Kültür Sanat

5. Burhaniye Kitap Fuarı başladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar: "Teknoloji bize tabii ki çok güzel nimetler verdi; ama aynı zamanda kültürel yozlaşmaya da sebep oldu"

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen, Türk sinemasının usta oyuncularından Perihan Savaş'ın onur konuğu olarak katıldığı Burhaniye Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.

Burhaniye Belediyesince Ören Mahallesi yürüyüş yolunda düzenlenen fuarın açılışında izleyicilere klasik müzik dinletisi ve tango gösterisi sunuldu.

Sanatçı Perihan Savaş yaptığı konuşmada, "Daha önce gelmediğime çok pişman oldum. Çünkü bu kadar güzel, bu kadar yeşili koruyan, bu kadar güzel insanların bir arada olduğu yerde daha önceden olmak isterdim. Kıskandım burada yaşayanları. Gerçekten okumayı çok fazla sevmeyen bir halkımız var. Bunu hepimiz biliyoruz ve kabul ediyoruz. Ama bu kitap fuarının daha fazla dikkat çekmesi daha da ileriye gitmesi adına elimden ne gelirse yapmaya hazırım." dedi. Daha sonra Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Perihan Savaş'a zeytin dalından yapılmış bir taç hediye etti.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 5.'sini düzenledikleri kitap fuarında bir arada olmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi. Deveciler, "Bugün bakıyoruz ki Burhaniye ilçemiz kültür ve sanatta Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Biz 5 yıl boyunca yerelde yürüttüğümüz belediyecilik hizmetleri içerisinde kültüre ve sanata ayrı bir özen gösterdik. Bir Japon sözü vardır atasözü 'Kitaplar ruhun ilacıdır' der. Tıpkı bedenimiz gibi ruhumuzun da beslenmeye ihtiyacı vardır. Kitap fuarları da bu havayı oluşturan en muhteşem mekanlardan bir tanesidir." diye konuştu.

Açılışta bir konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Bu memleket cennet bir memleket. Her yeri ayrı güzelliklerde, her yeri farklı zenginliklerle dolu. Çok büyük bir coğrafya ama bu coğrafyanın güzel insanları, bu memleketin güzel insanları hakikaten çok güzel şeyler üretiyor. Buradan söylüyorum 20 belediye başkanımla birlikte Balıkesir Türkiye'nin parlayan yıldızıdır." dedi.

Kültürün Türk halkının bir yaşam biçimi olduğunu dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar "Teknoloji bize tabii ki çok güzel nimetler verdi ama aynı zamanda kültürel yozlaşmaya da sebep oldu. Çocuklarımızın elindeki telefonlarda ne okuyorlar, hangi yanlış bilgi var, ellerinde doğru bilgi nerede bunu bile kontrol edemeyecek durumdayız. Çünkü biz de ebeveyn olarak dijital okuryazarlığını çocuklarımız kadar geliştiremiyoruz eşzamanlı olarak. Buradaki kitap fuarlarının çok önemi var. Kitapların çok önemi var. Doğru bilgi ancak belirli bir denetimden geçmiş kitapların içerisinde." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, "İçinde yaşadığımız bu coğrafya bir kültür coğrafyası. 12 bin yıllık bilinen tarihiyle Göbeklitepe'den başlamak üzere hele de Ege ve Akdeniz, hele de Trakya ve Marmara bilinen 3 bin, 4 bin yıllık insanlık tarihine uzun yıllar yön vermiş ve insanlığın kültür adına ürettiği değerlerin büyük bir çoğunluğuna analık etmiş bir coğrafya. Onun için adı Anadolu. Her birimiz bu coğrafyada bir karar alırken bir plan onaylarken belediye meclislerimizden bir karar geçirirken bu topraklarda bizden önce yaşamış olan o kültürlerin bize emanet ettiği bütün birikimleri gelecek kuşaklara aktarmak zorunda olduğumuzun tarihi sorununu asla unutmamamız gerekir." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar kitap fuarının açılış kurdelesi kesti. Daha sonra yayın evlerinin stantları ziyaret edildi. Fuar programı kapsamında Burhaniye Belediyesi'nce Ören kordonunda yaptırılan seyir terasının da açılışı yapıldı. 5.'si düzenlenen kitap fuarı 28 Temmuz'a kadar çeşitli etkinlikler ile devam edecek. 100'ün üzerinde yayınevinin katıldığı Burhaniye 5. Kitap Fuarına usta sanatçı Perihan Savaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Gülşah Melis Atalar, CHP Parti Meclis Üyesi Mehmet Tüm, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Eski Devlet Bakanı Önay Alpago, Didim Belediye Başkanı Hayice Gençay, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ve Edremit Belediye Başkan Vekili Coşkun Taşkın katıldı.