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Başkentte Büyük Zafer coşkuyla kutlandı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kentin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle coşkuyla kutladı. Etkinlikler kapsamında sevilen sanatçı Tan Taşçı, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda, hayranlarıyla buluştu. Konsere katılan binlerce Başkentliye seslenen Mansur Yavaş, "30 Ağustos Zaferi bizim için çok önemli bir zafer. Kutlamak istemeyenlere, yok sayanlara inat daha canlı kutlamaya devam edeceğiz" dedi.

Başkentliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, bu yıl da kentin dört bir yanını Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslerken, şehir bando takımından yükselen marş sesleri ile yankılandı.

29 Ağustos'ta Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katıldığı söyleşiyle başlayan etkinlikler, Aile Yaşam Merkezleri ile Gençlik Merkezlerinde düzenlenen birbirinden renkli gösteriler eşliğinde coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, 30 Ağustos akşamı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katılımıyla binlerce Başkentlinin yoğun ilgi gösterdiği Tan Taşçı'nın konseri ile taçlandı.

"Bu bayrak sonsuza kadar bu topraklar üzerinde dalgalanacak"

Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü kutlamaları Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen Tan Taşçı konseriyle, binlerce Başkentlinin katılımıyla taçlandı.

Konserdeki konuşmasına, "İnşallah bu bayrak sonsuza kadar bu topraklar üzerinde dalgalanacak" diyerek başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sakarya Meydan Muharebesi'nin Ankara'ya 60-70 kilometre yakınında gerçekleştiğini hatırlatarak, "26 Ağustos'ta Cal Dağı'nda, Haymana- Polatlı arasında başlayan direniş ve geri püskürtme Kocatepe'de 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanmıştır. ve daha sonra 9 Eylül'de denize dökülerek düşman çıkarılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk bu Cumhuriyeti kurmuş ve gençlere emanet etmiştir. ve şunu söylemiştir; 'Benim naçiz bedenim elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır.' Bunu yaşatacak da bizleriz, sizlersiniz. ve siz gençlere güveniyoruz" dedi.

Yavaş'tan Türklük Vurgusu

Konuşmasına Atatürk'ün, "En övündüğüm varlığım, Türk varlığımdır" sözlerini hatırlatarak devam eden ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bilinç içerisinde kurulduğunu vurgulayan Başkan Yavaş, "Son zamanlarda görüyorsunuz. Maalesef Türk'üm demeyi ırkçılık saymaya başladılar. Hangi millet kendi milletinin ismiyle övünmekten gocunabilir? Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur konuşmasında yaptığı sözlerle, 'Türk'üm diyemeyenlere inat, Türklüğü, Kurtuluş Harbini küçümseyenlere, aslında o savaş olmadı diyenlere inat bütün göğsümüzü yırtarcasına bağırıyoruz. ve diyoruz ki; Ne mutlu Türk'üm diyene! Ne mutlu Türk'üm diyene! Ne mutlu Türk'üm diyene! İlelebet Cumhuriyet diyoruz" diye konuştu.

"Kutlamak istemeyenlere inat daha canlı kutlayacağız"

30 Ağustos Zaferi'nin Türk milleti için çok önemli bir zafer olduğunu ifade eden Yavaş, konuşmasını, "30 Ağustos Zaferi bizim için çok önemli bir zafer. Elbette kutlayacağız. Kutlamak istemeyenlere, yok sayanlara inat, daha canlı kutlamaya devam edeceğiz. ve inşallah Türkiye Cumhuriyeti var oldukça da bize bu ülkeyi vatan eden Mustafa Kemal Atatürk ve bu ülke için uğrunda şehit olan, gazi olup ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnetlerimizi haykırmaya devam edeceğiz. Ne mutlu ki vatanımız var. Ne mutlu bu bayrağımız var ve inşallah sonsuza kadar dalgalanması dileğiyle" sözleriyle sonlandırdı.

İlber Ortaylı Gençlik Parkı'nda Başkentlilerle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi; tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümünde Başkentlilerle buluşturdu.

Gençlik Parkı'nın tarihi atmosferinde gerçekleştirilen söyleşide Ortaylı, Büyük Taarruz'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kritik rolünü vurgulayarak, zaferin Türk tarihindeki yeri ve anlamı üzerine derinlemesine bir değerlendirme yaptı.

Ortaylı: "Herkesle iddiasına girerim, burası üniversite şehridir"

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları ile ABB TV'den de canlı olarak yayınlanan söyleşide Ankara'nın özel bir önemini ve öğrenci kenti olduğunu vurgulayan Ortaylı, "Ankara bir başkenttir. Bu Başkentin üniversite başkenti olarak devam etmesi gerekir. İki şehirde hem okudum hem de hocalık yaptım. Herkesle iddiasına girerim, burası üniversite şehridir. Üniversite burada okunur. Burada okursan opera da görürsün, musiki de dinlersin, tiyatroyu da bol bol izlersin, hiç İstanbul'a falan benzemez. Burada dikkat edersen gayet tatlı bir hayat yaşanır. Bunun böyle olduğunu bilin. Onun için buraya önem verin" dedi.

Vatandaşlardan büyükşehir belediyesine teşekkür

İlber Ortaylı'nın söyleşisi ile bando grubunu izlemeye gelen ve konsere katılarak zafer coşkusunu yaşayan vatandaşlar ise duygularını şu sözlerle ifade ettiler:

-Mert Turan: "Böyle bir etkinlikle bizi buluşturduğu için Mansur Başkan'a çok teşekkür ederim. İlber Ortaylı Hoca'mızı dinlemek bizim için büyük bir zevk."

-Zafer Tuncer: "Ben tarih öğrencisiyim. Hocamızın da büyük bir takipçisiyim, çok söyleşisine katıldım. Büyükşehir Belediyesinin sayfasında böyle bir söyleşi olduğunu duyunca koşarak geldim. Hocamızın kıymetli bilgilerinden faydalanmak hepimizin faydasına olacaktır."

-Miraç Özdaş: "Çok mutluyuz. Böyle değerli bir hocayı bize ücretsiz bir şekilde getirmesi çok güzel."

-Nisanur Saygılı: "Kendisinin çok büyük bir hayranıyım. Çalışmalarını ve programlarını takip etmeyi çok seviyorum. İflah olmaz bir tarih severim."

-Aykut Sarı: "Tarihe olan sevgimi aşılayan kendisidir. Onun kitaplarını okuyarak bu duruma geldim. Onu görmek için çok heyecanlıyım."

-Emel Ayla: "Gurur duyuyoruz. Etkinlikler çok güzel. Bu coşkuyu ülkemiz hak ediyor. Daha çok coşkuyla kutlamalıyız."

-Serpil Körhasan: "Çok gururlandım. Markete gelmiştim alışverişi bırakıp koştum. Marşlara eşlik ettim. Çok duygulandım. Bayram en güzel Ankara'da kutlanıyor."

-Songül Barak: "Çok mutluyum. Bu coşkuyu görmek için koşa koşa geldim. Eski bayramları anıyoruz. Bando eşliğinde marşlar söylüyoruz günümüzü kutluyoruz."

-Hilal Güngör: "Çok mutluyuz gururluyuz. Umarım yıllarca bu şekilde kutlarız. Atamızı ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum."

-Ali Bayramev: " Azerbaycan'dan geldim. Bu bayrama denk geldim. Çok güzel bayram havası var. Etkinlikler çok güzel. Doya doya yaşayabiliyorsunuz bayramı. Sevindim bu bayrama denk geldiğim için. Herkesin bayramını kutluyorum."

-Özgür Can Demirkaya: "Mansur Başkan'a bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. Yine bizi mutlu etti. Özel bir gün, toplandık, yine tek yürek olduk. Bizim için anlamlı bir gün. Burada olmaktan çok mutluyuz."

-Cansu Fırat: "Etkinliği duyar duymaz katıldık arkadaşlarımla. Tan'ı çok seviyorum. Büyükşehir Belediyesini bütün etkinliklerinden çok memnunum. Bu yılda geçen yıl olduğu gibi çok güzel etkinlikler yapılıyor. Bu mevsimde daha çok etkinliğe katılabiliyoruz."

-Büşra Akkaş: "Çok gururluyuz. Türk milleti olarak bu gururu paylaştığımız en özel günlerden birindeyiz. Tan konseriyle de bu bayramı taçlandırıyor Büyükşehire teşekkür ediyoruz.