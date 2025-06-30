Çeşme\'de Klasik Otomobil Festivali

İZMİR'in Çeşme Belediyesi ve Alaçatı Turizm Derneği desteğiyle İzmir'in Çeşme ilçesinde MarinAlaçatı'da düzenlenen Filoğlu 8 Olden Fest, Türkiye'nin dört bir yanından klasik otomobil ve motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

Çeşme ilçesi MarinAlaçatı'da Çeşme Belediyesi ve Alaçatı Turizm Derneği desteğiyle Filoğlu 8 OldenFest düzenlendi. Festival, Türkiye'nin dört bir yanından klasik otomobil ve motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi. 27-28-29 Haziran tarihlerinde düzenlenen Filoğlu 8 Olden Fest, bu yıl da Filoğlu Group öncülüğünde, OldenGaraj kurucusu Berkem Bozdağ organizasyonuyla gerçekleştirildi. Festival, 250 klasik Amerikan ve Alman otomobili, 100'den fazla özel yapım custom motosiklet, drift gösterileri, burnout şovları ve sahne performanslarıyla ziyaretçilerine açık hava şöleni sundu. 90'lar popunun sevilen isimlerinin müzikseverlerle buluştuğu festivalin ilk gününde Hey! Douglas'ın sahnesiyle müzikseverler eğlenirken, ikinci gün DJ Hakan Küfündür'ün enerjik setiyle başlayan gece, Yonca Evcimik, Mansur Ark ve Çelik gibi isimlerin konserleriyle doruğa ulaştı. Festivalin üçüncü ve son gününde Doğukan Manço, Deeperise ve Jabbar sahnede müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

'BÖLGE HALKININ İLGİSİNİ ÇEKTİ'

Festivalin ilkini geçen sene ekim ayında düzenlediklerini aktaran Filoğlu 8 Olden Fest organizatörü Berkem Bozdağ, "Ekim ayı olmasına rağmen çok ciddi bir ilgi ve alakayla karşılaştık. İçeriğimiz çok güzeldi. Türkiye çapından klasik otomobiller ve custom araçları buraya getirme fırsatımız oldu. Bölge halkının ilgisini çekti. Yıllardır özlemle beklenen bu buluşmayı gerçekleştirmek bize nasip oldu. Uzun zamandır bunu planlıyorduk. İlki başarılı geçtiği için hemen arkasından ikincisini organize etmek istedik. İlk etkinliğimiz daha butik bir etkinlikti. İkincisi daha kapsamlı oldu. 200'ü aşkın birbirinden değerli klasik otomobili buraya davet ettik. Türkiye'deki çeşitli illerden geldiler" dedi.

'İNSANLAR ÇOCUKLUĞUNDA BİNDİĞİ ARABALARI BURADA GÖRÜYORLAR'

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar burada eski arabalarını, çocukluğunda, düğünlerinde bindiği arabaları görüyorlar ya da filmlere konu olmuş efsanevi otomobilleri görme fırsatları oluyor. 7'den 70'e herkes buraya gelip televizyonda izledikleri arabaları canlı canlı görebiliyorlar. O duyguyu yaşayabiliyorlar. Bir arabanın günümüzde nasıl evrildiğini keşfedebiliyorlar. Klasik motosikletler ve yeni motosikletler de sergide. 3 gün boyunca drift sporunu profesyonel pilotlarımız sergiliyorlar. Güzel bir organizasyon hazırladığımızı düşünüyoruz. Bu organizasyon, gönülden yapılmış bir iş. Bunun üstüne koyarak devam ettirmek istiyoruz çünkü halk bunu çok sevdi."

'BEKLEDİĞİMİZİN ÇOK ÜZERİNDE BİR İLGİYLE KARŞILAŞTIK'

Marina Alaçatı Müdürü Deniz Şahin, festivali ilk kez geçen sene ekim ayında gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Geçen sene bir günlük bir festivaldi. Beklediğimizin çok üzerinde ilgi gördü. Bu sene bu ilgiden dolayı 27 Haziran tarihlerine çektik ve 3 günlük bir festival haline getirdik. Etkinlik alanımıza 200 tane birbirinden özel seri koleksiyon araçlar, özel tasarım motosikletler yer alıyor. Ayrıca festivalin içerisinde çok zengin içerikler de var. Profesyonel drift şovları, ünlü DJ'lerin performansları ve 90'lar konseri gibi çok güzel içeriklerle taçlandırdık. Beklediğimizin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Çeşme Belediyesi heyecanımıza ortak oldu. Çok büyük katkıları ve destekleri var. Hep birlikte el birliğiyle çok güzel bir iş ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

'KLASİK ARABA RUHUNU ANLATAN BİR KÜLTÜRÜN İŞLENMESİ ÇOK ETKİLEYİCİ'

Festivalin çok güzel olduğunu aktaran TT Custom Choppers firması sahibi Tarhan Telli, "Bu kültür Amerika'da çok yaygın, insanlar orada her pazar bir araya gelir. Burada da güzel arabalar var. Çok etkileyici, açıkçası bunu beklemiyordum. Mesleğimiz bu, 15 bin tane arabayı, 1 milyon motoru bir arada görüyoruz ama burada klasik araba ruhunu anlatan bir kültürün işlenmesi çok etkileyici. Festivalde 10 tane makinemiz var, hepsi birbirinden özel. Festival şahane, çok beğendim. Bu kültürü yaşayan insanlar bir arada. Her şey çok güzeldi" dedi.

'KOLEKSİYON MERAKIM BABADAN MİRAS'

Ar Collection Başkanı Cengiz Arsay, koleksiyon merakının babasından kendisine miras olduğunu ifade ederek, "1980'li yılların başında bu işe merak saldık. O zaman üniversitedeydim, babam otomotiv mühendisiydi, otomobili çok severdi. O zaman bir taneyle başladı. İçindeki bir ukdeyi gidermek için eskiden sahip olamadığı bir arabaya sahip olup, onu restore ettik. Babamla birlikte bu hobiyi yapmaya başladık. 1994 ve 2019 yılları arasında İstanbul'da halka açık müzemiz vardı. 100'e yakın otomobil sergiledik. Artık müze yok daha küçülmüş bir özel koleksiyonum var. Şu anda 22 tane klasik otomobilim var. Festivali çok olumlu buldum. Alaçatı ve İzmir için çok güzel bir organizasyon oldu. Geçen sene ilki yapılmıştı. Onda da yer almıştım. Gençlerle bu arabaları paylaşmak için buradayım" ifadelerini kullandı.

'SEYİRCİ BİZİ GAZA GETİRDİ'

Drift Pilotu Ali Aysan da "Geçen sene de ekip olarak festivaldeydik. Festival her geçen gün daha iyiye gidiyor. Mini bir pist oluşturdular. Seyirci inanılmaz. Geçen sene de çok iyiydi. Geçen seneden bu seneye bizi hiç unutmamışlar. Geçen sene ne yaptıysak onları tek tek istiyorlar. Arabaları, arabalardaki hareketleri unutmamışlar. Seyirci bizi gaza getirdi. Mini bir gösteri çıkacaktı ama seyirci o kadar coşkuluydu biz de coştuk. Çok iyiydi, çok eğlendik" diye konuştu.