Bodrum Bale Festivali 22. Kez Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bodrum Bale Festivali 22. Kez Başlıyor

Bodrum Bale Festivali 22. Kez Başlıyor
26.07.2025 14:29
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Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 1-25 Ağustos'ta 'Kuğu Gölü' ile açılıyor, çeşitli eserler sahnelenecek.

ULUSLARARASI Bodrum Bale Festivali, bu yıl 22'nci kez bale sanatının uluslararası düzeydeki örneklerini sanatseverlerle buluşturacak. 1- 25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festival, Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin eseri 'Kuğu Gölü' balesi ile açılışı yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla düzenlenen festival, 1- 25 Ağustos 2025 tarihleri arasında Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek. Festivalde klasikten moderne uzanan repertuvar, dansçılar ve evrensel temalar yer alacak. İlk kez 2003 yılında, bale sanatçısı Oğuz Özlem'in önerisiyle ve genel müdürlüğün vizyonuyla perdelerini açan Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Bodrum'un 'mavilikler ülkesi' kimliğiyle bütünleşti. Bu yılki festivalde, geçen yıl olduğu gibi 2024 yılında hayatını kaybeden Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin bale sanatçısı Almula Özlem de anılacak. Festivalin yabancı konuk topluluğu Moskova Klasik Bale Tiyatrosu olacak. Topluluk, 'Uyuyan Güzel' eseriyle sahne alacak.

AÇILIŞ 'KUĞU GÖLÜ' BALESİ İLE YAPILACAK

Temsiller, 1- 25 Ağustos 2025 tarihlerinde, saat 21.45'te başlayacak. Festival kapsamındaki gösteriler Bodrum Kuzey Hendeği sahnesinde sanatseverlerle buluşacak. Festival, Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin eseri 'Kuğu Gölü' balesi ile açılış yapacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eser, 2 Ağustos'ta da sanatseverlerle buluşacak. Marius Petipa ve Lev Ivanov'dan sonra G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy'un yorumuyla müzik, koreografi ve görsel anlatımla sahneye taşıyacak. Eserin dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz imzası taşıyor.

'UYUYAN GÜZEL' SAHNELENECEK

Moskova Klasik Bale Tiyatrosu tarafından 5 ve 6 Ağustos'ta ise Uyuyan Güzel sahnelenecek. Bolşoy Balesi baş dansçısı Fuad Mamedov da sahnede olacak. 'Prens Desire' rolünü üstlenecek olan Mamedov'a, Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin müziği eşlik edecek. Charles Perrault'nun aynı ismi taşıyan klasik masalından uyarlanan eserin librettosu, koreograf çift N. Kasatkina ve V. Vasilöv imzası taşırken, koreografisi de çiftin yorumuyla sahnede yer alacak. Elizaveta Dvorkina'nın dekor ve kostüm tasarımı ile sanatseverlerin karşısında olacak.

'ROMEO VE JULİET' İZLEYİCİLERLE BULUŞACAK

Festival, 9 ve 10 Ağustos'ta ise 'Romeo ve Juliet' ile devam edecek. Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek yapım, Sergei Prokofiev'in müziği eşliğinde aşk hikayesini izleyiciyle buluşturacak. William Shakespeare'in aynı ismi taşıyan eserinden uyarlanarak librettosu Medeia Magalashvili'ye, koreografisi Nugzar Magalashvili ile Medeia Magalashvili'ye, Özlem Şenormanlılar, Serbülent Biçer ve Ender Üçdemir tarafından sahnelenen yapıtın dekor tasarımı Savaş Camgöz'e, kostüm tasarımı Anna Kalatozishvili'ye, ışık tasarımı ise Tarı Deniz'e ait.

'DON KİŞOT' BALESİ SAHNELENECEK

Festivali programı kapsamında 13 ve 14 Ağustos'ta 'Don Kişot' balesi yer alacak. Miguel de Cervantes'in kahramanı Don Kişot'un renkli dünyasından ilhamla sahneye taşınan iki perdelik bale, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Besteci Ludwig Minkus'un müzikleriyle hayat bulacak eser, İspanyol halk danslarının ritmi, kostümleriyle yer alacak. Koreograf Marius Petipa'ya ait olan eseri, Ayşe Fidanlık ve G. Armağan Davran sahneye koyuyor. Eserin dekor tasarımı Özgür Usta'ya, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ'a, ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

BODRUM KALESİ'NDE TANGO GECESİ

Ankara Devlet Opera ve Balesi ise 17 ve 18 Ağustos'ta 'Tango Passion/ Tango Tutkusu' gecesi ile festivalde yer alacak. İlk perde olan 'Crossroads/ Kesişen Yollar', Meksikalı besteci Arturo Márquez'in müziği eşliğinde Can Arslan'ın koreografisiyle sahneye taşınıyor. Kostüm tasarımı Aydan Çınar, dekor tasarımı Aykut Öz, ışık tasarımı Ali Gökdemir'e ait olan eser, dört bölümden oluşuyor. Eserin ikinci perdesi olan 'Tangata' ise Arjantinli usta Astor Piazzolla'nın tango müzikleri eşliğinde sahneleniyor. Gösterinin koreografisi ile dekor ve kostüm tasarımı koreograf Ricardo Fernando'ya ait.

'KANLI DÜĞÜN' İZLEYİCİLERLE BULUŞACAK

'Kanlı Düğün' ise 21 ve 22 Ağustos'ta Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. İspanyol edebiyatı yazarlarından Federico García Lorca'nın aynı ismi taşıyan eserinden oluşturulan balenin librettosu, Carlos Vilán'a, müzikleri ise Tulio Gagliardo Varas'a ait. Koreografisi Carlos Vilán'a ait olan eser, Görkem Cengiz rejisiyle sahnelenecek. Eserin kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz ve video projeksiyonu Ahmet Şeren'e ait.

'ELEKTRONİKA' İLE KAPANIŞ

Festivalin kapanışı ise 25 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT Ankara) ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT İstanbul- MDTİst) tarafından sahnelenecek 'Elektronika' gecesi ile yapılacak. İki perde olarak sahnelenecek eserde ilk perdede 'Tavşan Deliği', 'Pasion S', ikinci perdede ise 'Koz' ve 'Thrill' başlıklı bölümler sahnelenecek. Tavşan Deliği, Vietnam kökenli koreograf Hoang'ın koreografisiyle Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT Ankara) tarafından sahneye taşınacak. 'Pasion S', MDT İstanbul- MDTİst tarafından Erika Silgoner koreografisiyle sahneleniyor. Koz, (MDT İstanbul- MDTİst) tarafından Alper Marangoz'un koreografisiyle izleyici karşısına çıkarken, Thrill ise MDT Ankara tarafından Güney Koreli Dong Kyu Kim'in koreografisiyle sahneleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bodrum Bale Festivali 22. Kez Başlıyor - Son Dakika

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