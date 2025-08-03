Bakanlık: Arkeoloji alanında Cumhuriyet tarihinin en iddiaları buluşmalarından biri gerçekleştirilecek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eş zamanlı düzenlenecek 'Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu' ve 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'nin Cumhuriyet tarihinin en iddialı buluşmalarından biri olarak kayda geçeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 6 Ağustos'ta 'Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu' ile 'Arkeolojinin Altın Çağı'nın açılışı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile yapılacak etkinlikler, arkeoloji, kültürel miras ve tarih araştırmaları alanında Cumhuriyet tarihinin en iddialı buluşmalarından biri olarak kayda geçecek. Sergi ve sempozyum, yalnızca akademik çevrelerin değil, uluslararası basının da odağında. Türkiye'de yerleşik yabancı basın mensuplarının yanı sıra, dünyaca ünlü medya kuruluşlarının arkeoloji editörleri programı yerinde takip edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sergi açılışının ardından açılış konuşmasını yapacağı 'Arkeolojinin Altın Çağı' Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu 3 gün sürecek. Sempozyuma 29'u yabancı, 250'yi aşkın bilim insanı katılacak ve 17'si yabancı, toplam 33 akademisyen sunum yapacak. Türkiye genelindeki tüm kazı başkanları da yine Ankara'da olacak. 'Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi' ise 6 ay boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyarete açık olacak.

MARCUS AURELİUS HEYKELİ İLK KEZ SERGİLENECEK

'Arkeolojinin Altın Çağı' sergisi, Türkiye'nin arkeolojik mirasının en nadide örneklerini ağırlayacak. ABD'den iade süreçlerinin ardından ana yurduna getirilen Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un heykeli, serginin en dikkat çeken eseri olacak. Tarihin derinliklerinden günümüze ulaşan Marcus Aurelius heykeli, ilk kez Beştepe'de görücüye çıkacak. Yaklaşık iki bin yıllık eser, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'ndaki özel bir alanda ziyaretçilerini selamlayacak. Sempozyumda da Marcus Aurelius heykelinin taşıdığı tarihsel ve sanatsal değer, bulunuş süreci ve Anadolu arkeolojisi içindeki önemi de bilimsel sunumlarla ele alınacak. Bilimsel derinliğiyle akademiyi, toplumsal etkisiyle kamuoyunu etkileyecek olan eş zamanlı organizasyon, Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya açma iradesindeki kararlılığı da ortaya koyacak.

İLK KEZ SERGİLENECEK ESERLERİN ORANI YÜZDE 80'İ AŞIYOR

Mitoloji, diplomasi ve bilimi aynı zeminde buluşturacak olan sergide her eser kendi hikayesini anlatacak. Sergide, 'Gelece Miras Projesi' kapsamında yürütülen kazılarda bulunan ve dünyada ses getiren birçok buluntu yer alacak. Bilimsel bir keşfin ya da kültürel bir mücadelenin sonucunda doğdukları topraklarda arkeoloji tutkunlarıyla buluşarak, Beştepe'deki sergiye taşınan eserlerin yüzde 80'den fazlası ilk kez sergilenecek. Neolitik Çağ için asrın keşfi olarak nitelendirilen ve adeta mitolojik bir hikayenin üç boyutlu halini oluşturan Karahantepe'deki bir odada gün ışığına kavuşan eserlerden binlerce yıllık tabak ile Hatay'da bulunan 3 bin 500 yıllık kil tablet ve Antalya'da su altından çıkartılan bin yıllık parfüm şişesi seti serginin en önemli eserleri olacak. Laodikeia kazılarında bulunan ve mitolojik bir deniz canavarının ayrıntılı tasvirini yansıtan Skylla Başı, Karacahisar Kalesi Kazısı'nda bulunarak Eskişehir Eti Müzesi'nde muhafaza edilen Orhan Gazi'ye ait gümüş sikke, Gordion'da bulunan sfenks, Metropolis'teki sıra dışı geri dönüşüm atölyesi buluntuları ve Roma dönemine ait Kybele Heykeli ise sergide ziyaretçilerle buluşacak pek çok eser arasında yerini alacak.

'KÜLTÜRÜ İHRAÇ EDEN BİR ÜLKEYİZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihin toprak altındaki sessiz mirası, bugün artık Türkiye'nin en güçlü diplomasi araçlarından biri oldu. Arkeolojinin konuşulduğu adres bu kez devletin zirvesi Beştepe olacak. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 6 Ağustos'ta sadece kazıları, eserleri değil; bir devletin hafızayı nasıl sahiplendiğini, kültürel egemenliğini nasıl kurduğunu konuşacağız. Dünyanın izleyeceği bu buluşmada evine dönen Marcus Aurelius heykelini de konuk etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle aynı gün açılışını yaparak, pek çok eseri ilk kez ziyaretçilerle buluşturacağımız 'Arkeolojinin Altın Çağı' sergimiz, geçmişle kurulan duygusal bir bağ değil; geleceğe yön veren stratejik bir vizyondur. Beştepe'de üç gün sürecek 'Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu'muz ise sadece bilimsel bir buluşma değil; Türkiye'nin kültürel alandaki liderlik iddiasının ilanı olacak. Binlerce yıllık medeniyetin evladı olarak artık sadece eser toplayan değil, anlam üreten, söylem kuran, kültürü ihraç eden bir ülkeyiz. Bu bilinçle attığımız her adım, 'Türkiye Yüzyılı'nın kültürel temelini oluşturmaktadır" dedi.

Haber: ANKARA,