara kalkıştı
Bomba iddia: Çeçen lider Kadirov, Bodrum'da intihara kalkıştı
09:28
Altın yatırımcısına kazandırdı İşte 2 Ağustos 2025 güncel fiyatlar
Altın yatırımcısına kazandırdı! İşte 2 Ağustos 2025 güncel fiyatlar
09:25
Galatasaray’dan Süper Lig’i sallayacak Uğurcan Çakır bombası
Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak Uğurcan Çakır bombası
09:24
Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı
Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı
09:22
Ezgi Mola’nın eski eşi kanlar içinde kaldı Mekandaki müşteriler can havliyle kaçtı
Ezgi Mola'nın eski eşi kanlar içinde kaldı! Mekandaki müşteriler can havliyle kaçtı
09:19
Yat limanında rezil görüntü: Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmediler
Yat limanında rezil görüntü: Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmediler
09:06
Ayşe Tokyaz’ın ikizinden yürek dağlayan sözler
Ayşe Tokyaz'ın ikizinden yürek dağlayan sözler
08:58
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
08:52
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
08:47
Borsa mı altın mı dolar mı Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsa mı altın mı dolar mı? Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
08:45
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş’tan açıklama geldi
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2025 12:39:26. #7.11#
SON DAKİKA: Bakanlık: Arkeoloji alanında Cumhuriyet tarihinin en iddiaları buluşmalarından biri gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.